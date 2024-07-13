Евгений Плющенко: «Психолог академии говорит, что добиться успехов можно, если доверять фигуре высшего порядка. Для детей это тренер, а для жителей страны – президент»

Теги Евгений Плющенко сборная России Владимир Путин психология Политика соцсети Академия Плющенко Фигурное катание

Евгений Плющенко сообщил, что в его академии теперь работает психолог.

«В нашей академии «Ангелы Плющенко» сейчас работает психолог, системный психотерапевт Юлия Хадарцева. 

Так вот что говорит Юлия – с точки зрения системной психотерапии добиться феноменальных успехов в любой деятельности можно, если уважать и доверять фигуре высшего порядка.

В семейном контексте такими фигурами являются отец и мать.

Для детей в спорте это, конечно же, тренер, а для жителей страны – президент.

Важно осознавать, что фигура высшего порядка, подобно отцу, всегда на вашей стороне, всегда вас поддержит и вдохновит на достижение желаемых результатов», – написал Плющенко в телеграм-канале. 

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70 комментариев
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Никогда не добьюсь успеха. Для меня президент не является фигурой высшего порядка.)
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Это, Евгений Викторович, называется не ‘доверие’ фигуре высшего порядка, а кромешное лизоблюдство - в надежде что эта фигура будет к тебе по итогу благосклонна.
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Что сосут чемпионы?
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В молодых людях надо воспитывать критическое мышление. Критике нужно подвергать всё и всех, в том числе людей "высшего порядка". Только тогда вырастет мыслящий человек, а не безвольный винтик. А президент - это просто чиновник. Избрали одного - потерял доверие - избрали нового. Никакого патернализма быть не должно.
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То есть для жителей страны президент является "фигурой" по значению выше чем родители? Это уже за гранью понимания, предел пресмыкания перед власть имущими. Позор тебе. И раньше не уважали как рвача и хапугу, теперь достоин только презрения.
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Лизнул, моё почтение)))
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Плющенко, циник, лицемер и приспособленец, сейчас он славит и превозносит действующую власть, чтобы получать гранты, субсидии,льготы, но также он будет подлизывать следующему правительству, с противоположной политикой, ничего личного и святого,только бизнес., как учит его супруга Яна Батурина-Рутковская..
+21
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Плющенко опять напомнил, что сосут чемпионы.
+21
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Гранты сами себя не выделят
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-5
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Ответ Reyz
Что сосут чемпионы?
старые чупа-чупсы?
+12
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+12
Ответ Дарина Морозова
Комментарий скрыт
Да, хочу. Свобода выбора и распоряжения своей собственной жизнью - на порядки более полезная и приятная штука, чем всепроникающий этатизм.
+12
-2
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Как можно доверять человеку который врёт все время?
+10
0
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А у меня руки уже потянулись за иконой, а тут какой-то президент. Эх...
+13
-4
+9
Ответ Westmoreland
Плющенко, циник, лицемер и приспособленец, сейчас он славит и превозносит действующую власть, чтобы получать гранты, субсидии,льготы, но также он будет подлизывать следующему правительству, с противоположной политикой, ничего личного и святого,только бизнес., как учит его супруга Яна Батурина-Рутковская..
Вот такой он нынешний бизнес-патриотизм.
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Глубже!!!
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Сблевнул два раза
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Что я только что прочитала 🐨👻
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Перед каждой тренировкой гимн поют наверное
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Ответ Вячеслав Пустохин
А почему тогда твои ученики не добились никаких успехов?)
Потому что даже на тренировке у них, кто-то что-то прыгнул и стоят аплодируют, даже если недокрут или приземление неправильное. Надо не хлопать, а указывать на недостатки, чтобы не судьи потом их указывали, тут и Армения будет бессильна, на кого теперь будет обижаться титова. Хрустальные только со льда выйдут и получают замечания, если было за что
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Ответ Reyz
Что сосут чемпионы?
xxx президента)
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Если это ему психолог объяснила, то молодец.
Главное для психолога это разбираться в психологии начальника.
Верный путь к финансовому благополучию))
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И не знает, что всё это всегда кончается одинаково: "Оказался наш Отец Не отцом, а сукою..."
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Какой спортсмен был! Со своей харизмой, энергетикой, мягким виртуозным скольжением. А теперь повторю за Тутберидзе - а он есть? Для меня - нет.
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Плющенко:"Люди начали понимать,что против нас идет война,война против русских.А мы защищаем своих и будем защищать.Я этот вектор полностью поддерживаю.Я очень рад,что у нас действительно есть такой человек-Господь бог нам его дал-с которым ты пойдёшь до конца".Видимо,Евгений считает,что без подобных высказываний подопечных Тутберидзе не победишь.А потом удивляются-чего это российских спортсменов никуда не пускают...
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Сто процентов через пару недель будет новость, что кто-нибудь из учеников Плющенко меняет спортивное гражданство.
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Пусть этот системный психотерапевт свой профессионализм проверит на Валере.
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Ответ Геннадий Туник
Плющенко:"Люди начали понимать,что против нас идет война,война против русских.А мы защищаем своих и будем защищать.Я этот вектор полностью поддерживаю.Я очень рад,что у нас действительно есть такой человек-Господь бог нам его дал-с которым ты пойдёшь до конца".Видимо,Евгений считает,что без подобных высказываний подопечных Тутберидзе не победишь.А потом удивляются-чего это российских спортсменов никуда не пускают...
В этом и заключается его цинизм и лицемерие, одной рукой он превозносит действующую власть, а другой отправляет воспитанников своей школы выступать за другие страны.
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Психолог/психотерапевт есть, тренеры есть, хореографы есть, инвестор есть, менеджер/продюсер/прораб есть, фермер есть, но нет предела совершенству. Ожидаем комплектации штатного расписания судейской бригадой, дипломированным академиком и сертифицированным футуристом. И можно смело конкурировать с Грецией, в которой есть ВСЁ)
+6
-2
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Ответ Дарина Морозова
Комментарий скрыт
Как это вообще связано?
+6
-2
+4
Ответ Дарина Морозова
Комментарий скрыт
Счастливая ты женщина, захотела каши на завтрак, крутанула вентиль в башке и ВУАЛЯ
+5
-1
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