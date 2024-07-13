«Реал» продал 7 000 футболок Мбаппе в первый день на 800 000 евро – на 450% больше, чем в случае с Беллингемом

«Реал» продал 7 000 футболок Мбаппе в первый день.

Футболок продано на 800 тысяч евро, что на 450% больше, чем в случае с Джудом Беллингемом.

Ранее « » объявил, что официальная презентация Мбаппе, покинувшего «ПСЖ» по истечении срока контракта, пройдет 16 июля – будет играть под 9-м номером.

«ПСЖ» не мог продать 250 000 футболок Месси за вечер и окупить половину зарплаты Лео. Не верьте мифам

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