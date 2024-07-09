Новый рычаг «Барсы» – продажа прав на предоставление услуг кейтеринга на «Камп Ноу» за 30 млн евро

Теги Барселона Ла Лига Камп Ноу деньги Футбол

«Барселона» использует новый финансовый рычаг.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб обсуждает с американской компанией продажу прав на предоставление услуг кейтеринга на «Камп Ноу». Переговоры находятся на продвинутой стадии.

Сделка может принести «Барсе» 30 миллионов евро и использоваться как новый финансовый рычаг.

«Блауграна» начнет получать средства, как только строительные работы на стадионе завершатся. Сделку одобрил экономический департамент Ла Лиги.

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25 комментариев
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"БЧК - и тчк!"🍔🌭
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Возвращение легенды. Рычаг наносит ответный удар
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Да сколько ж там рычагов то?))
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Вот так и появились деньги на Нико Уильямса, точнее эта сделка поможет выйти к правилу 1:1, что в свою очередь даст возможность подписать Нико.
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Никто:
Абсолютно никто:
Руководство БЧК: "Всё, что вы сделаете, может быть и будет использовано как рычаг!"
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Ответ Barsenoga
Комментарий скрыт
🤣
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Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное (с)
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а что это такое?
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И потом американская компания будет отбивать эти 30 лимонов продажей резиновых бургеров по 20 евро.
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Ответ jahvanny
"«Блауграна» начнет получать средства, как только строительные работы на стадионе завершатся." Если строительство пойдет по плану (хотя по опыту других реконструкций можно годик смело накидывать), то ждать окончания работ нужно еще 2 года к лету 26 года. Не совсем уместно говорить о каких то рычагах в применении к правилу 1:1 на предстоящий сезон. Либо новость подана/переведена не правильно.
This same company would advance the money to Barça , even though it would not be able to start to fully capitalise on the investment until the summer of 2025, once the works on the new stadium are completed.

Автоперевод из хрома с оригинала на испанском
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Ответ Птюч
Да сколько ж там рычагов то?))
Пока Барсу полностью не распродадут
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"«Блауграна» начнет получать средства, как только строительные работы на стадионе завершатся."
Если строительство пойдет по плану (хотя по опыту других реконструкций можно годик смело накидывать), то ждать окончания работ нужно еще 2 года к лету 26 года.
Не совсем уместно говорить о каких то рычагах в применении к правилу 1:1 на предстоящий сезон. Либо новость подана/переведена не правильно.
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Каждый крутится как может, у Лапорты изначально была очень сложная ситуация, и пока он всё таки держит более менее всё под контролем
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Мда. Судя по-всему Барселону все-таки продадут в частные руки или она обанкротится. А раньше Uncef был на футболке и это было круто. А всего лишь несколько неудачных трансферов ( когда вместо ЦЗ покупали Санчиса и т.д.) и фортеля Гвардиолы, с его любовью к КЗ в роли ЦЗ
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Ответ Vatikan
а что это такое?
Кормить навынос будут туристов на трибунах)
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Ответ Barsenoga
Комментарий скрыт
Тебе знакомо знаки препинания?
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Больше чем клуб открывает новый путь получения денег! Очередной рычаг спасает Лапорту от трансферного краха, глядишь смогут сделать целый один внятный трансфер
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Не рычаг в виде концерта Лэйлор Свифт на стадионе, но тоже не плохо
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Я не пойму одно , почему клуб не продать арабам например
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Новый рычаг😆
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Как же они любят дергать рычаги
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Интересно, на какой срок права
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