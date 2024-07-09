Родри о плотном календаре: «Я достиг предела. Футбол – это бизнес, но нужно заботиться об игроках. Никто не может играть 60-70 матчей. Мы люди, нам нужно свободное время»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Сборная Испании по футболу Евро-2024 календарь Родри Ламин Ямаль Футбол

Хавбек «Ман Сити» и сборной Испании Родри высказался о перегруженном календаре.

Вы сыграли более 5000 минут в этом сезоне и признались после четвертьфинала Лиги чемпионов, что вам нужен отдых. Это усталость больше ментальная или физическая?

– Приходит момент, когда все накапливается и становится уже слишком. Вам нужна физическая форма, чтобы играть, но голова тоже важна. Люди видят только игру, но есть еще предыгровая часть, перелеты, время, проведенное в отеле, когда вы уже «в игре».

Честно говоря, что-то нужно делать. Игр становится все больше, и это, похоже, не закончится. Нужно заботиться о игроках. Я это прекрасно понимаю.

Я достиг предела. Но кажется, если скажешь об этом... Смотрите, я знаю, что футбол – это бизнес, знаю, что в нем много денег, но нужно заботиться о спортсменах.

Должны ли игроки выступить коллективно?

– Да, да. Это должно быть так. На самом деле, за последний год были моменты, когда мы говорили о том, что нужно что-то делать, хотя это сложно, потому что мы разделены. Мы в разных клубах, нелегко создать это [коллективный голос]. Но кто-то должен поднять руку.

И люди, у которых есть власть, большие организации, должны сказать: «Смотрите, это все хорошо, но нужно заботиться, особенно об этом поколении игроков, таких как Ламин [Ямал], которому 16 лет...» Никто не может играть 60-70 игр за сезон. За пару сезонов – может быть, но не 10.

Вы чувствуете это во время игр?

Есть моменты... Это не обязательно проявляется в матчах, это может быть, когда вы готовитесь к игре. Иногда голова говорит: «Хватит». Или вы хотите остановиться. Но в конце концов, есть огромная мотивация. Всегда находишь энергию, силу.

Дополнительное время в матчах доводит до предела. Порой вы должны черпать энергию из... ну, не знаю откуда, но откуда-то.

Соревноваться, играть приятно, но отдых важен. Есть момент, когда нужен покой. Мы люди, нам нужно отключиться. Нужно побыть с семьей, свободное время. Люди видят только, когда вы играете, но это был длинный сезон, и мы уже месяц в этой рутине. Но мотивация сделать что-то важное огромна, – сказал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

