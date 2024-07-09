Родри о плотном календаре: «Я достиг предела. Футбол – это бизнес, но нужно заботиться об игроках. Никто не может играть 60-70 матчей. Мы люди, нам нужно свободное время»

Хавбек «Ман Сити» и сборной Испании Родри высказался о перегруженном календаре.

– Вы сыграли более 5000 минут в этом сезоне и признались после четвертьфинала Лиги чемпионов, что вам нужен отдых. Это усталость больше ментальная или физическая?

– Приходит момент, когда все накапливается и становится уже слишком. Вам нужна физическая форма, чтобы играть, но голова тоже важна. Люди видят только игру, но есть еще предыгровая часть, перелеты, время, проведенное в отеле, когда вы уже «в игре».

Честно говоря, что-то нужно делать. Игр становится все больше, и это, похоже, не закончится. Нужно заботиться о игроках. Я это прекрасно понимаю.

Я достиг предела. Но кажется, если скажешь об этом... Смотрите, я знаю, что футбол – это бизнес, знаю, что в нем много денег, но нужно заботиться о спортсменах.

– Должны ли игроки выступить коллективно?

– Да, да. Это должно быть так. На самом деле, за последний год были моменты, когда мы говорили о том, что нужно что-то делать, хотя это сложно, потому что мы разделены. Мы в разных клубах, нелегко создать это [коллективный голос]. Но кто-то должен поднять руку.

И люди, у которых есть власть, большие организации, должны сказать: «Смотрите, это все хорошо, но нужно заботиться, особенно об этом поколении игроков, таких как [Ямал], которому 16 лет...» Никто не может играть 60-70 игр за сезон. За пару сезонов – может быть, но не 10.

– Вы чувствуете это во время игр?

Есть моменты... Это не обязательно проявляется в матчах, это может быть, когда вы готовитесь к игре. Иногда голова говорит: «Хватит». Или вы хотите остановиться. Но в конце концов, есть огромная мотивация. Всегда находишь энергию, силу.

Дополнительное время в матчах доводит до предела. Порой вы должны черпать энергию из... ну, не знаю откуда, но откуда-то.

Соревноваться, играть приятно, но отдых важен. Есть момент, когда нужен покой. Мы люди, нам нужно отключиться. Нужно побыть с семьей, свободное время. Люди видят только, когда вы играете, но это был длинный сезон, и мы уже месяц в этой рутине. Но мотивация сделать что-то важное огромна, – сказал полузащитник « » и сборной .

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