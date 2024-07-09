Медведев прервал пятиматчевую серию поражений от Синнера и второй год подряд вышел в полуфинал «Уимблдона»
Пятая ракетка мира Даниил Медведев в четвертьфинале «Уимблдона» обыграл Янника Синнера – 6:7(7), 6:4, 7:6(4), 2:6, 6:3.
Медведев прервал пятиматчевую серию поражений от Синнера. Теперь счет их личного противостояния – 7:5 в пользу россиянина.
Медведев девятый раз вышел в полуфинал «Большого шлема». Он второй год подряд сыграет на этой стадии «Уимблдона».
Его баланс в пятисетовых матчах теперь стал 8:10.
За место в финале россиянин сыграет с Карлосом Алькарасом или Томми Полом.
Ну и не факт что итальянец еще когда-нибудь будет играть на уровне конца прошлого начала нынешнего сезона, так играть на постоянке просто невозможно
Как вы там, бедолаги, все живы?)
Сначала писали только о большой тройке (оно и понятно), он стал первым кто смог выиграть шлем после них, стать первой ракеткой, но этого будто никто не заметил.
Потом обсуждали только Джоковича и Алькараса, как раз перед тем, как Даня прошел Карлоса на ЮС.
В этом сезоне только Синнера и Алькараса, хотя Даня был безумно близок к титулу на АО.
Поэтому вдвойне радостно от этой победы. Но как же хочется титул 🥲 И ведь заслужил, наиграл уже давно на второй шлем, но справедливость в спорте бывает далеко не всегда.
"Медведев стал лишь четвёртым теннисистом в 21 веке, которому удалось трижды или более раз победить первую ракетку мира на турнирах «Большого шлема».
Таким достижением могут похвастаться лишь:
Рафаэль Надаль (Испания);
Новак Джокович (Сербия);
Стэн Вавринка (Швейцария)."