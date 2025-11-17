Салах, Хакими и Осимхен – финалисты премии лучшему футболисту года в Африке
Салах, Хакими и Осимхен претендуют на приз лучшему игроку года в Африке.
Конфедерация африканского футбола объявила финалистов премии лучшему игроку континента в 2025 году.
В шорт-лист награды вошли:
Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет);
Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко);
Виктор Осимхен («Галатасарай», Нигерия).
Церемония вручения наград состоится в Марокко в среду.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: France24