76 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Этот Евро - чёткий показатель того, что календарь в Европе нужно менять, уменьшать кол-во игр у футболистов. Они же просто физически никакие после прошедшего клубного сезона.
+81
-3
+78
Давно всем пора переезжать в Россию. Только здесь заботятся о футболистах. Матчи раз в неделю, зимой длинный отпуск.
+70
-3
+67
Ответ 134572784@vkontakte.ru
В принципе количество матчей растёт прямо пропорционально зарплатам игроков
И обратно пропорционально качеству футбола
+62
-2
+60
Ответ Tpy6kaMerlina
Этот Евро - чёткий показатель того, что календарь в Европе нужно менять, уменьшать кол-во игр у футболистов. Они же просто физически никакие после прошедшего клубного сезона.
Согласен. Наглядный пример сборная Англии. Оставим в стороне тактический гений Саутгейта, но игроки еле передвигаются по полю. Буквально в режиме черепахи. Желания у них полно, тренера они не сливают, но физически не тянут.
+22
-1
+21
Ответ Den Ma
Давно всем пора переезжать в Россию. Только здесь заботятся о футболистах. Матчи раз в неделю, зимой длинный отпуск.
и на сборную почти не отвлекают)
+20
0
+20
Убрать треть матчей, зарплаты снизить на треть
+21
-2
+19
В принципе количество матчей растёт прямо пропорционально зарплатам игроков
+23
-11
+12
Кубок лиги отменят когда-нибудь?
+10
0
+10
А кто на своей работе это не чувствует? Особенно даже когда в отпуске нет толком отпуска
+10
-1
+9
Кенни Далглиш: сезоны 77-78 и 81-82 проведено по 62 матча за клуб. Он в принципе много играл. 54, 56, 60
Алан Хансен за Ливерпуль: сезон 83-84 67 матчей
+10
-2
+8
Ответ Александр Охотко
А что Родри хочет поменять?АПЛ как была так и будет,ЛЧ-тоже.Сборные никуда не денутся ,только внутренние кубки потенциально изменимы.То есть макс:38(чемпионат)+13(лч)+6-8 сб+кубки. Не можете играть ,такполностью ротируйте состав во всяких кубках внутренних,но вы же хотите трофеев всех возможных
Я согласен с комментом, а что менять то он хочет.
Проси клуб или сборную, чтобы в не важных матчах давали отдыхать. Я мельком глянул его статус, в лч, клубном чм, кубках, мог и пропустить какие то матчи.
Ну или пропиши в контракте, что могу играть только x матчей в сезоне, и за это -20% зарплаты готов отдать (условно).
И другие кто много играют могут такое предложить в контракте, я думаю клубы могут на такое согласится, с учетом понижения зарплаты
+7
-1
+6
Ответ Den Ma
Давно всем пора переезжать в Россию. Только здесь заботятся о футболистах. Матчи раз в неделю, зимой длинный отпуск.
Зарплаты в пересчете на количество матчей такие же, а может и выше )
+6
0
+6
Ответ Tpy6kaMerlina
Этот Евро - чёткий показатель того, что календарь в Европе нужно менять, уменьшать кол-во игр у футболистов. Они же просто физически никакие после прошедшего клубного сезона.
Фигня это всё, клубы зарабатывают сотни миллионов - пусть они активнее расширяют свои заявки, задействуют по 30-40 игроков в сезоне, активно ротируют всех. Тому же Пепу платят огромную ЗП, а он по своей прихоти хочет проходить весь длинный сезон в 18 игроков, потому что ему лень обучать и тренировать больше игроков. Из-за него условные талантливые Доку и Альварес играют очень мало времени в сезоне. Почему бы их не задействовать чаще, чтобы Фодену и Холланду не приходилось играть по 60 матчей? Пусть условные Пеп и т.п. качественно отрабатывают свой контракт, пусть развивают всех игроков клуба, а не первых 15.
+7
-2
+5
Блин, вроде и раньше играли по 60 матчей за сезон.
Мне кажется всё дело в катарском ЧМ, который пришлось играть зимою посредине клубного сезона в итоге тот сезон растянулся и стал накладываться на следующий, что и вызвало усталость у игроков и ощущение, что они играют два год просто без остановки.
+5
-1
+4
А что Родри хочет поменять?АПЛ как была так и будет,ЛЧ-тоже.Сборные никуда не денутся ,только внутренние кубки потенциально изменимы.То есть макс:38(чемпионат)+13(лч)+6-8 сб+кубки.
Не можете играть ,такполностью ротируйте состав во всяких кубках внутренних,но вы же хотите трофеев всех возможных
+8
-4
+4
