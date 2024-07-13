«Реал» продал 7 000 футболок Мбаппе в первый день на 800 000 евро – на 450% больше, чем в случае с Беллингемом
«Реал» продал 7 000 футболок Мбаппе в первый день.
Футболок продано на 800 тысяч евро, что на 450% больше, чем в случае с Джудом Беллингемом.
Ранее «Реал» объявил, что официальная презентация Мбаппе, покинувшего «ПСЖ» по истечении срока контракта, пройдет 16 июля – Килиан будет играть под 9-м номером.
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