«Астон Мартин» подписал технического директора «Феррари» для подготовки к регламенту-2026
Кардиле продолжит карьеру в «Астон Мартин».
«Астон Мартин» объявил о том, что Энрико Кардиле займет должность главного технического директора команды. Специалист приступит к работе в 2025 году.
Накануне «Феррари» подтвердила, что Кардиле, работавший в компании с 2002 года, покинул должность технического директора Скудерии по части шасси и аэродинамики.
В «Астон Мартин» подчеркнули, что подписание является «ключевым» для подготовки к новому техническому регламенту «Формулы-1» 2026 года.