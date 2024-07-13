«Реал» продал 7 000 футболок Мбаппе в первый день на 800 000 евро – на 450% больше, чем в случае с Беллингемом

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига бизнес игровая форма Килиан Мбаппе стиль деньги Джуд Беллингем Футбол

«Реал» продал 7 000 футболок Мбаппе в первый день.

Футболок продано на 800 тысяч евро, что на 450% больше, чем в случае с Джудом Беллингемом.

Ранее «Реал» объявил, что официальная презентация Мбаппе, покинувшего «ПСЖ» по истечении срока контракта, пройдет 16 июля – Килиан будет играть под 9-м номером.

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22 комментария
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Теперь осталось самому Мбаппе стартовать лучше Беллингема
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Ну так и Килиан переходит в ранге одного из лучших игроков мира, неудивительно что возле него такой ажиотаж.
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Оно и понятно. Мбаппе приходит в статусе суперзвезды, а Беллингем молодым талантом
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Ответ vtsch4svws
Окупили неделю его зп
боюсь не окупили
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Ответ vtsch4svws
Окупили неделю его зп
Нет, это не так работает. Клуб получает лишь процент с продаж, а не всю сумму.
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Ответ Игорь Новиков
Куда уж лучше? По 2-3 гола в каждом матче?)
А вы проницательный
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А если сравнить с супер-покупками прошлых лет?
Азар, Бэйл, Роналду.. ?
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Ответ vtsch4svws
Одним из лучших он был в 2022, поражение от Месси сильно подкосило его карьеру и сейчас он входит в топ-100 футболистов
😁😁
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Почему-то кажется, что с Мбаппе будет обсёр. Ему придется играть на совершенно другой позиции, и непонятно, сможет ли он вообще перестроиться
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Имя популярнее, но вот вряд-ли старт будет лучше Беленгема
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Ну все логично, Беллингем стал суперзвездой только после перехода и нескольких ярких матчей
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
А вы проницательный
Что есть, то есть)
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Ответ & Co1366
Значит на 450% будет лучше Джуда играть.
Обязан больше забивать, но вот на ЧЕ был не о чем
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Ответ Лимит Лимитович
Почему-то кажется, что с Мбаппе будет обсёр. Ему придется играть на совершенно другой позиции, и непонятно, сможет ли он вообще перестроиться
На какой "совершенно другой", на которой он не играл?
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Ответ Лимит Лимитович
Почему-то кажется, что с Мбаппе будет обсёр. Ему придется играть на совершенно другой позиции, и непонятно, сможет ли он вообще перестроиться
Он будет рвать и метать за сезон забивать 40+ голов. Это я как болельщик Барселоны говорю. Даже в дохлой сборной Франции он был лучшим. Так что мне кажется он ещё очень многое покажет.
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