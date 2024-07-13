Сергей Семак: «Руку Клаудиньо пожал всем, никаких проблем. Немножко вы градус накаляете»

Сергей Семак прокомментировал инцидент после замены Клаудиньо.

– Один эпизод необычный был: не жмет вам руку , чуть ли не отталкивая ее. Расшифруйте, что произошло, эмоции, не эмоции – как нам это трактовать?

– Немножко вы здесь градус накаляете. Никаких проблем нет.

Конечно, он расстроился, что его заменили, играть хочется. Но руку он пожал всем, в этом нет никаких проблем. И сейчас он веселый.

Это нормально, когда игрок с переживанием относится, почему его заменили. Для нас Клаудиньо и – системообразующие игроки, нам нужно их вводить в состав, чтобы постепенно набирали форму. Мы по возможности пытались их сохранить, – сказал главный тренер « » после победы над « ».

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