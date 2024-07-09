Испания вышла в финал Евро впервые с 2012-го – тогда стали чемпионами. Это 5-й финал ЧЕ для испанцев, больше только у Германии – 6
Сборная Испании впервые за 12 лет вышла в финал чемпионата Европы.
В первом полуфинальном матче Евро-2024 команда под руководством Луиса де ла Фуэнте обыграла Францию (2:1).
Испания сыграет в финале Евро впервые с 2012 года – тогда испанцы выиграли турнир, разгромив Италию (4:0). Отметим, что сборная вышла в финал чемпионата Европы в 5-й раз. Больше финалов лишь у Германии – 6.
В финале Евро-2024 Испания сыграет с победителем матча Нидерланды – Англия.
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Их заслуженный финал.
А Испания там с детства учат этому стилю. Поменяй им футболки и все равно поймешь, что это за команда. Клубы и сборная в этом плане узнаваемы и колоритны. Есть колоритные по фамилиям и внешности как условные Исландцы, а Испанцы и в игре.
Спасибо им за футбол!
Ламин - вообще звездочка, сегодня забил невероятнейший гол !
Неудивительно 💪
Если Испания снова выиграет турнир - это будет справедливо: умеют, стараются и хотят!