Чемпионат Китая. «Шанхай» Слуцкого играет с «Чанчунь Ятай» – смотрите в прямом эфире на Спортсе

«Шанхай Шеньхуа» играет против «Чанчунь Ятай» в 19-м туре чемпионата Китая.

Смотрите матч в прямом эфире на Спортсе. Команда Леонида Слуцкого отстает от «Шанхай Порта» на пять очков при игре в запасе.



Чемпионат Китая

19-й тур

Таблица чемпионата Китая

Статистика чемпионата Китая

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола