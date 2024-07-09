Новый рычаг «Барсы» – продажа прав на предоставление услуг кейтеринга на «Камп Ноу» за 30 млн евро

«Барселона» использует новый финансовый рычаг.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб обсуждает с американской компанией продажу прав на предоставление услуг кейтеринга на « ». Переговоры находятся на продвинутой стадии.

Сделка может принести «Барсе» 30 миллионов евро и использоваться как новый финансовый рычаг.

«Блауграна» начнет получать средства, как только строительные работы на стадионе завершатся. Сделку одобрил экономический департамент .

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