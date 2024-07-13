«Уважаемые клоуны, в «Зените» все хорошо». Глушенков ответил хейтерам – видео опубликовала его девушка

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия болельщики видео соцсети девушки и спорт Максим Глушенков Футбол

Максим Глушенков ответил критикам о переходе в «Зенит».

24-летний полузащитник в это межсезонье перешел в петербургский клуб из «Локомотива»

Сообщалось, что за футболиста заплатили 600 миллионов рублей, а его оклад составит 240 миллионов рублей за сезон.

Анна, девушка Максима Глушенкова, опубликовала видео из автомобиля, за рулем которого находился футболист.

В видеофрагменте Глушенков произнес фразу: «Уважаемые клоуны, в «Зените» все хорошо».

«Они еще блевотину (эмодзи – Спортс) ставят, отравились, наверное», – сказала Анна в ролике. Максим согласился: «Ну да».

«Светит солнце», – сообщила девушка в конце видео. Глушенков добавил: «В зените».

Анна – девушка Максима Глушенкова. Недавно отметили первую годовщину отношений!

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86 комментариев
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Такой мерзкий вид у его бабы😏
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Какакая отвратительная ....
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На вкус и цвет конечно, но...
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Ответ Саша Че
просто очки не идут
И губы
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Звёздная болезнь началась? Или что это?
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Это действительно пуш уведомление для спортса?
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Бабы футболистов это конечно отдельная тема вообще.... 👎👎👎
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Был лучшего мнения о нем. Болото видимо так действует на него
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Киборг силиконовый 😁
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Ответ Bashibuzuck
Такой мерзкий вид у его бабы😏
просто очки не идут
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Какая неприятная внешность. Да ещё и умом наверняка не блещет!
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Клоун тут только один получается,с такой бабой еще
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мерзкая баба
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Блин, 240 млн рублей в год за пинание мячика. Не жизнь, а сказка
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Это он наверное болельщикам Зенита адресовал.
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Да всем насрать на вас
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+7
Блевотина
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Инстасамочки футбольные
+8
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Да уж! Оказывается и Максимка невысоких умственных способностей, про девушку тактично промолчим, там на лице всё написано
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-2
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Не удивительно, что это чудо перешло именно в зенит
+10
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+5
Ответ Oleg Pepel
Был лучшего мнения о нем. Болото видимо так действует на него
Что ты выдумаешь? Ты по его поведению на поле не поеял, что у него чсв как у Смолова или Джоржона?
+10
-6
+4
Где находится этот конвейер на котором производят подруг футболистов? )))
+6
-2
+4
болельщики зенита плевались от Соболева, но Глушенков попросил подержать его пиво)))
+6
-2
+4
Буэ. Деваха на фотках смотрелась ранней личинкой тп, а судя по видео, оказалась уже вылупившейся. К Глушенкову вопросов нет, всё органично.
+5
-1
+4
Через год-два будет судится с ней
+6
-3
+3
Вроде годков мало, а уже потасканной выглядит. Видимо неплохо так по рукам походила)
+5
-2
+3
Ответ Дима Чумаченко
Это действительно пуш уведомление для спортса?
Первый день?)
+3
0
+3
Футболисты Рпл: мы получаем много денег, потому что подаем пример здорового образа жизни и помогаем популяризации спорта
Так же футболисты Рпл:
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И это месяца не прошло, как в логове позора и такое влияние , видно с Медведевым переобщался.
+5
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+2
Ответ Bashibuzuck
Такой мерзкий вид у его бабы😏
Нет ну таких можно легко найти в любом клубе/баре/ресторане, но отдельный вид интеллекта начать с такой строить отношения, а потом жениться ещё, а потом ещё на алименты встрять)
+3
-1
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