Бьелса раскритиковал Кубок Америки в США: «Тренировочные базы – катастрофа. Боливия не могла тренироваться, но они говорят: «Все в порядке, это Боливия»
Марсело Бьелса подверг критике организацию Кубка Америки.
Турнир проходит в США.
Сборная Уругвая, которую возглавляет Марсело Бьелса, сыграет против команды Канады в матче за третье место.
«Они говорили, что поля в идеальном состоянии, и всю эту ложь. Проводили пресс-конференцию, чтобы сказать про идеальные поля.
И они говорили, что тренировочные базы в идеальном состоянии, но Боливия не могла тренироваться, и у меня фотографии, доказывающие, что все это ложь.
И потом мы говорим об этом – хотя я уже сказал все, что обещал не говорить, – но поступают угрозы. Лионель Скалони уже осмелился сказать, что трава неправильная, и это общеизвестные ошибки.
Американцы не скажут вам: «Я дам вам идеальное поле». Они скажут вам: «Я дам вам поле, сделанное три дня назад». Стыки между участками травы не совпадают.
Тренировочные базы – это катастрофа. Боливия не могла тренироваться, но они говорят: «Все в порядке, это Боливия», – сказал Марсело Бьелса.
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Интересно как будут ругаться на следующем ЧМ, который пройдёт в США.
Но сравнивать физическое и ментальное здоровье Байдена и Путина, называя их примерно одинаковыми, похожими - это явно не соответствует действительности.
Стадионы хорошие. Только поля на них драные. Потому что в американский футбол чаще играют на искусственных полях. А здесь перестилали натуральный газон, и перестелили плохо. Вот и вся история. Бьельса прав на 100%.