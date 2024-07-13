Матч Бельгия – Израиль пройдет на нейтральном поле. Бельгийские города не хотят принимать игру из-за политической ситуации и по соображениям безопасности
Матч Лиги наций между Бельгией и Израилем пройдет на нейтральном поле.
Ни один бельгийский город не хочет проводить матч из-за политической ситуации и необходимости принятия слишком большого количества мер безопасности.
Королевская бельгийская футбольная ассоциация консультируется с УЕФА по поводу альтернативных мест проведения матча.
Игра запланирована на 6 сентября. Она может пройти в Венгрии на «Панчо-Арене» в Фельчуте, где домашние матчи проводит «Академия Пушкаша».
Напомним, что 7 октября 2023 года произошло обострение палестино-израильского конфликта после вторжения группировки ХАМАС, боевики которой убили в Израиле не менее 1 200 человек и захватив в заложники 240 человек. В результате ответной операции Израиля в секторе Газа погибли более 37 000 человек.
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Там у власти 20 лет была левая партия, которая привозила мигрантов арабов и сажала их на пособия. Очень хорошо, что они там наконец-то проиграли
Они и так неизбежно побеждают в мировом масштабе :
Как говорил Ясир Арафат
«Наша атомная бомба — это матка арабской женщины»
- Тагил рулит ?
Так у них :
- Игил и Хамас рулят ))