«Астон Мартин» подписал технического директора «Феррари» для подготовки к регламенту-2026

Кардиле продолжит карьеру в «Астон Мартин».

« » объявил о том, что Энрико Кардиле займет должность главного технического директора команды. Специалист приступит к работе в 2025 году.

Накануне «Феррари» подтвердила, что Кардиле, работавший в компании с 2002 года, покинул должность технического директора Скудерии по части шасси и аэродинамики.

В «Астон Мартин» подчеркнули, что подписание является «ключевым» для подготовки к новому техническому регламенту «Формулы-1» 2026 года.

«Феррари» объявила об уходе технического директора Кардиле