Матч Бельгия – Израиль пройдет на нейтральном поле. Бельгийские города не хотят принимать игру из-за политической ситуации и по соображениям безопасности

Матч Лиги наций между Бельгией и Израилем пройдет на нейтральном поле.

Ни один бельгийский город не хочет проводить матч из-за политической ситуации и необходимости принятия слишком большого количества мер безопасности.

Королевская бельгийская футбольная ассоциация консультируется с УЕФА по поводу альтернативных мест проведения матча.

Игра запланирована на 6 сентября. Она может пройти в Венгрии на «Панчо-Арене» в Фельчуте, где домашние матчи проводит « ».

Напомним, что 7 октября 2023 года произошло обострение палестино-израильского конфликта после вторжения группировки ХАМАС, боевики которой убили в Израиле не менее 1 200 человек и захватив в заложники 240 человек. В результате ответной операции Израиля в секторе Газа погибли более 37 000 человек.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола