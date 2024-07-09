«Зенит» предлагает Соболеву 2,5-2,8 млн евро в год. Форвард станет самым высокооплачиваемым россиянином клуба в случае перехода (Грант Гетадарян)

Александр Соболев может стать самым высокооплачиваемым россиянином в «Зените».

По информации журналиста РБК Гранта Гетадаряна, клуб из Санкт-Петербурга готов платить форварду от 2,5 до 2,8 млн евро в год – больше, чем любому российскому игроку в составе команды.

Кроме того, условиz личного контракта Соболева предусматривают подъемные выплаты, сумма которых не уточняется.

«Спартак» не устроили 8 млн евро за Соболева – клуб может выйти из сделки с «Зенитом» в одностороннем порядке, если посчитает ее невыгодной. Форварда оценивают в 10 млн (Грант Гетадарян)

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