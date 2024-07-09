ЦСКА объявил о трансфере Жемалетдинова. Хавбек взял 19-й номер

Рифат Жемалетдинов стал игроком ЦСКА.

Армейцы сообщили о трансфере полузащитника, покинувшего « » в качестве свободного агента. 27-летний футболист взял 19-й номер.

Контракт с ним рассчитан на год с опцией продления еще на один.

В прошлом сезоне провел 21 матч в Мир и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: t.me/pfccskamoscow

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