Испания вышла в финал Евро впервые с 2012-го – тогда стали чемпионами. Это 5-й финал ЧЕ для испанцев, больше только у Германии – 6

Сборная Испании впервые за 12 лет вышла в финал чемпионата Европы.

В первом полуфинальном матче Евро-2024 команда под руководством де ла Фуэнте обыграла Францию (2:1).

Испания сыграет в финале Евро впервые с 2012 года – тогда испанцы выиграли турнир, разгромив Италию (4:0). Отметим, что сборная вышла в финал чемпионата Европы в 5-й раз. Больше финалов лишь у Германии – 6.

В финале Евро-2024 Испания сыграет с победителем матча – .

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола