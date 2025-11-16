Педро о невыходе Испании из группы на ЧМ-2014: «Мы думали о защите титула, никто не ожидал, что мы вылетим так рано после стольких побед. Это был конец эпохи»
Экс-форвард сборной Испании Педро рассказал об ожиданиях команды перед ЧМ-2014, на который «красная фурия» отправилась в статусе действующего чемпиона мира и Европы.
На турнире в Бразилии испанцы не смогли выйти из группы с Нидерландами, Чили и Австралией, заняв третье место. В 2010 году испанцы впервые в своей истории выиграли чемпионат мира, который проходит в ЮАР.
«Это был удар для всех. Внутри команды никто не ожидал, что мы вылетим так рано после стольких побед в предыдущие годы. В раздевалке были ожидания, что мы защитим титул чемпионов мира или, по крайней мере, пройдем далеко.
На групповом этапе у нас возникли трудности против Нидерландов, сборная Чили провела фантастический матч против нас, а когда мы встречались с Австралией, мы уже были вне борьбы. Это был конец эпохи», – сказал форвард «Лацио».