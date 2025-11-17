6

Салах, Хакими и Осимхен – финалисты премии лучшему футболисту года в Африке

Салах, Хакими и Осимхен претендуют на приз лучшему игроку года в Африке.

Конфедерация африканского футбола объявила финалистов премии лучшему игроку континента в 2025 году.

В шорт-лист награды вошли:

Мохамед СалахЛиверпуль», Египет);

Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко);

Виктор Осимхен («Галатасарай», Нигерия).

Церемония вручения наград состоится в Марокко в среду.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: France24
Виктор Осимхен
рейтинги
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Галатасарай
Ливерпуль
logoлига 1 Франция
Конфедерация африканского футбола
ПСЖ
logoвысшая лига Турция
logoСборная Марокко по футболу
logoСборная Нигерии по футболу
logoСборная Египта по футболу
