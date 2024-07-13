Крейчикова выиграла второй турнир «Большого шлема» и вернется в топ-10

32-я ракетка мира победила №7 в финале «Уимблдона» – 6:2, 2:6, 6:4.

Крейчикова стала двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема». Она выиграла «Ролан Гаррос»-2021, победив в финале Анастасию Павлюченкову.

До этого года лучшим результатом 28-летней Крейчиковой на « » был четвертый круг.

Она выиграла семь матчей подряд впервые с марта 2023-го. На траве ей это удалось впервые в карьере.

Крейчикова 13-й раз победила соперницу из топ-10 (при 18 поражениях). На ТБШ ее баланс против соперниц этого уровня стал 4:5.

Крейчикова шестой в Открытой эре выиграла «Уимблдон» впервые после 28 лет. До нее это сделали Анн Хейдон (1969), Вирджиния Уэйд (1977), Яна Новотна (1998), Марион Бартоли (2013) и Анжелик Кербер (2018).

«Уимблдон» второй год подряд выиграла чешка – в прошлом году победила Маркета Вондроушова. Теннисистки из одной страны выиграли два «Уимблдона» подряд впервые с 2009-го. Тогда победила Серена Уильямс, а в 2008-м – Винус Уильямс.

Из всех чемпионок «Уимблдона» с 1975 года, когда появился рейтинг , только Вондроушова стояла ниже Крейчиковой на момент победы на турнире. Вондроушова была №42.

Крейчикова выиграла первый одиночный титул уровня тура в сезоне и восьмой в карьере. По итогам турнира она станет №10.

Крейчикова – двукратная чемпионка парного «Уимблдона». Она победила в 2018-м и 2021-м вместе с Катериной Синяковой.