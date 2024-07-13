Бьелса раскритиковал Кубок Америки в США: «Тренировочные базы – катастрофа. Боливия не могла тренироваться, но они говорят: «Все в порядке, это Боливия»

Теги Лионель Скалони Кубок Америки Сборная Уругвая по футболу Сборная Боливии по футболу Марсело Бьелса Футбол

Марсело Бьелса подверг критике организацию Кубка Америки.

Турнир проходит в США.

Сборная Уругвая, которую возглавляет Марсело Бьелса, сыграет против команды Канады в матче за третье место.

«Они говорили, что поля в идеальном состоянии, и всю эту ложь. Проводили пресс-конференцию, чтобы сказать про идеальные поля.

И они говорили, что тренировочные базы в идеальном состоянии, но Боливия не могла тренироваться, и у меня фотографии, доказывающие, что все это ложь.

И потом мы говорим об этом – хотя я уже сказал все, что обещал не говорить, – но поступают угрозы. Лионель Скалони уже осмелился сказать, что трава неправильная, и это общеизвестные ошибки.

Американцы не скажут вам: «Я дам вам идеальное поле». Они скажут вам: «Я дам вам поле, сделанное три дня назад». Стыки между участками травы не совпадают.

Тренировочные базы – это катастрофа. Боливия не могла тренироваться, но они говорят: «Все в порядке, это Боливия», – сказал Марсело Бьелса.

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44 комментария
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Бьельса просто красавец!
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В США, как всегда, отвратительная организация
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А еще стулья легкие, не долетают до фанатов.
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Марсело Бьелса: «КОНМЕБОЛ сказала Скалони: «Вы уже однажды говорили об условиях на стадионе, больше не говорите, то же самое касается игроков, иначе вы столкнетесь с последствиями». Всем угрожают».
+18
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Ответ Илья Савчук
Боливию что ли отправили тренироваться американскую глубинку где-то глубоко в Небраске? Перед финалом почему то только эти рассказы возникли, где было раньше нытье?
А с какой целью Вы американцев оправдывает?
+14
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+9
Ответ Илья Савчук
оправдываю в чем? Мне интересны конкретные претензии, а не рассказики уровня Рен-тв, вы видимо любитель хавать все подряд.
Не только Бьелса, очень многие отмечают отвратительную организацию турнира, раздаются призывы лишить США права проводить ЧМ пока не поздно. И вот тут обязательно вылазит человек с украинской фамилией и начинает переводить стрелки.
+12
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+8
Ответ Илья Савчук
Боливию что ли отправили тренироваться американскую глубинку где-то глубоко в Небраске? Перед финалом почему то только эти рассказы возникли, где было раньше нытье?
Их отправили в горы Колорадо, поближе к естественной среде обитания
+7
-1
+6
Ответ Христиан Юла
Видимо это главная причина, из-за которой его сборная проиграла колумбийцам, игравших в десятером.
Он про это ни слова не сказал. Если проиграл теперь вообще не имеешь голоса или что?
+4
0
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Молодец Бьелса, что сказал правду.
Интересно как будут ругаться на следующем ЧМ, который пройдёт в США.
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Очередной поклёп на самую прекрасную страну в мире!!! Базы не в тюрьмах были, как на ОИ - уже хорошо, радуйтесь!)
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+3
Ответ Заборостроитель
КОМНЕБОЛ не ради футбола, вас в США собрала😏 По сетке и календарю всё видно
Бабки уплачены, остальное (качество полей, безопасность зрителей, тренировочные базы) — по фиг.
+6
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Ответ Онопко2
Не только Бьелса, очень многие отмечают отвратительную организацию турнира, раздаются призывы лишить США права проводить ЧМ пока не поздно. И вот тут обязательно вылазит человек с украинской фамилией и начинает переводить стрелки.
Хорошо, что эти 🇺🇦 не испортили прекрасный ЧМ-18
+4
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+3
Американцы , светочи демократии врут?))))
+6
-4
+2
Ответ Уолтер Собчак
В плане старости и памяти Байден и Путин похожи. ВВП тоже периодически что-то забывает - например, какие обещания он давал много лет назад, и затем делает всё наоборот.
Ну можно что угодно говорить, критиковать, быть недовольным... Все ок.

Но сравнивать физическое и ментальное здоровье Байдена и Путина, называя их примерно одинаковыми, похожими - это явно не соответствует действительности.
+9
-7
+2
Ответ Burel
Комментарий скрыт
В плане старости и памяти Байден и Путин похожи. ВВП тоже периодически что-то забывает - например, какие обещания он давал много лет назад, и затем делает всё наоборот.
+13
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Ответ Рекорд в наших сердцах
Их отправили в горы Колорадо, поближе к естественной среде обитания
Низко.
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Ответ Онопко2
Не только Бьелса, очень многие отмечают отвратительную организацию турнира, раздаются призывы лишить США права проводить ЧМ пока не поздно. И вот тут обязательно вылазит человек с украинской фамилией и начинает переводить стрелки.
Комментарий удален модератором
Ответ arajanarm
А через два года там чемпионат мира
В 2025 - клубный ЧМ. А также Кубок КОНКАКАФ, на который вроде хотели пригласить по 2 сборные от Европы, Южной Америки, Африки и Азии
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Ответ Онопко2
Не только Бьелса, очень многие отмечают отвратительную организацию турнира, раздаются призывы лишить США права проводить ЧМ пока не поздно. И вот тут обязательно вылазит человек с украинской фамилией и начинает переводить стрелки.
Про украинскую фамилию сказал Онопко. Как же это прекрасно
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Ответ гилберт
Штаты проведут ЧМ на высшем уровне, всё таки белые люди приедут. Здесь просто решили не напрягаться, ради всяких папуасов.
Но какою-нибудь африканскую сборную отправят тренироваться на пустырь и скажут: А шо такого, это ж Камерун.
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Ответ Илья Савчук
оправдываю в чем? Мне интересны конкретные претензии, а не рассказики уровня Рен-тв, вы видимо любитель хавать все подряд.
Комментарий удален модератором
Ответ Cristiano Ronaldo
Комментарий скрыт
На поля жаловались все, в первую очередь аргентинцы.
Стадионы хорошие. Только поля на них драные. Потому что в американский футбол чаще играют на искусственных полях. А здесь перестилали натуральный газон, и перестелили плохо. Вот и вся история. Бьельса прав на 100%.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Комментарий скрыт
Бьелса говорит на своём языке. Другой вопрос, почему невежды воспринимаю конструктив как нытье. Хотя на то они и невежды, видят мир сквозь призму своих дебильных шаблонов
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Хуже уже Чемпионшипа этот псевдотурнирчик во всём и в футбольном плане тоже.
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Ну а чё они? ©
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Путин лично портил газоны :)) инфа 100%
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А через два года там чемпионат мира
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