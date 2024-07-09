Медведев прервал пятиматчевую серию поражений от Синнера и второй год подряд вышел в полуфинал «Уимблдона»

Теги Уимблдон ATP Даниил Медведев Янник Синнер Теннис

Пятая ракетка мира Даниил Медведев в четвертьфинале «Уимблдона» обыграл Янника Синнера – 6:7(7), 6:4, 7:6(4), 2:6, 6:3.

Медведев прервал пятиматчевую серию поражений от Синнера. Теперь счет их личного противостояния – 7:5 в пользу россиянина.

Медведев девятый раз вышел в полуфинал «Большого шлема». Он второй год подряд сыграет на этой стадии «Уимблдона».

Его баланс в пятисетовых матчах теперь стал 8:10.

За место в финале россиянин сыграет с Карлосом Алькарасом или Томми Полом.

123 комментария
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Потому что никто не может обыгрывать Медведева 5 раз подряд. Никто.
+77
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+61
Лучший матч Медведева за последнее время! Браво!👏
+48
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+47
Ответ Николай Бойко
Потому что никто не может обыгрывать Медведева 5 раз подряд. Никто.
5 как раз обыграл, 6 не смог. А вот Дан 6 раз исходно выиграл.
+47
-3
+44
как же жалко что в финале АО у Медведа банально кончился бензин. Ну не хуже он рыжего, а в чем то и лучше.
Ну и не факт что итальянец еще когда-нибудь будет играть на уровне конца прошлого начала нынешнего сезона, так играть на постоянке просто невозможно
+46
-2
+44
"Кукареку, Синнер закроет 3-0, кукареку, мэдвэд поедет домой".
Как вы там, бедолаги, все живы?)
+41
-6
+35
Одна из лучших побед в карьере. Даже не столько в игровом плане, здесь как раз вопросы есть, сколько в плане психологии, преодоления себя и соперника.
+36
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Вот знаете, что бесит, что Даню постоянно недооценивают. Я понимаю, конечно, что он дофига возможностей упустил, дофига финалов проиграл, что один шлем- это слишком мало, но все равно в прессе часто делают вид, что его не существует.
Сначала писали только о большой тройке (оно и понятно), он стал первым кто смог выиграть шлем после них, стать первой ракеткой, но этого будто никто не заметил.
Потом обсуждали только Джоковича и Алькараса, как раз перед тем, как Даня прошел Карлоса на ЮС.
В этом сезоне только Синнера и Алькараса, хотя Даня был безумно близок к титулу на АО.

