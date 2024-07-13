Бьелса раскритиковал Кубок Америки в США: «Тренировочные базы – катастрофа. Боливия не могла тренироваться, но они говорят: «Все в порядке, это Боливия»

Марсело Бьелса подверг критике организацию Кубка Америки.

Турнир проходит в США.

, которую возглавляет , сыграет против команды Канады в матче за третье место.

«Они говорили, что поля в идеальном состоянии, и всю эту ложь. Проводили пресс-конференцию, чтобы сказать про идеальные поля.

И они говорили, что тренировочные базы в идеальном состоянии, но Боливия не могла тренироваться, и у меня фотографии, доказывающие, что все это ложь.

И потом мы говорим об этом – хотя я уже сказал все, что обещал не говорить, – но поступают угрозы. уже осмелился сказать, что трава неправильная, и это общеизвестные ошибки.

Американцы не скажут вам: «Я дам вам идеальное поле». Они скажут вам: «Я дам вам поле, сделанное три дня назад». Стыки между участками травы не совпадают.

Тренировочные базы – это катастрофа. Боливия не могла тренироваться, но они говорят: «Все в порядке, это », – сказал Марсело Бьелса.

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