Испания – Франция. 2:1 – Коло-Муани открыл счет с паса Мбаппе, Ямаль отличился дальним ударом, Ольмо забил. Онлайн-трансляция

Теги Сборная Франции по футболу Сборная Испании по футболу Евро-2024 Килиан Мбаппе Дани Ольмо Жюль Кунде Рандаль Коло-Муани онлайны Футбол

Сборная Испании играет с Францией в 1/2 финала Евро-2024.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Рандаль Коло-Муани открыл счет на 8-й минуте после подачи Килиана Мбаппе. Ламин Ямаль на 21-й сравнял счет дальним ударом из-за пределов штрафной. На 25-й Дани Ольмо отправил мяч в ворота рикошетом от Жюля Кунде.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

Испания – Франция 2:1 (второй тайм)
Дата проведения
9 июля, 22.00, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Коло-Муани, 1:1 – 21 Ямаль, 2:1 – 25 Ольмо.
ИспанияУнаи Симон, Навас (Вивиан, 58), Начо, Лапорт, Кукурелья, Фабиан Руис, Родри, Ольмо (Мерино, 76), Уильямс, Ямаль, Мората (Ойарсабаль, 76).
ФранцияМеньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес, Канте (Гризманн, 62), Рабьо (Камавинга, 62), Тчуамени, Дембеле (Жиру, 79), Мбаппе, Коло-Муани (Барколя, 63).
Предупреждения:
Навас (14), Тчуамени (60).

Статистика Евро-2024

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309 комментариев
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Вот вам и ответ, почему Ямаль - это не очередной Фати или какой-нибудь там Пуч. Я хоть и за Реал болею, но не могу не восхищаться. Большое будущее у парня!
+64
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+61
А где все меренговые шутки про Ямаля? Попрятались куда-то. По совместительству, они пропали после бездарного вылета Португалии))
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+51
Ответ Baikal_f
Коло Муани сразу наказал испанцев за неуважительный толчок в голову лежачего
Ямаль сразу наказал юзеров спортса за неуважительные шутки в комментах
+54
-4
+50
Испания !
Единственная команда которая показывает игру .
+54
-11
+43
делать нечего что ли, нет бы 0-0 сыграть как нормальные люди
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+42
Ответ onsigne
Ольмо убийца просто
Его в Германии так и называют, по аналогии с Сульшером: "Убийца с лицом Лёхи Щербакова"
+42
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+40
Ламин Ямаль - самый молодой игрок, забивший на Евро за всю историю
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Ольмо убийца просто
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Кроме Наваса не нашли в ла лиге защитника перед турниром
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+21
Вот это гол Ямаля. И это в 16 лет!
+17
0
+17
Ответ евГений
А где все меренговые шутки про Ямаля? Попрятались куда-то. По совместительству, они пропали после бездарного вылета Португалии))
Ямаль самый молодой игрок Евро, про которого закончились шутки на Спортсе
+17
0
+17
Лучший гол ЕВРО
+16
0
+16
Ямаль что сделал, мама мия
+13
0
+13
Почему полуфинал с участием 2 Больших команд комментируют 2 этих кошмарных зануд? Ну нельзя так портить вечер же.
+11
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+11
Ответ 1905год
Кроме Наваса не нашли в ла лиге защитника перед турниром
Можно было Педро Порро взять.
+10
0
+10
ну что делает Испания!
+10
0
+10
Какую же потрясающую игру Ямаль показывает, что ни пас, 99.9% все обостряющие
+10
0
+10
Туда эту сборную Африки
+13
-4
+9
Ольмо офигенный. Чё-то засиделся он по-моему в Лейпциге)
+9
0
+9
Ответ SPAIN 2010
Какую же потрясающую игру Ямаль показывает, что ни пас, 99.9% все обостряющие
Пока мне кажется фаворит на звание лучшего игрока турнира
+8
0
+8
Кто после матча, хочет слушать «экспертов» Талалаева и Радимова?😂 тут наоборот поскорее ищешь пульт чтобы выключить и не видеть и не слышать это
+8
0
+8
Удачи сборной Испании👌.
+8
-1
+7
Мысль появилась... Если у Франции не получится на Евро, то смело могут заявиться в КАФ и там неплохо пошуметь)))
Правда пару тройку снежков убрать придётся)
+8
-3
+5
Вот честно я бы лучше Чердака слушал, чем этих…
+5
0
+5
Мне кажется французов нельзя упрекнуть в скучной игре. Делают все что могут. Просто пока испанцы получше. Хороший первый тайм. Пусть победит сильнейший. И без травм и судейских ляпов
+5
0
+5
Ух ты какой первый тайм. Роскошный
+5
0
+5
Мората может и бревенчатый, но в желании и работоспособности ему точно не откажешь. Как сейчас два раза отработал в обороне!
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Кто бы мог подумать, что к 25 минуте пробьют тотал
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Ответ 1905год
Кроме Наваса не нашли в ла лиге защитника перед турниром
В большинстве моментов хорошо играет. Кстати вроде он единственный из чемпионского состава 2010 на турнир поехал
+4
0
+4
Ответ Roman Betenya
Вот вам и ответ, почему Ямаль - это не очередной Фати или какой-нибудь там Пуч. Я хоть и за Реал болею, но не могу не восхищаться. Большое будущее у парня!
А Фати, простите, тут причём? У него тяжёлые травмы и неудачная операция к 18 годам уже были. С талантом у него всё было ОК. Пуч тоже странный выбор для сравнения, не та позиция, не тот статус. Собственно, чего вообще Ямала с кем-то сравнивать, пока ему хотя бы 20 лет не стукнет?
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