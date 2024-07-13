Евгений Плющенко: «Психолог академии говорит, что добиться успехов можно, если доверять фигуре высшего порядка. Для детей это тренер, а для жителей страны – президент»

Евгений Плющенко сообщил, что в его академии теперь работает психолог.

«В нашей академии «Ангелы Плющенко» сейчас работает психолог, системный психотерапевт Юлия Хадарцева.

Так вот что говорит Юлия – с точки зрения системной психотерапии добиться феноменальных успехов в любой деятельности можно, если уважать и доверять фигуре высшего порядка.

В семейном контексте такими фигурами являются отец и мать.

Для детей в спорте это, конечно же, тренер, а для жителей страны – президент.

Важно осознавать, что фигура высшего порядка, подобно отцу, всегда на вашей стороне, всегда вас поддержит и вдохновит на достижение желаемых результатов», – написал Плющенко в телеграм-канале.