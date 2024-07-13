Сергей Семак: «Руку Клаудиньо пожал всем, никаких проблем. Немножко вы градус накаляете»
Сергей Семак прокомментировал инцидент после замены Клаудиньо.
– Один эпизод необычный был: не жмет вам руку Клаудиньо, чуть ли не отталкивая ее. Расшифруйте, что произошло, эмоции, не эмоции – как нам это трактовать?
– Немножко вы здесь градус накаляете. Никаких проблем нет.
Конечно, он расстроился, что его заменили, играть хочется. Но руку он пожал всем, в этом нет никаких проблем. И сейчас он веселый.
Это нормально, когда игрок с переживанием относится, почему его заменили. Для нас Клаудиньо и Вендел – системообразующие игроки, нам нужно их вводить в состав, чтобы постепенно набирали форму. Мы по возможности пытались их сохранить, – сказал главный тренер «Зенита» после победы над «Краснодаром».
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И секундным психам Клаудиньо Сергей Богданович просто не придал значения. Как мне кажется, любой умный и мудрый тренер так бы и поступил.
Лучше так, чем руки жать и называть потом тренера тренеришкой.
Эмоции утихли все наладилось..
Богданыч все классно сгладил👍
Всем хейтерам,кто цепляется за каждую **уйню из стана Зенита страдать дальше👎
Бразильцы вообще заводилы в коллективе, всегда приходят на массовые сборища и создают климат в коллективе!
Клаудиньо - душка! Он обнимает всех даже и зарплату свою отдает одноклубникам часто. Помогает.
Но всем понятно, что Клаудиньо в этой команде выжил из себя максимум. Иногда стоит старое поменять на новое