Министр спорта Франции искупалась в Сене накануне Олимпиады в Париже
Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера искупалась в Сене.
13 июля Удеа-Кастера и знаменосец паралимпийской сборной Франции Алексис Анкенквант проплыли несколько кругов между мостом Александра III и Домом Инвалидов.
«Сдержала обещание!» – написала Удеа-Кастера в соцсети.
Купаться в Сене официально запрещено с 1923 года из-за ее загрязнения. Однако тесты в течение последних дней показали качество, соответствующее стандартам.
В рамках Олимпийских игр-2024, которые состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа, на реке должны провести соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде.
Ранее искупаться в Сене обещали президент Франции Эммануэль Макрон и мэр Парижа Анн Идальго.
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Не стоит гнать, да политики действуют так, что бы пипл схавал, вопросы не к политикам, а к обществам, которые ведутся не на прагматизм, а в основном на популизм.