Салах, Хакими и Осимхен – финалисты премии лучшему футболисту года в Африке

Салах, Хакими и Осимхен претендуют на приз лучшему игроку года в Африке.

Конфедерация африканского футбола объявила финалистов премии лучшему игроку континента в 2025 году. В шорт-лист награды вошли : Мохамед Салах («Ливерпуль », Египет); Ашраф Хакими («ПСЖ », Марокко); Виктор Осимхен («Галатасарай», Нигерия). Церемония вручения наград состоится в Марокко в среду.