«Уважаемые клоуны, в «Зените» все хорошо». Глушенков ответил хейтерам – видео опубликовала его девушка
Максим Глушенков ответил критикам о переходе в «Зенит».
24-летний полузащитник в это межсезонье перешел в петербургский клуб из «Локомотива»
Сообщалось, что за футболиста заплатили 600 миллионов рублей, а его оклад составит 240 миллионов рублей за сезон.
Анна, девушка Максима Глушенкова, опубликовала видео из автомобиля, за рулем которого находился футболист.
В видеофрагменте Глушенков произнес фразу: «Уважаемые клоуны, в «Зените» все хорошо».
«Они еще блевотину (эмодзи – Спортс) ставят, отравились, наверное», – сказала Анна в ролике. Максим согласился: «Ну да».
«Светит солнце», – сообщила девушка в конце видео. Глушенков добавил: «В зените».
Анна – девушка Максима Глушенкова. Недавно отметили первую годовщину отношений!
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