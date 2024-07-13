Крейчикова выиграла второй турнир «Большого шлема» и вернется в топ-10

Теги Уимблдон WTA Барбора Крейчикова Жасмин Паолини Теннис

32-я ракетка мира Барбора Крейчикова победила №7 Жасмин Паолини в финале «Уимблдона» – 6:2, 2:6, 6:4.

Крейчикова стала двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема». Она выиграла «Ролан Гаррос»-2021, победив в финале Анастасию Павлюченкову.

До этого года лучшим результатом 28-летней Крейчиковой на «Уимблдоне» был четвертый круг.

Она выиграла семь матчей подряд впервые с марта 2023-го. На траве ей это удалось впервые в карьере.

Крейчикова 13-й раз победила соперницу из топ-10 (при 18 поражениях). На ТБШ ее баланс против соперниц этого уровня стал 4:5.

Крейчикова шестой в Открытой эре выиграла «Уимблдон» впервые после 28 лет. До нее это сделали Анн Хейдон (1969), Вирджиния Уэйд (1977), Яна Новотна (1998), Марион Бартоли (2013) и Анжелик Кербер (2018).

«Уимблдон» второй год подряд выиграла чешка – в прошлом году победила Маркета Вондроушова. Теннисистки из одной страны выиграли два «Уимблдона» подряд впервые с 2009-го. Тогда победила Серена Уильямс, а в 2008-м – Винус Уильямс.

Из всех чемпионок «Уимблдона» с 1975 года, когда появился рейтинг WTA, только Вондроушова стояла ниже Крейчиковой на момент победы на турнире. Вондроушова была №42.

Крейчикова выиграла первый одиночный титул уровня тура в сезоне и восьмой в карьере. По итогам турнира она станет №10.

Крейчикова – двукратная чемпионка парного «Уимблдона». Она победила в 2018-м и 2021-м вместе с Катериной Синяковой.

25 комментариев
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Теперь,когда Крейча снова начнет причислять себя к топ4,уже и не скажешь, что она фантазерка.)
У нее тбш наравне с Сабаленкой и больше Рыбакиной.
+41
-2
+39
Ответ Михаил Пригода
Удивительно конечно, Барбора завладела вторым ТБШ с перерывом в 3 года, да еще и на разных покрытиях, а у той же Лены Дементьевой ни одного, судьба злодейка, Сравнялась по ТБШ с На Ли, но одна топище, а другая очень удачливая
Если сравнивать чешек, то у Крейчиковой и у Квитовой по два ТБШ. Но... кто Квитова и кто Крейчикова.
+11
-1
+10
Ждем трофея в 2027!
+11
-1
+10
Ответ glebushka
Ждем трофея в 2027!
Надо только решить, где. Австралия или США ещё не охвачены
+10
-1
+9
Ответ В Кол
Очередной калиф на час.
Один час уже был. Это уже другой час.
+7
0
+7
Удивительно конечно, Барбора завладела вторым ТБШ с перерывом в 3 года, да еще и на разных покрытиях, а у той же Лены Дементьевой ни одного, судьба злодейка, Сравнялась по ТБШ с На Ли, но одна топище, а другая очень удачливая
+9
-2
+7
Ответ Михаил Пригода
Удивительно конечно, Барбора завладела вторым ТБШ с перерывом в 3 года, да еще и на разных покрытиях, а у той же Лены Дементьевой ни одного, судьба злодейка, Сравнялась по ТБШ с На Ли, но одна топище, а другая очень удачливая
ну, можно конечно завести шарманку. что во время Дементьевой тур был термоядерным, в отличие от нынешнего с 3,5 стабильными игроками, но незачем
+5
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+5
ля я помню когда Бартоли выиграла шлем, сколько шуму было, это было как вчера, емое, как время летит.
+5
0
+5
Барбору с победой. Выдающийся для неё результат. Мало кто этого ожидал. Молодец 👍👍👍. Полностью заслужила этот титул. 👊.
+3
0
+3
Это какой-то сюр, учитывая результаты Барборы в этом сезоне.
Что дальше? Святая троица в топ 10?!
+4
-1
+3
Очень сильный и заслуженный титул! В одиночку выбила почти всех фаворитов и затащила финал!
+3
0
+3
Заслуженно, учитывая, как она шла по сетке и кого вынесла. С победой!
+2
0
+2
Ответ Михаил Пригода
С таким туром не удивлюсь, если us open выиграет Самсонова
Как по мне Самсонова единственная, из нынешних россиянок у которой игра потенциально позволит это сделать. Но с её безвольностью конечно это сказки.
+2
0
+2
женский тур 👐🏼
+5
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+2
Новый почётный член All-England Lawn Tennis Club
+3
-1
+2
С таким туром не удивлюсь, если us open выиграет Самсонова
+2
-1
+1
По игре и по делу победа Барборы.
+2
-1
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Конечно вернется.
+2
-1
+1
2 шлема на разных покрытиях это уже выдающаяся карьера и однозначно место в истории спорта 👍
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Ответ Андрей В.Т.
Чем?
Наверное тем, что выиграла 7 матчей.
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Ответ DeGrig
ля я помню когда Бартоли выиграла шлем, сколько шуму было, это было как вчера, емое, как время летит.
Бегомотик была стабильно в топ 10, а Лисицки была атакующим игроком, ей банально класса не хватило.
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Ответ Андрей В.Т.
Если сравнивать чешек, то у Крейчиковой и у Квитовой по два ТБШ. Но... кто Квитова и кто Крейчикова.
В том то и дело, одна даже после серьезной травмы смогла вернуться на высокий уровень, а вторая проигрывала всем подряд, но в итоге теперь владеет двумя ТБШ на разных покрытиях, а у той же Квитовой 2 победы на Уимблдоне
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