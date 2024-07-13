Матч Бельгия – Израиль пройдет на нейтральном поле. Бельгийские города не хотят принимать игру из-за политической ситуации и по соображениям безопасности

Теги Сборная Бельгии по футболу УЕФА высшая лига Венгрия сборная Израиля по футболу Федерация футбола Бельгии Академия Пушкаша Политика Лига наций УЕФА Панчо-Арена Футбол

Матч Лиги наций между Бельгией и Израилем пройдет на нейтральном поле.

Ни один бельгийский город не хочет проводить матч из-за политической ситуации и необходимости принятия слишком большого количества мер безопасности.

Королевская бельгийская футбольная ассоциация консультируется с УЕФА по поводу альтернативных мест проведения матча.

Игра запланирована на 6 сентября. Она может пройти в Венгрии на «Панчо-Арене» в Фельчуте, где домашние матчи проводит «Академия Пушкаша».

Напомним, что 7 октября 2023 года произошло обострение палестино-израильского конфликта после вторжения группировки ХАМАС, боевики которой убили в Израиле не менее 1 200 человек и захватив в заложники 240 человек. В результате ответной операции Израиля в секторе Газа погибли более 37 000 человек.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

Материалы по теме

52 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Мусульманская Бельгия. Все логично.
+72
-9
+63
Ответ Santa-Barbara
Комментарий скрыт
Как раз в России матч без проблем можно провести. В центральном округе любой город
+38
-3
+35
надо просто объявить бойкот против израиля, и не играть против них и делов-то, у польши против россии прокатило же.
+43
-10
+33
Ответ Mihel
Комментарий скрыт
Оживляет?
+23
-5
+18
Для начала технарь Бельгии и Израиль оставить вне турнира и проблемам не будет
+19
-7
+12
Я не понимаю, Израиль сейчас делает ровно тоже самое, что РФ, только более жестоко и циничнее. Но РФ отовсюду дисквалифицировали, а к Израилю вообще никаких санкции...
+27
-16
+11
Ответ Streetbor
Для начала технарь Бельгии и Израиль оставить вне турнира и проблемам не будет
У УЕФА кишка тонка такое сделать.
+8
-1
+7
Ответ marchellinos
Как раз в России матч без проблем можно провести. В центральном округе любой город
Особенно в Махачкале
+7
-1
+6
Ничего удивительного. В Бельгии давно уже шариат, арабская речь на улицах, хиджабы, криминал.
Там у власти 20 лет была левая партия, которая привозила мигрантов арабов и сажала их на пособия. Очень хорошо, что они там наконец-то проиграли
+8
-3
+5
Ответ Sgt. Elias Grodin
Израиль ничего не аннексирует.
больше половины территории, которые Израиль считает своей не принадлежит, а значит по факту оккупированы
+10
-5
+5
Ответ Mihel
Комментарий скрыт
Сдаёт позиции? Снимает оккупации Голанских высот? Проводит демобилизацию?
+10
-6
+4
Ответ Onion
Просто уничтожает всё в ноль на чужой территории. Ок. Вот нахрена вообще Мариуполь и Донецк восстанавливают...
Так же как уничтожали Германию в 45-ом.
+3
-1
+2
Ответ Sgt. Elias Grodin
Это враньё.
https://www.jewishvirtuallibrary.org/un-general-assembly-resolution-es-7-2-july-1989
+2
0
+2
Ответ Mihel
Комментарий скрыт
Да, ты прав, стирает целые кварталы и людей с лица земли, а РФ точечно уничтожает живую силу противника😎
+4
-2
+2
Ответ Sgt. Elias Grodin
Израиль ничего не аннексирует.
Просто уничтожает всё в ноль на чужой территории. Ок. Вот нахрена вообще Мариуполь и Донецк восстанавливают...
+8
-6
+2
Так Израиль надо дисквалифицировать за убийство мирных жителей
+3
-1
+2
Ответ Streetbor
Для начала технарь Бельгии и Израиль оставить вне турнира и проблемам не будет
Хоть видит око , на зуб неймет ! ))
+1
0
+1
Ответ Onion
Бельгия - террористическое государство, считаешь?)))
Взятое в заложники скорее
+1
0
+1
Ответ StHappyOne
Да, террористы напали на Израиль, а сторонников террористов очень много в Бельгии, их туда нагнали леваки
Бельгия - террористическое государство, считаешь?)))
+4
-3
+1
Ответ brodovan
Почему не хотят? Что-то случилось?
Да, террористы напали на Израиль, а сторонников террористов очень много в Бельгии, их туда нагнали леваки
+9
-8
+1
Ответ Sgt. Elias Grodin
Там нет ни одного слова про аннексию.
Зато есть про оккупацию, что хуже аннексии
+2
-1
+1
Ответ Sgt. Elias Grodin
Израиль ничего не аннексирует.
Израиль аннексировал большую часть территории, которую ООН выделила Палестине. Кроме того, Израиль аннексировал Восточный Иерусалим и Голанские высоты.
+2
-1
+1
Ответ Sgt. Elias Grodin
Так же как уничтожали Германию в 45-ом.
Германия в то время была агрессором
+1
0
+1
Почему не хотят? Что-то случилось?
+2
-1
+1
Ответ Sgt. Elias Grodin
Израиль ничего не аннексирует.
Верно, потому что уже аннексировал в 1967 году
+4
-3
+1
Ответ Pato07
Я не понимаю, Израиль сейчас делает ровно тоже самое, что РФ, только более жестоко и циничнее. Но РФ отовсюду дисквалифицировали, а к Израилю вообще никаких санкции...
Может тебе врут?
+4
-3
+1
Ответ Георгий Большаков
Верно, потому что уже аннексировал в 1967 году
Это враньё.
+3
-3
0
Ответ StHappyOne
А какое у тебя образование? Ты международник, юрист, политолог? Почему ты должен понимать такие вещи?)
А у тебя какое? Хедер то закончил?
+1
-1
0
Ответ Pigmalion
Оживляет?
А зачем оживлять ?
Они и так неизбежно побеждают в мировом масштабе :
Как говорил Ясир Арафат
«Наша атомная бомба — это матка арабской женщины»
+1
-1
0
Ответ Filimon4ik
Мусульманская Бельгия. Все логично.
Помните ?
- Тагил рулит ?
Так у них :
- Игил и Хамас рулят ))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий