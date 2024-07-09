«Лилль» принял предложение «МЮ» по Йоро на сумму более 50 млн евро и склоняет 18-летнего игрока к трансферу. «Реал» спокоен – в клубе знают, что защитник хочет к ним
«Лилль» принял предложение «Манчестер Юнайтед» по Лени Йоро.
Английский клуб предложил больше 50 миллионов евро за 18-летнего французского защитника.
«Лилль» принял предложение манкунианцев и настаивает на том, чтобы футболист согласился перейти в «Манчестер Юнайтед», поскольку это лучшие условия для французского клуба.
Известно, что футболистом также интересуется «Реал». Сообщается, что мадридский клуб спокойно относится к ситуации с Йоро даже на фоне предложения «Манчестер Юнайтед».
В клубе знают, что француз хочет перейти в «Реал». «Мадрид» хочет подписать защитника либо этим летом за сумму менее 60 млн евро, либо следующим на правах свободного агента.
В прошедшем сезоне Лени Йоро провел 32 матча в Лиге 1 и забил два мяча при пяти желтых карточках. Статистику игрока можно посмотреть здесь.
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