Медведев прервал пятиматчевую серию поражений от Синнера и второй год подряд вышел в полуфинал «Уимблдона»

Пятая ракетка мира в четвертьфинале « » обыграл – 6:7(7), 6:4, 7:6(4), 2:6, 6:3.

Медведев прервал пятиматчевую серию поражений от Синнера. Теперь счет их личного противостояния – 7:5 в пользу россиянина.

Медведев девятый раз вышел в полуфинал «Большого шлема». Он второй год подряд сыграет на этой стадии «Уимблдона».

Его баланс в пятисетовых матчах теперь стал 8:10.

За место в финале россиянин сыграет с Карлосом Алькарасом или Томми Полом.