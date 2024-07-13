Чемпионат Китая. «Шанхай» Слуцкого играет с «Чанчунь Ятай» – смотрите в прямом эфире на Спортсе

Теги Леонид Слуцкий результаты Чанчунь Ятай высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Футбол

«Шанхай Шеньхуа» играет против «Чанчунь Ятай» в 19-м туре чемпионата Китая.

Смотрите матч в прямом эфире на Спортсе. Команда Леонида Слуцкого отстает от «Шанхай Порта» на пять очков при игре в запасе.


Чемпионат Китая

19-й тур

Шанхай Шеньхуа – Чанчунь Ятай 0:1 (первый тайм)
Дата проведения
13 июля, 15.00, «Shanghai Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 11 Жуль.
Шанхай ШеньхуаБао Ясюн, Манафа, Чжу Чэньцзе, Цзян Шэнлун, Сюй Хаоян, Тейшейра, Се Пэнфэй, Амаду, Гао Тяньи, Ван Хайцзянь, Малеле.
Чанчунь ЯтайУ Якэ, Сунзу, Росич, Хэ Ижань, Сержиньо, Туди, Ван Цзиньсянь, Жуль, Ван Юй, Абдугени, Берич.

Таблица чемпионата Китая

Статистика чемпионата Китая

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5 комментариев
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За Шанхай за Лёню 🤘🤘🤘
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Шанхай Слуцкого звучит как название группировки!))
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