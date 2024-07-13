Клаудиньо отказался пожимать руку Семаку при замене в матче с «Краснодаром»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Краснодар Клаудиньо Густаво Мантуан Футбол

Клаудиньо не пожал руку Сергею Семаку после замены.

Сегодня «Зенит» завоевал OLIMPBET Суперкубок России, одержав победу над «Краснодаром» – 4:2. 

Клаудиньо был заменен на 62-й минуте встречи – вместо него на поле вышел Густаво Мантуан. Отправляясь на скамейку запасных, бразилец отказался пожать руку главному тренеру сине-бело-голубых Сергею Семаку.

Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»

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79 комментариев
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Единственное светлое пятно в сегодняшнем матче для московских болельщиков Краснодара 😎
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Да пожал он её в следующем движении, просто надо новость придумать 🤷🏻‍♂️
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+26
Ответ CoMoBo3
Единственное светлое пятно в сегодняшнем матче для московских болельщиков Краснодара 😎
Алкаш карп уже раздул эту тему до очередного конфликта вселенского масштаба, забывая, что клауд каждый год такой фигней страдает
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Но обнимал Семака после матча))) Автор новости, спать иди, дорогой!) Я своего тренера посылал куда подальше много раз))
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Ответ Senchas
Алкаш карп уже раздул эту тему до очередного конфликта вселенского масштаба, забывая, что клауд каждый год такой фигней страдает
Что-то вечно.Зенит каждый год чуть ли не в гражданской войне.
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Классические эмоции его, что ж поделать , южанин
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Ответ a.k.a. DRAGON0928
Странная ситуация, но Семак умеет разговаривать
Обычная ситуация. Сколько раз такое в футболе видели. Тут скорее надо отметить что жажда игры у Клауда есть, хочет играть, хочет добиваться побед. На фоне слухов об уходе это неплохой знак. А эмоции и вопросы Семак с Клаудом проработают.
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Было бы странно обрадоваться своей замене когда ты лидер
Все нормально и руку в итоге пожал
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Рабочий момент,такое часто случается и с более звёздными игроками
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Ответ SMART789
Было бы странно обрадоваться своей замене когда ты лидер Все нормально и руку в итоге пожал
Всё равно момент неприятный и некрасивый. Представьте себя на месте Семака. Тянешь руку, а тебя игнорят. Да даже просто в быту. А тут, вообще, твой подопечный.
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Цену сбивает, в Бразилию хочет
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Семак в эфире сказал, что конфликта нет и это обычный рабочий момент👌🏻
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Ответ Семен Романов
Рабочий момент,такое часто случается и с более звёздными игроками
Это не рабочий момент, это грязь, которую футболисты выносят на публику
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Хотел ещё поиграть.
Рабочий момент.
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Ответ SMART789
Бремя главного тренера, это большой спорт, бывает такое, на то ты и главный гасить такие ситуации и преодолевать их
Не представляю, что бы так кто-то проигнорил Карпина. Сразу на лавку присел, и к бабке не ходи. Это неуважение и просто хамство . Еще и на всю страну.
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Ответ Senchas
Алкаш карп уже раздул эту тему до очередного конфликта вселенского масштаба, забывая, что клауд каждый год такой фигней страдает
А разве не так? Если бы это было в Спартаке или Краснодаре, эту новость сношали бы неделю
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Ответ Чебурашка от Гены
Всё равно момент неприятный и некрасивый. Представьте себя на месте Семака. Тянешь руку, а тебя игнорят. Да даже просто в быту. А тут, вообще, твой подопечный.
А что Семак?
Схавает как обычно.
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Ответ Гаврила Подгоренский
да нас рать, мы победили. это эмоции завтра клава будет другим - и Семак тоже
Ну насрать, так насрать. Пусть и другие игроки берут пример с Клавы.
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Это просто эмоции. На церемонии награждения они шли уже вместе. Я думаю, что они обо всём переговорили. На атмосферу в клубе этот эпизод не повлияет.
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Ответ Рустам Мирзаханов
Меня бы это обрадовало,что мой подопечный не рад замене,голоден до игры и готов пахать...но и другие ребята тоже хотят играть и доказывать и это хорошая конкуренция!а эмоции вторичны,на награждении обнялись и Клауд сверкал улыбкой,как и Семак
Надо было ещё и зарядить в лоб Семаку,, что бы показать, как хочется играть. Ерунду вы говорите.
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Да и Горшкова он оттолкнул при замене
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Ответ ST07
Но обнимал Семака после матча))) Автор новости, спать иди, дорогой!) Я своего тренера посылал куда подальше много раз))
Это многое говорит о твоём воспитании.
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Какой же Семак нерукопожатный
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Если такое происходит, то игроку явно не побоку то, что происходит на поле, и это скорее хороший знак. Но раздуть эту тему московским работникам спортса все же надо конечно...
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-6
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Просто Клау как и все мастера хочет максимально играть и забивать,приносить пользу. Может и трансфер уже обсуждается,чтобы не травмировать не дай бог.
+5
-3
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Во Фламенго хочет.
+1
0
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Ответ fil_spb
Обычная ситуация. Сколько раз такое в футболе видели. Тут скорее надо отметить что жажда игры у Клауда есть, хочет играть, хочет добиваться побед. На фоне слухов об уходе это неплохой знак. А эмоции и вопросы Семак с Клаудом проработают.
Я к тому,что видимо ситуация с трансфером пошла не в сторону Клауда
+1
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+1
Под маской бразильского футболиста скрывался малоизвестный теннисист Клаудинюк.
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Этот игрочишка уже давно зазвездился, это видно и на поле как он спорит с судьями и мерзко себя ведет в целом
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Все, отправим в Зенит-2!

Нет.
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