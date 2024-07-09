Испания вышла в финал Евро впервые с 2012-го – тогда стали чемпионами. Это 5-й финал ЧЕ для испанцев, больше только у Германии – 6

Теги Сборная Нидерландов по футболу Сборная Англии по футболу Сборная Германии по футболу Сборная Франции по футболу Сборная Испании по футболу Евро-2024 Луис де ла Фуэнте Футбол

Сборная Испании впервые за 12 лет вышла в финал чемпионата Европы.

В первом полуфинальном матче Евро-2024 команда под руководством Луиса де ла Фуэнте обыграла Францию (2:1).

Испания сыграет в финале Евро впервые с 2012 года – тогда испанцы выиграли турнир, разгромив Италию (4:0). Отметим, что сборная вышла в финал чемпионата Европы в 5-й раз. Больше финалов лишь у Германии – 6.

В финале Евро-2024 Испания сыграет с победителем матча НидерландыАнглия.

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141 комментарий
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Обыграли Францию, Германию, Италию....мощно
+163
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+163
Испания молодцы, красиво боевито особенно 1 тайм, со скоростью и задором, сделали результат и 2 тайм сыграли по счету, пусть где-то и через чур подседали. Вобщем подтвердили статус самой играющей команды Евро
Их заслуженный финал.
+75
-1
+74
Сборная Африки едет домой. Дешам ничего лучше не придумал, как тупо использовать бегунков. Ужасный турнир.
+69
-14
+55
Дешам все эти годы выезжал за счет игроков, а не поставленной игры. Был Гризи в форме и другие и летело. А как спад, нет Франции.
А Испания там с детства учат этому стилю. Поменяй им футболки и все равно поймешь, что это за команда. Клубы и сборная в этом плане узнаваемы и колоритны. Есть колоритные по фамилиям и внешности как условные Исландцы, а Испанцы и в игре.
Спасибо им за футбол!
+49
-2
+47
Ответ scanner c
Обыграли Францию, Германию, Италию....мощно
Вот будет прикол, если Евро выиграет Англия со своим концентрированным унынием, благодаря какому-н удачному отскоку на 90й)
+48
-8
+40
Ответ scanner c
Обыграли Францию, Германию, Италию....мощно
Жаль с Германией так рано матч был, он был достоин финала
+42
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+39
Ответ Serega Ac-Milan
Испания молодцы, красиво боевито особенно 1 тайм, со скоростью и задором, сделали результат и 2 тайм сыграли по счету, пусть где-то и через чур подседали. Вобщем подтвердили статус самой играющей команды Евро Их заслуженный финал.
Наоборот как будто не было ощущения, что подсели. У Франции ни то, что моментов, даже навала никакого не было, это с учетом выхода гризмана и жиру
+34
-2
+32
Сегодня победил футбол, друзья. Спасибо, что хоть футбольная справедливость существует в мире. Испания, браво. 👏
+29
-3
+26
Испанцы весь ЧЕ играли в красивый, командный и привлекательный футбол - Испания заслуженно выходит в финал !

Ламин - вообще звездочка, сегодня забил невероятнейший гол !
+26
-2
+24
Давненько я не видел такой справедливости в футболе, чтобы команда, которая показывает лучший футбол на турнире, выходит в финал. Ждём победы испанцев!
+23
-4
+19
ахахахах . Просто отвратно . Франция упичканная сто миллионными игроками забивает первый гол с игры в полуфинале ... Позорники , пусть теперь занимаются политикой сколько влезет
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Хесус Навас может взять еще одно золото спустя столько лет после той Великой сборной. Единственный из выживших.
+15
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+15
Ответ Бегемотик
Дешам все эти годы выезжал за счет игроков, а не поставленной игры. Был Гризи в форме и другие и летело. А как спад, нет Франции. А Испания там с детства учат этому стилю. Поменяй им футболки и все равно поймешь, что это за команда. Клубы и сборная в этом плане узнаваемы и колоритны. Есть колоритные по фамилиям и внешности как условные Исландцы, а Испанцы и в игре. Спасибо им за футбол!
И добавить нечего. Хотя есть - Vamos!
+11
-1
+10
Сильнейшая сборная этого евро в финале)
Неудивительно 💪
+13
-3
+10
Азарт и страсть победили цинизм и холодный расчет. Это хорошая новость!
+12
-3
+9
Ответ Iamliam
Вот будет прикол, если Евро выиграет Англия со своим концентрированным унынием, благодаря какому-н удачному отскоку на 90й)
Это будет не прикол, а трагедия.
+8
0
+8
Испания, луч света, в царстве прагматичного, заточенного на результат футбола, желаю ей выиграть этот самый унылый Евро!
+9
-1
+8
Первая команда, которая не наложила в штаны перед Францией еще до начала матча сразу же прошла их. Футбол победил. Унылые французы домой
+9
-1
+8
Ответ scanner c
Обыграли Францию, Германию, Италию....мощно
Лишь справедливости ради отмечу, Италия увы была ужасна…
+9
-2
+7
Эх, финал бы Испания - Германия 🙂
+7
0
+7
Единственная сборная на чемпе, от игры которой, не хочется себе больно делать 🤣
+7
-1
+6
Я смотрел футбол и победил футбол ❤️
+6
0
+6
И в этом розыгрыше вполне заслуживает стать чемпионами!
+6
0
+6
Ну наконец-то интересный матч без обилия духоты!
Если Испания снова выиграет турнир - это будет справедливо: умеют, стараются и хотят!
+5
0
+5
вся сборная Испания хороша, но Родри конечно это нечто! выгрызает центр и разгоняет атаки. если Испания выиграет ЧЕ то я бы ему дал ЗМ
+6
-1
+5
В смый нужный момент Ямаль забил) и какой гол?! Шик!
+4
0
+4
Ответ Алексей Лещенко
На прошлом евро Италия показывала лучший футбол
Лучший футбол по мнению болельщиков Италии.
+4
-1
+3
Готовьте новость, что Ямаль станет самым молодым победителем Евро
+5
-2
+3
Только они остались теми, кому больше всех надо!
+3
0
+3
Ответ Алексей Лещенко
Хорошо, кто играл лучше?
Испания
+3
0
+3
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