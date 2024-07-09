«Зенит» предлагает Соболеву 2,5-2,8 млн евро в год. Форвард станет самым высокооплачиваемым россиянином клуба в случае перехода (Грант Гетадарян)
Александр Соболев может стать самым высокооплачиваемым россиянином в «Зените».
По информации журналиста РБК Гранта Гетадаряна, клуб из Санкт-Петербурга готов платить форварду от 2,5 до 2,8 млн евро в год – больше, чем любому российскому игроку в составе команды.
Кроме того, условиz личного контракта Соболева предусматривают подъемные выплаты, сумма которых не уточняется.
«Спартак» не устроили 8 млн евро за Соболева – клуб может выйти из сделки с «Зенитом» в одностороннем порядке, если посчитает ее невыгодной. Форварда оценивают в 10 млн (Грант Гетадарян)
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То есть, в питере так порвало пуканы, что они не стали чемпионами за 5 туров до конца, что они скупили всех мало мальских футболеров, на огромную зп, плюс легионеры
Реально комплексы какие-то
Это чтото из психологии как мне кажется
Другое дело что в принципе как можно дереву столько платить, вне зависимости больше или меньше кого-то
Не просто так это все происходит уже не первый год
Зачем Дельфина брать, и ещё столько платить - вообще непонятно.