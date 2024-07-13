«Уважаемые клоуны, в «Зените» все хорошо». Глушенков ответил хейтерам – видео опубликовала его девушка

Максим Глушенков ответил критикам о переходе в «Зенит».

24-летний полузащитник в это межсезонье перешел в петербургский клуб из « »

Сообщалось, что за футболиста заплатили 600 миллионов рублей, а его оклад составит 240 миллионов рублей за сезон.

Анна, девушка Максима Глушенкова, опубликовала видео из автомобиля, за рулем которого находился футболист.

В видеофрагменте Глушенков произнес фразу: «Уважаемые клоуны, в « » все хорошо».

«Они еще блевотину (эмодзи – Спортс) ставят, отравились, наверное», – сказала Анна в ролике. Максим согласился: «Ну да».

«Светит солнце», – сообщила девушка в конце видео. Глушенков добавил: «В зените».

Анна – девушка Максима Глушенкова. Недавно отметили первую годовщину отношений!

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