Испания – Франция. 2:1 – Коло-Муани открыл счет с паса Мбаппе, Ямаль отличился дальним ударом, Ольмо забил. Онлайн-трансляция

Сборная Испании играет с Францией в 1/2 финала Евро-2024.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Рандаль Коло-Муани открыл счет на 8-й минуте после подачи Килиана Мбаппе. Ламин Ямаль на 21-й сравнял счет дальним ударом из-за пределов штрафной. На 25-й Дани Ольмо отправил мяч в ворота рикошетом от Жюля Кунде.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

Статистика Евро-2024

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