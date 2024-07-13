Министр спорта Франции искупалась в Сене накануне Олимпиады в Париже

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера искупалась в Сене.

13 июля Удеа-Кастера и знаменосец паралимпийской сборной Франции Алексис Анкенквант проплыли несколько кругов между мостом Александра III и Домом Инвалидов.

«Сдержала обещание!» – написала Удеа-Кастера в соцсети.

Купаться в Сене официально запрещено с 1923 года из-за ее загрязнения. Однако тесты в течение последних дней показали качество, соответствующее стандартам.

В рамках Олимпийских игр-2024, которые состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа, на реке должны провести соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде.

Ранее искупаться в Сене обещали президент Франции Эммануэль Макрон и мэр Парижа Анн Идальго.

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