Поэтому вдвойне радостно от этой победы. Но как же хочется титул 🥲 И ведь заслужил, наиграл уже давно на второй шлем, но справедливость в спорте бывает далеко не всегда.
+29
-2
+27
Мишка был голоден, скушал морковку! Красавчик!
+26
-4
+22
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Вашего Даню - возможно, а наш Медведев за титулом идет.
+17
-2
+15
Ответ arspurs9
"Кукареку, Синнер закроет 3-0, кукареку, мэдвэд поедет домой". Как вы там, бедолаги, все живы?)
Ща будут про травму Синнера загонять
+15
-2
+13
Кстати Медведь - первый россиянин, который вышел в полуфинал Уима дважды подряд.
+12
0
+12
Ответ And Justice for All
Одна из лучших побед в карьере. Даже не столько в игровом плане, здесь как раз вопросы есть, сколько в плане психологии, преодоления себя и соперника.
Согласен, по значимости поставил бы наряду с победой над Алькарасом в 1/2 US Open. Два матча, где преодолел соперников, которые считались явными фаворитами.
+12
0
+12
Ответ Vano from Tbilisi
как же жалко что в финале АО у Медведа банально кончился бензин. Ну не хуже он рыжего, а в чем то и лучше. Ну и не факт что итальянец еще когда-нибудь будет играть на уровне конца прошлого начала нынешнего сезона, так играть на постоянке просто невозможно
Вот именно, очень обидно за финал
+10
0
+10
И где же все, кто писал про легкую победу Янника? Вот даже убивает не то, что Синнеру предрекали победу, а то, что не давали даже шансов Дане или о "призрачных" говорили. Ну получите, распишитесь
+11
-1
+10
Ну что, как вы, свидетели непобедимого синнера?😃
+9
0
+9
Медведев в полуфинале Уимблдона! Кто-то уверял, невозможно, 6-е будет. Молодец, Даниил, доставил радость! Может, финал?
+10
-1
+9
Никто не смеет обыгрывать Медведева 6 раз подряд) Даниила с победой.
+10
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+9
Ответ Jgh
Комментарий скрыт
Ну Синнер часть своих матчей тоже выиграл, потому что Медведев был вялым)) Судьба просто вернула должок, все честно.
+8
0
+8
Кроме 4-го сета, играл блестяще. Узнаю старого-доброго (нет, злого!) Медведа!🔥
+9
-1
+8
Ответ arspurs9
"Кукареку, Синнер закроет 3-0, кукареку, мэдвэд поедет домой". Как вы там, бедолаги, все живы?)
У них что-то случилось с face id))
+8
0
+8
Крутой, крутой! Вот только как пройти Синнера, потом Алькараса, потом Джока??? Нужна помощь, Пол, Фритц??? Плиз.
+7
0
+7
Ответ Николай Бойко
Потому что никто не может обыгрывать Медведева 5 раз подряд. Никто.
5 уже обыграл. а вот 6 не может. наверно, надо проверить.
+7
0
+7
Ответ Vano from Tbilisi
как же жалко что в финале АО у Медведа банально кончился бензин. Ну не хуже он рыжего, а в чем то и лучше. Ну и не факт что итальянец еще когда-нибудь будет играть на уровне конца прошлого начала нынешнего сезона, так играть на постоянке просто невозможно
Сам себя он там подставил.. Слишком много 5 сетовиков :(
+6
0
+6
Кстати кто-то перед началом турнира уверял всех что Медвед будет в 1/2. Чувак надеюсь ты неплохо на этом заработал
+7
-1
+6
Ответ Другая_
Вот знаете, что бесит, что Даню постоянно недооценивают. Я понимаю, конечно, что он дофига возможностей упустил, дофига финалов проиграл, что один шлем- это слишком мало, но все равно в прессе часто делают вид, что его не существует. Сначала писали только о большой тройке (оно и понятно), он стал первым кто смог выиграть шлем после них, стать первой ракеткой, но этого будто никто не заметил. Потом обсуждали только Джоковича и Алькараса, как раз перед тем, как Даня прошел Карлоса на ЮС. В этом сезоне только Синнера и Алькараса, хотя Даня был безумно близок к титулу на АО. Поэтому вдвойне радостно от этой победы. Но как же хочется титул 🥲 И ведь заслужил, наиграл уже давно на второй шлем, но справедливость в спорте бывает далеко не всегда.
И вот на чемпионате малюcенькая заметочка:
"Медведев стал лишь четвёртым теннисистом в 21 веке, которому удалось трижды или более раз победить первую ракетку мира на турнирах «Большого шлема».

Таким достижением могут похвастаться лишь:

Рафаэль Надаль (Испания);
Новак Джокович (Сербия);
Стэн Вавринка (Швейцария)."
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Помните, писали, что Дане не повезло с жеребьёвкой? Так вот, ещё тогда говорил, это Синнеру не повезло, самый лютый соп не из топ4 ему попался
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Димитров помог сохранить силы на пятисетовик
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Убийца первых номеров пришел тр****ть. Следующий
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Ответ Хаскерс
Крутой, крутой! Вот только как пройти Синнера, потом Алькараса, потом Джока??? Нужна помощь, Пол, Фритц??? Плиз.
хочешь быть первым - надо обыграть. посмотрим.
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как же спокойно он в эконом режиме доиграл матч, я просто в восхищении! релаьно просто переиграл янныка тем, что не стал тратить силы на чужой подаче и свеженьким свои как надо положил! гроссмейстер, профессор!
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