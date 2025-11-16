Тухель после 2:0 с Албанией: «Сложный, эмоциональный матч, Англия отдала все силы. Нужен был момент, чтобы открыть игру – пришлось подождать, но мы были настойчивы»

Тухель похвалил Англию за победу над Албанией.

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель остался доволен игрой команды в матче квалификации ЧМ с Албанией (2:0).

«Хороший матч, он мне понравился. Против Сербии было трудно, сегодняшний день был сложным, эмоциональным. Мы полностью контролировали ситуацию, а затем внезапно ослабили контроль, и нам пришлось справиться с трудными моментами и напряженной обстановкой, чтобы открыть счет голом со стандарта. Все довольны, это полностью заслуженно.

Я видел, что мы отдали все силы, но в то же время соперника было трудно сломить. Нужен был один маленький шанс, розыгрыш стандарта или момент волшебства, чтобы открыть игру, обрести уверенность и проникнуть в их мысли, поэтому нам пришлось подождать, но мы были настойчивы. Усилением атаки со скамейки мы также хотели дать понять, что хотим победить, и по-прежнему не сдаемся», – сказал Тухель в интервью ITV.