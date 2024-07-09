Новый рычаг «Барсы» – продажа прав на предоставление услуг кейтеринга на «Камп Ноу» за 30 млн евро
«Барселона» использует новый финансовый рычаг.
Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб обсуждает с американской компанией продажу прав на предоставление услуг кейтеринга на «Камп Ноу». Переговоры находятся на продвинутой стадии.
Сделка может принести «Барсе» 30 миллионов евро и использоваться как новый финансовый рычаг.
«Блауграна» начнет получать средства, как только строительные работы на стадионе завершатся. Сделку одобрил экономический департамент Ла Лиги.
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Абсолютно никто:
Руководство БЧК: "Всё, что вы сделаете, может быть и будет использовано как рычаг!"
Автоперевод из хрома с оригинала на испанском
Если строительство пойдет по плану (хотя по опыту других реконструкций можно годик смело накидывать), то ждать окончания работ нужно еще 2 года к лету 26 года.
Не совсем уместно говорить о каких то рычагах в применении к правилу 1:1 на предстоящий сезон. Либо новость подана/переведена не правильно.