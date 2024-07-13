Министр спорта Франции искупалась в Сене накануне Олимпиады в Париже

Теги видео Олимпиада-2024 Амели Удеа-Кастера Водные виды

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера искупалась в Сене.

13 июля Удеа-Кастера и знаменосец паралимпийской сборной Франции Алексис Анкенквант проплыли несколько кругов между мостом Александра III и Домом Инвалидов.

«Сдержала обещание!» – написала Удеа-Кастера в соцсети. 

Купаться в Сене официально запрещено с 1923 года из-за ее загрязнения. Однако тесты в течение последних дней показали качество, соответствующее стандартам.

В рамках Олимпийских игр-2024, которые состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа, на реке должны провести соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде.

Ранее искупаться в Сене обещали президент Франции Эммануэль Макрон и мэр Парижа Анн Идальго. 

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19 комментариев
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Что не сделаешь ради карьеры. Эти "политики" неисправимы. Самая древнейшая профессия
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А что в гидрокостюме то? Боится кожа слезет;)
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Странно, что не в полном костюме химзащиты😅
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Экстремальный трюк без маски, конечно. Респект!)
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16 июля правительство уходит в отставку, зажгла на дорожку
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Ответ SkierNSK
Странно, что не в полном костюме химзащиты😅
Делали запрос в SpaceX на скафандр, но какие-то проблемы с логистикой.
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Гидрокостюм - чтобы кожа не слезла ?
Промывание желудка + 40 уколов и в инфекционное отделение до начала Олимпиады ?
+4
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молодец, раз обещала, то нужно выполнять.
Не стоит гнать, да политики действуют так, что бы пипл схавал, вопросы не к политикам, а к обществам, которые ведутся не на прагматизм, а в основном на популизм.
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Ответ Насрауи Эбана
пусть теперь делает 40 уколов от разных болезней, иначе министра придется поменять
Я думаю она сделала 💯 уколов перед купанием, чтобы заранее защитить себя от мутаций.😄
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пусть теперь делает 40 уколов от разных болезней, иначе министра придется поменять
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Ждём новостей из инфекционного отделения.🤢 И зачем орать, как сирена?
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