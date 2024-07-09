ЦСКА объявил о трансфере Жемалетдинова. Хавбек взял 19-й номер

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия трансферы Рифат Жемалетдинов Футбол

Рифат Жемалетдинов стал игроком ЦСКА.

Армейцы сообщили о трансфере полузащитника, покинувшего «Локомотив» в качестве свободного агента. 27-летний футболист взял 19-й номер.

Контракт с ним рассчитан на год с опцией продления еще на один.

В прошлом сезоне Жемалетдинов провел 21 матч в Мир РПЛ и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: t.me/pfccskamoscow

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

Материалы по теме

43 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Добро пожаловать! ❤️💙
+34
-3
+31
Ответ jqzn88xn6n
Добро пожаловать! ❤️💙
Там в Локомотиве после этого трансферного окна вообще кто-нибудь остался?
+23
-1
+22
ЦСКА в это окно - Центральный клуб свободных агентов
+23
-2
+21
Ещё и длительность контрактов удивляет
Максимально адекватные условия
Что для Койта, что для Жамы
+16
-1
+15
«Обрили уже»!
+11
0
+11
Удачи, Жема!
+10
-1
+9
Ответ Антон Фалафель
Почему Бабаев перестал фоткаться???
Он фоткается - в тг-канале ЦСКА есть фото что с Койту, что с Жемалетдиновым )
Просто сюда не выкладывают почему-то )
+9
0
+9
Рифатик талантливый, но потенциал не раскрыл до конца, травмы и лень всегда мешали. Но при Николиче был крут, и думаю, что ЦСКА пользу еще принесет
+8
0
+8
Хороший бесплатный трансфер
+7
0
+7
Ответ Алексей Горланов
Там в Локомотиве после этого трансферного окна вообще кто-нибудь остался?
Кого-нибудь из медиалиги подтянут :)
+6
0
+6
Отлично)) Потихоньку, без громких заявлений, соберем команду и разнесем всех питерских приколистов))
А с остальными будем в Москве выяснять отношения)
+8
-2
+6
Ответ Robert Oficerov
чисто для фотбулистов это какие то плохие условия, 1+1 :(
чтобы получить контракт пожирнее,жамалетдинову надо покачественней и стабильный играть,а койту меньше травмироваться. так что все норм.
+5
0
+5
Ответ CoMoBo3
💊
Это себе оставь - пригодится, когда будет истерика))
+5
0
+5
Ответ CoMoBo3
Это не ты тот самый Фукалил? Помню, как он заранее решил, что ЦСКА выкинет Зенит из кубка. Потом пропал куда-то 😎
вы так радуетесь победам... а между тем победы то со скрипом добыты,что в чемпе,что в кубке. и это с двумя составами,каждый из которых как минимум не слабее любого другого клуба рпл.
этот сенит должен остаться в памяти болел как клуб,добывающий победы путем ослабления конкурентов.и как кладбище молодых русских талантов

p.s. да заминисует меня весь питер,аминь
+5
-1
+4
Почему Бабаев перестал фоткаться???
+4
0
+4
Не узнаю наш селекционный отдел)
Ждём ЦП, и в общем-то трансферное окно на отлично ( по крайней мере по позициям)
+6
-2
+4
У армейцев на тренерском мостике человек, который знает, как выжать максимум из этого игрока.

Можно поздравить клуб с отличным подписанием, а игрока - с воссоединением со "своим" тренером.
+3
0
+3
Три хороших усиления и все бесплатно.
+2
0
+2
Добро пожаловать! Успехов в армейском клубе! 😎
+2
0
+2
Добро пожаловать! Думаю поможет нам плюс Аббос на олимпиаду уезжает!
+2
0
+2
Березуцкий: что ты там про нас распинался?
Жемалетдинов: так это не я, ты перепутал фамилии!
Березуцкий: ой да будь мужиком
+2
0
+2
Ответ Ксюша Каблукова
Отлично)) Потихоньку, без громких заявлений, соберем команду и разнесем всех питерских приколистов)) А с остальными будем в Москве выяснять отношения)
Надеюсь на это. ЦВБП.
+2
0
+2
Если травмы мешать не будут ,усилит ЦСКА по-любому
+2
0
+2
Ответ Roman
Рифатик талантливый, но потенциал не раскрыл до конца, травмы и лень всегда мешали. Но при Николиче был крут, и думаю, что ЦСКА пользу еще принесет
Я верю в Николича-в ЛОКО хорошую игру ставил.
+1
0
+1
Ответ Pok_Toholo
Березуцкий: что ты там про нас распинался? Жемалетдинов: так это не я, ты перепутал фамилии! Березуцкий: ой да будь мужиком
🤣👍
+1
0
+1
Ответ Mihail Arfanos
Надеюсь на это. ЦВБП.
Вперед, в Вальхаллу)
+1
0
+1
Ответ CoMoBo3
Это не ты тот самый Фукалил? Помню, как он заранее решил, что ЦСКА выкинет Зенит из кубка. Потом пропал куда-то 😎
Да меня банят часто просто)) Я не бегу никогда.
+1
0
+1
Ответ Северный болельщик
Без фото с Бабаевым или на фоне Арарата - не трансфер
Есть фото в телеге
+1
0
+1
Ответ Влад Безруков
Ещё и длительность контрактов удивляет Максимально адекватные условия Что для Койта, что для Жамы
чисто для фотбулистов это какие то плохие условия, 1+1 :(
+1
0
+1
Посмотрим, удачи!
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий