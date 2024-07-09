«Астон Мартин» подписал технического директора «Феррари» для подготовки к регламенту-2026

Теги переходы Феррари Формула-1 регламент Астон Мартин Энрико Кардиле Авто

Кардиле продолжит карьеру в «Астон Мартин».

«Астон Мартин» объявил о том, что Энрико Кардиле займет должность главного технического директора команды. Специалист приступит к работе в 2025 году.

Накануне «Феррари» подтвердила, что Кардиле, работавший в компании с 2002 года, покинул должность технического директора Скудерии по части шасси и аэродинамики.

В «Астон Мартин» подчеркнули, что подписание является «ключевым» для подготовки к новому техническому регламенту «Формулы-1» 2026 года.

«Феррари» объявила об уходе технического директора Кардиле

7 комментариев
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Это при нем, красные такое эпичное последнее обновление аэродинамики выпустили?
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Фернандо Алонсо. 2026. 3-й титул и звание Величайшего спортсмена в истории планеты Земля.
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Ответ Evgeni_Mikhalev
Он мог это сделать ещё в 2010, величайшему надо было всего лишь обогнать простого русского паренька.
Ему кроме русского паренька надо было обогнать ещё простого польского и простого немецкого пареньков, что было не очень возможно.
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Ответ Великий Алонсо
Фернандо Алонсо. 2026. 3-й титул и звание Величайшего спортсмена в истории планеты Земля.
Он мог это сделать ещё в 2010, величайшему надо было всего лишь обогнать простого русского паренька.
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