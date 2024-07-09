«Лилль» принял предложение «МЮ» по Йоро на сумму более 50 млн евро и склоняет 18-летнего игрока к трансферу. «Реал» спокоен – в клубе знают, что защитник хочет к ним

«Лилль» принял предложение «Манчестер Юнайтед» по Лени Йоро.

Английский клуб предложил больше 50 миллионов евро за 18-летнего французского защитника.

« » принял предложение манкунианцев и настаивает на том, чтобы футболист согласился перейти в « », поскольку это лучшие условия для французского клуба.

Известно, что футболистом также интересуется «Реал». Сообщается, что мадридский клуб спокойно относится к ситуации с Йоро даже на фоне предложения «Манчестер Юнайтед».

В клубе знают, что француз хочет перейти в « ». «Мадрид» хочет подписать защитника либо этим летом за сумму менее 60 млн евро, либо следующим на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне провел 32 матча в 1 и забил два мяча при пяти желтых карточках. Статистику игрока можно посмотреть здесь.

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