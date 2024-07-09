«Зенит» предлагает Соболеву 2,5-2,8 млн евро в год. Форвард станет самым высокооплачиваемым россиянином клуба в случае перехода (Грант Гетадарян)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Соболев Футбол

Александр Соболев может стать самым высокооплачиваемым россиянином в «Зените».

По информации журналиста РБК Гранта Гетадаряна, клуб из Санкт-Петербурга готов платить форварду от 2,5 до 2,8 млн евро в год – больше, чем любому российскому игроку в составе команды.

Кроме того, условиz личного контракта Соболева предусматривают подъемные выплаты, сумма которых не уточняется.

«Спартак» не устроили 8 млн евро за Соболева – клуб может выйти из сделки с «Зенитом» в одностороннем порядке, если посчитает ее невыгодной. Форварда оценивают в 10 млн (Грант Гетадарян)

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47 комментариев
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Потом удивляемся почему прогресса нет. Игрок будет получать на уровне звёзды европейской (гирасси) а по сути лох цветочный
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Они издеваются над нами )
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Самый мерзкий игрок рпл! Не надо! Неееееет
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Если правда, то вот зачем? Чтобы что? Чтобы выиграть нашу говнолигу?
То есть, в питере так порвало пуканы, что они не стали чемпионами за 5 туров до конца, что они скупили всех мало мальских футболеров, на огромную зп, плюс легионеры
Реально комплексы какие-то
Это чтото из психологии как мне кажется
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Форвард уровня Соболева получает 500 тыс. евро в европейских топ лигах, а тут почти 3 ляма!!! А потом спрашивают «А чего это наши игроки не едут развиваться в Европу?» А зачем?
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Заслужил. Всё таки претендент за Золотой мяч.
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Ответ Дядя ТУРА
Потом удивляемся почему прогресса нет. Игрок будет получать на уровне звёзды европейской (гирасси) а по сути лох цветочный
2,8 млн.евро в России, это как 5-5,5 в европе с учетом налогов....В Европе такое только звезды получают,а Соболев-паспортист обыкновенный.
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Ну в Зените и нет российских игроков которым стоило бы платить больше, тут на самом деле мне кажется объективно.

Другое дело что в принципе как можно дереву столько платить, вне зависимости больше или меньше кого-то
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армянам верю не глядя, не обманут
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Казалось бы, такие новости должны быть в разделе "анекдоты и шутки", но нет.
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Похоже Андреев на комиссиях лямов 10 за лето поднимет. Гений просто, так эффективно для себя впаривать древесину с паспортом
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Ответ Three Days Grace
Похоже Андреев на комиссиях лямов 10 за лето поднимет. Гений просто, так эффективно для себя впаривать древесину с паспортом
Мне кажется его кто то крышует
Не просто так это все происходит уже не первый год
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Дельфины из Москвариума: "А вот сейчас обидно было".
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необъяснимо и невероятно конечно))) рпл да что ты такое?))
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Касьерра, Сергеев, Глушенков, Изидор - в составе.
Зачем Дельфина брать, и ещё столько платить - вообще непонятно.
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Кто такой?
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Ответ Дядя ТУРА
Потом удивляемся почему прогресса нет. Игрок будет получать на уровне звёзды европейской (гирасси) а по сути лох цветочный
Нападающий с пятью голами за сезон
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Ответ Дядя ТУРА
Потом удивляемся почему прогресса нет. Игрок будет получать на уровне звёзды европейской (гирасси) а по сути лох цветочный
Дерево,даже не редкой породы
+1
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Если даже ему предлагают полмиллиона - это трэш, как болельщик Зенита говорю. Привед мэдвед...
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Напрочь сбрендили
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Самое дорогое дерево в рпл
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Ответ dreamstep
Касьерра, Сергеев, Глушенков, Изидор - в составе. Зачем Дельфина брать, и ещё столько платить - вообще непонятно.
Сергеев может уйти, Изидор вроде домой хотел. Глушенков вроде не ЦН.
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Спорц( Аня? ), остановись .
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Ответ Денис Ширинов
Тут только что с пеной у рта доказывали, что меньше чем в Спартаке, переобуваетесь?))
уже неделю сменку меняют...сегодня три раза уже...
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Ответ Олег Кузнецов
2,8 млн.евро в России, это как 5-5,5 в европе с учетом налогов....В Европе такое только звезды получают,а Соболев-паспортист обыкновенный.
Зарплата уровень Чиро Иммобиле. Игра уровень Соболев
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Это Шнур ему посвятил; Но только ты - рыба 🦈моей мечты 😜💦
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А самое страшное что на примере Быстрова еще и обратно возвращаются )
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Ох уж эти армянские инсайдеры)) А почему сразу не 5 мультов?))
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Не думаю, что у Глушенкова меньше.
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бред. зачем он Зениту. Разве что чтоб Богданыча скинуть)
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