Испания – Франция. 2:1 – Коло-Муани открыл счет с паса Мбаппе, Ямаль отличился дальним ударом, Ольмо забил. Онлайн-трансляция
Сборная Испании играет с Францией в 1/2 финала Евро-2024.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Рандаль Коло-Муани открыл счет на 8-й минуте после подачи Килиана Мбаппе. Ламин Ямаль на 21-й сравнял счет дальним ударом из-за пределов штрафной. На 25-й Дани Ольмо отправил мяч в ворота рикошетом от Жюля Кунде.
Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 9 июля, 22.00, «Альянц-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 8 Коло-Муани, 1:1 – 21 Ямаль, 2:1 – 25 Ольмо.
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Испания –
Унаи Симон, Навас (Вивиан, 58), Начо, Лапорт, Кукурелья, Фабиан Руис, Родри, Ольмо (Мерино, 76), Уильямс, Ямаль, Мората (Ойарсабаль, 76).
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Франция –
Меньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес, Канте (Гризманн, 62), Рабьо (Камавинга, 62), Тчуамени, Дембеле (Жиру, 79), Мбаппе, Коло-Муани (Барколя, 63).
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Единственная команда которая показывает игру .
Правда пару тройку снежков убрать придётся)