Егор Титов: «У «Спартака» намного больше болельщиков, чем у «Зенита». Все должны это признать»

Егор Титов заявил, что у «Спартака» больше болельщиков, чем у «Зенита».

– Вы много ездите по стране с мастер-классами. Видите, что популярность «Спартака» падает?

– В каждом городе наших болельщиков очень много. Очень! Вижу, как продолжают любить «Спартак».

– Будут ли нынешний «Зенит», который выиграл в России все, любить так, как любят « » 90-х?

– У « » есть свои болельщики, и команду тоже любят. Но болельщиков «Спартака» намного больше. И все должны это признать, – сказал бывший капитан красно-белых.

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