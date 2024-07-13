Клаудиньо отказался пожимать руку Семаку при замене в матче с «Краснодаром»

Клаудиньо не пожал руку Сергею Семаку после замены.

Сегодня « » завоевал OLIMPBET Суперкубок России, одержав победу над « » – 4:2.

был заменен на 62-й минуте встречи – вместо него на поле вышел . Отправляясь на скамейку запасных, бразилец отказался пожать руку главному тренеру сине-бело-голубых Сергею Семаку.

Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»

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