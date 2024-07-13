Клаудиньо отказался пожимать руку Семаку при замене в матче с «Краснодаром»
Клаудиньо не пожал руку Сергею Семаку после замены.
Сегодня «Зенит» завоевал OLIMPBET Суперкубок России, одержав победу над «Краснодаром» – 4:2.
Клаудиньо был заменен на 62-й минуте встречи – вместо него на поле вышел Густаво Мантуан. Отправляясь на скамейку запасных, бразилец отказался пожать руку главному тренеру сине-бело-голубых Сергею Семаку.
Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»
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Все нормально и руку в итоге пожал
Рабочий момент.
Схавает как обычно.
Нет.