«Лилль» принял предложение «МЮ» по Йоро на сумму более 50 млн евро и склоняет 18-летнего игрока к трансферу. «Реал» спокоен – в клубе знают, что защитник хочет к ним

Теги Лилль Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Лени Йоро Футбол

«Лилль» принял предложение «Манчестер Юнайтед» по Лени Йоро.

Английский клуб предложил больше 50 миллионов евро за 18-летнего французского защитника.

«Лилль» принял предложение манкунианцев и настаивает на том, чтобы футболист согласился перейти в «Манчестер Юнайтед», поскольку это лучшие условия для французского клуба.

Известно, что футболистом также интересуется «Реал». Сообщается, что мадридский клуб спокойно относится к ситуации с Йоро даже на фоне предложения «Манчестер Юнайтед».

В клубе знают, что француз хочет перейти в «Реал». «Мадрид» хочет подписать защитника либо этим летом за сумму менее 60 млн евро, либо следующим на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Лени Йоро провел 32 матча в Лиге 1 и забил два мяча при пяти желтых карточках. Статистику игрока можно посмотреть здесь.

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17 комментариев
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Если возьмут Йорро и Зиркзее на бумаге у МЮ будет качественный состав молодняка. За 50 мультов будто бы хороший трансфер за 18-летнего выстрелившего дефа. Сейчас дешевле никого толкового не найдешь
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Ответ No Fear
«Мадрид» хочет подписать защитника либо этим летом за сумму менее 60 млн евро, либо следующим на правах свободного агента. Либо следующем чем? Веком?
Летом
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Ответ rigobersong
Опрокинуть Перца это всегда красиво, лица глоров модрида прямо сейчас🤡🤡🤡
А где опрокинули Реал? Он что подписал контракт с МЮ и официально представлен? Если игрок не захочет, то он не перейдет в МЮ, даже не смотря на договоренность клубов. Так что запасаемся попкорном и ждем)
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Ответ john.log
Комментарий скрыт
Холва модрид брат, ты с Узбекистана?:))
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Ответ rigobersong
Какой же перец гений, очередная победа модрида:)) Бесплатно подписал Мбаппе с бонусом игроку в 150 млн, и бесплатно подпишет Дэвиса с зарплатой 25 лямов:)) Лучший презик в истории!:)))
Его успехи говорят за него лучше ваших слов )
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«Мадрид» хочет подписать защитника либо этим летом за сумму менее 60 млн евро, либо следующим на правах свободного агента.

Либо следующем чем? Веком?
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Через год контракт заканчивается, что делает клуб АПЛ? Предлагаю 50м евро и бонусы (уверен +20/30м еще) 😅😅
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Ответ Угараю_с_вас
Его успехи говорят за него лучше ваших слов )
Какие успехи у днаря взять в ручном банке кредит на 100 лет?:))
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