ЦСКА объявил о трансфере Жемалетдинова. Хавбек взял 19-й номер
Рифат Жемалетдинов стал игроком ЦСКА.
Армейцы сообщили о трансфере полузащитника, покинувшего «Локомотив» в качестве свободного агента. 27-летний футболист взял 19-й номер.
Контракт с ним рассчитан на год с опцией продления еще на один.
В прошлом сезоне Жемалетдинов провел 21 матч в Мир РПЛ и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: t.me/pfccskamoscow
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Просто сюда не выкладывают почему-то )
А с остальными будем в Москве выяснять отношения)
этот сенит должен остаться в памяти болел как клуб,добывающий победы путем ослабления конкурентов.и как кладбище молодых русских талантов
p.s. да заминисует меня весь питер,аминь
Ждём ЦП, и в общем-то трансферное окно на отлично ( по крайней мере по позициям)
Можно поздравить клуб с отличным подписанием, а игрока - с воссоединением со "своим" тренером.
Жемалетдинов: так это не я, ты перепутал фамилии!
Березуцкий: ой да будь мужиком