Чемпионат Китая. «Шанхай» Слуцкого играет с «Чанчунь Ятай» – смотрите в прямом эфире на Спортсе
«Шанхай Шеньхуа» играет против «Чанчунь Ятай» в 19-м туре чемпионата Китая.
Смотрите матч в прямом эфире на Спортсе. Команда Леонида Слуцкого отстает от «Шанхай Порта» на пять очков при игре в запасе.
Чемпионат Китая
19-й тур
- Дата проведения
- 13 июля, 15.00, «Shanghai Stadium»
- Гол:
- 0:1 – 11 Жуль.
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Шанхай Шеньхуа –
Бао Ясюн, Манафа, Чжу Чэньцзе, Цзян Шэнлун, Сюй Хаоян, Тейшейра, Се Пэнфэй, Амаду, Гао Тяньи, Ван Хайцзянь, Малеле.
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