В чем проблема то? Ну не играйте все игры. Пропускайте. Составы у клубов большие, хватит на 3-4 стартовых. Ротируйте состав, скамейки у всех длинные. Но вам же всем нужны титулы, и кубки, призовые.
+4
0
+4
У нас деды во дворе в футбол играют 300 раз в год. Причем бесплатно. И довольны. И смотреть на них довольно занятно, куда занятнее чем смотреть на сб Англии или Франции
+3
0
+3
Ответ Александр Охотко
А что Родри хочет поменять?АПЛ как была так и будет,ЛЧ-тоже.Сборные никуда не денутся ,только внутренние кубки потенциально изменимы.То есть макс:38(чемпионат)+13(лч)+6-8 сб+кубки. Не можете играть ,такполностью ротируйте состав во всяких кубках внутренних,но вы же хотите трофеев всех возможных
в смысле? в ЛЧ изменения уже в этом сезоне - минимум на 2 игры больше, плюс для команд, занявших 9-24 место в общей таблице в итоге будет 17 игр в случае, если выйдут в финал. до этого было максимум 13 игр. (не учитывая квалификацию). 4 игры - это 2 недели без перерыва играть в футбол.
Сейчас условно если клуб АПЛ выйдет в полуфинал кубка Лиги и будет играть в ЛЧ и Кубке Англии паралельно - там буквально не найдется свободного времени для игр
+3
0
+3
Ответ 134572784@vkontakte.ru
В принципе количество матчей растёт прямо пропорционально зарплатам игроков
Ну так фифа и уефа, вместе с владельцами клубов, специально увеличивают количество матчей для заработка на матчдее и, соответственно, увеличивают заработок игроков за увеличивающиеся трудозатраты. Это бизнес. Поэтому сейчас и талантов очень мало, играют усредненные атлеты, умеющие все. Индивидуальности нет. Плюс инфляция и дутые бюджеты клубов с двойной бухгалтерией. Всё идет в ногу с мировой экономикой, пузырь всё надувается, но когда-то он лопнет
+4
-1
+3
А Родри готов скинуть 20-30% зарплаты со своего счета? А его одноклубники? Пчелы против меда. Родри, всегда же можно уйти охранником в пятерочку, там график нормальный, не будешь уставать)
+4
-1
+3
Ответ Censormorum
Согласен. Наглядный пример сборная Англии. Оставим в стороне тактический гений Саутгейта, но игроки еле передвигаются по полю. Буквально в режиме черепахи. Желания у них полно, тренера они не сливают, но физически не тянут.
Фиг знает, а две-три недели до Евро бегали как ужаленные, а тут не могут?
+4
-2
+2
Считаю такие турниры как Лига Наций, Кубок Английской Лиги(чопорные британцы со мной не согласятся 🙂) не нужны. А ещё бы неплохо сократить матчи в отборе, сделать больше групп по 3-4 команды.
+3
-1
+2
Ребятишки вперёд в офис или продавцами в магазины - на мрот или два зарплаты
+6
-4
+2
Ответ Ramin Mamedov
в смысле? в ЛЧ изменения уже в этом сезоне - минимум на 2 игры больше, плюс для команд, занявших 9-24 место в общей таблице в итоге будет 17 игр в случае, если выйдут в финал. до этого было максимум 13 игр. (не учитывая квалификацию). 4 игры - это 2 недели без перерыва играть в футбол. Сейчас условно если клуб АПЛ выйдет в полуфинал кубка Лиги и будет играть в ЛЧ и Кубке Англии паралельно - там буквально не найдется свободного времени для игр
Когда было 2 групповых этапа тоже было 17 матчей, а 3-4 команды играли еще и квалификацию.
Играли в Испании кубок из 2 матчей.
В отборе на ЧМ и Евро было больше матчей, но ноют сейчас.
+2
0
+2
Ну так обращайтесь к руководству своих клубов, пусть на турниры типа КЧМ, КАЛ и тому подобное выпускают второй состав. Или если так устаешь можно же не выступать за сборную
+9
-7
+2
Бундеслига конечно выигрывает по сравнению с другими топ лигами. Минус 4 матча в год, а это около 3 недель, дает хороший отдых игрокам в такие моменты.
+2
0
+2
Опять нытьё. Хоть бы один сказал, сократите мне зарплату, я хочу меньше игр.
+1
0
+1
Ответ Marcus-light
Фиг знает, а две-три недели до Евро бегали как ужаленные, а тут не могут?
какие ещё ужаленные? они Исландии слили за неделю до евро))
+1
0
+1
Ответ Tpy6kaMerlina
Этот Евро - чёткий показатель того, что календарь в Европе нужно менять, уменьшать кол-во игр у футболистов. Они же просто физически никакие после прошедшего клубного сезона.
А последний ЧМ - показатель чего?
+1
0
+1
Спрашивают у дагестанца: вы курите? - нет, пьёте алкоголь? - нет. А как тогда расслабляетесь? - мы просто не напрягаемся.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий