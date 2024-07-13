Сергей Семак: «Руку Клаудиньо пожал всем, никаких проблем. Немножко вы градус накаляете»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Краснодар Клаудиньо Вендел Футбол

Сергей Семак прокомментировал инцидент после замены Клаудиньо.

– Один эпизод необычный был: не жмет вам руку Клаудиньо, чуть ли не отталкивая ее. Расшифруйте, что произошло, эмоции, не эмоции – как нам это трактовать?

– Немножко вы здесь градус накаляете. Никаких проблем нет.

Конечно, он расстроился, что его заменили, играть хочется. Но руку он пожал всем, в этом нет никаких проблем. И сейчас он веселый.

Это нормально, когда игрок с переживанием относится, почему его заменили. Для нас Клаудиньо и Вендел – системообразующие игроки, нам нужно их вводить в состав, чтобы постепенно набирали форму. Мы по возможности пытались их сохранить, – сказал главный тренер «Зенита» после победы над «Краснодаром».

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27 комментариев
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Семак,не ври,все знают,что в раздевалке массовые драки.
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+67
Последнюю радость у Москвы отнял...
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+31
Ответ Nick Crosier
Семак,не ври,все знают,что в раздевалке массовые драки.
Карп лично из раздевалки докладывает))) его бьют, а он про драки в Зените
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+31
Выдать желаемое за действительное, попиариться на пустяке, это стиль московских комментаторов и горе- корреспондентов. Не будем на них обижаться, посочувствовуем неудачникам. Ещë спасибо что не написали о том что Клаудиньо послал Семака на три буквы и пнул ногой в пах.
+29
-8
+21
Седьмой год представители второй древнейшей профессии ищут в Зените конфликты
+11
-1
+10
Ответ Клирик
Никаких проблем. Клаудиньо предложил Семаку заняться пассивным анальным сексом. После замены, переходящий из Зенита во Фламенго, бразил отвел руку тренера в сторону и произнес: «Vai tomar no cu». Дословно это можно перевести как: «засунь себе это в зад». Но в Бразилии на сленге это значит: «Иди ебись в жопу». Вот это я понимаю прощание — ректальное феноменальное! Карп докладывает))
Черезвычайно ценная информация от содержанки брейдо
+8
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Сергей Богданович очень мудрый тренер. Он никогда не будет раздувать проблему из-за такого пустяка. Сам был игроком и, наверняка, понимает эмоции Клаудиньо, когда очень хочется забить, а тебя меняют.
И секундным психам Клаудиньо Сергей Богданович просто не придал значения. Как мне кажется, любой умный и мудрый тренер так бы и поступил.
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Клаудиньо всегда много эмоционирует, и на поле в том числе, ведёт себя искренне. Такой просто человек.
Лучше так, чем руки жать и называть потом тренера тренеришкой.
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Клоуны, в Зените всё хорошо 😇
+8
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+4
Ответ Клирик
Никаких проблем. Клаудиньо предложил Семаку заняться пассивным анальным сексом. После замены, переходящий из Зенита во Фламенго, бразил отвел руку тренера в сторону и произнес: «Vai tomar no cu». Дословно это можно перевести как: «засунь себе это в зад». Но в Бразилии на сленге это значит: «Иди ебись в жопу». Вот это я понимаю прощание — ректальное феноменальное! Карп докладывает))
Ну и фантазии у тебя))) Проблемы ?!?)))
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Ответ Grin of Ant
Как же у Питера от Москвы бомбит. Вечно второй город, успокойтесь. Нас на вас положить.
По твоему комменту заметно, ово.щ
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Сложный характер как у любого талантливого человека,тем более спортсмена..
Эмоции утихли все наладилось..
Богданыч все классно сгладил👍
Всем хейтерам,кто цепляется за каждую **уйню из стана Зенита страдать дальше👎
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Журналюгам лишь бы скандал раздуть
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В раздевалке корреспондент хотел увидеть эксклюзив! А поймал Мостового который ковырял бутылку шампанского... Всё остальные ели гамбургеры)))
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Ну тебе то пожал так себе
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Всем кроме меня, добавил Семак
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Да все там хорошо у них! Они не ругаются, очень дружат все, даже семьями!
Бразильцы вообще заводилы в коллективе, всегда приходят на массовые сборища и создают климат в коллективе!
Клаудиньо - душка! Он обнимает всех даже и зарплату свою отдает одноклубникам часто. Помогает.
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Ответ Проблемы Аршавина
Карп лично из раздевалки докладывает))) его бьют, а он про драки в Зените
Скорее Карпу там шампанское наливают
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Ответ Nick Crosier
Семак,не ври,все знают,что в раздевалке массовые драки.
Ага, это мы ещё точно не знаем что у Саламыча в душе с игроками происходило )))
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Ответ Overkiller
Ага, это мы ещё точно не знаем что у Саламыча в душе с игроками происходило )))
Поехал в казахские душевые,там проверят парней.
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Семаку в МИДе надо работать. Уровень дипломатии 100%
Но всем понятно, что Клаудиньо в этой команде выжил из себя максимум. Иногда стоит старое поменять на новое
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