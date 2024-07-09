Егор Титов: «У «Спартака» намного больше болельщиков, чем у «Зенита». Все должны это признать»

Теги Спартак Зенит Егор Титов премьер-лига Россия болельщики Футбол

Егор Титов заявил, что у «Спартака» больше болельщиков, чем у «Зенита».

– Вы много ездите по стране с мастер-классами. Видите, что популярность «Спартака» падает?

– В каждом городе наших болельщиков очень много. Очень! Вижу, как продолжают любить «Спартак».

– Будут ли нынешний «Зенит», который выиграл в России все, любить так, как любят «Спартак» 90-х?

– У «Зенита» есть свои болельщики, и команду тоже любят. Но болельщиков «Спартака» намного больше. И все должны это признать, – сказал бывший капитан красно-белых. 

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131 комментарий
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Я, болельщик "Зенита", признаю, что у "Спартака" больше всего болельщиков среди российских футбольных клубов. Только вот никак не могу понять, что вам это даёт, спартачи?
+98
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+88
А ещё у Спартака больше уголовников в статусе легенд клуба, больше допингистов в статусе капитана команды, больше предателей в статусе основателей команды. Все должны признать это.
+92
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+58
Ответ Роман
А ещё у Спартака, Нетто, который капитан сборной выигрывшей Кубок Европы. Черенков. Дасаев лучший голкипер мира. Стиль и признание в Европе.
"признание в Европе"

Ты про это?

«С родины водки к нам приехал абсолютный мусор. Прошло три года с тех пор, как „Ливерпуль“ вернулся на европейскую арену, и ни разу за это время на „Энфилд Роуд“ не было столь слабой команды»

Другого то признания нет и не было.
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+56
Почему тогда Зенит собирает больше зрителей на домашних матчах?
+56
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Ответ Knife707
Почему тогда Зенит собирает больше зрителей на домашних матчах?
Вы не понимаете, это другое...
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"Все должны" - вся суть тарасовской секты
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Живу в Москве последние 7 лет, регулярно хожу на кубковые матчи с участием Зенита (сам петербуржец).

Лет 7 назад встретить на болельщика в зенитовской форме было почти невозможно, сейчас — 5-15% сидят в сине-бело-голубых футболках. На общей трибуне!

Думаю, потихоньку весы склоняются в сторону петербургоского клуба. Нельзя годами плевать в лицо фанатам и назначать бездарей на ключевые позиции, не опасаясь последствий.
+23
-3
+20
глоры-старпёры против глоров-зумеров
вот уж битва на века

а так для родного чемпионата кажется правильным соблюдать принцип Support Your Local Team

ладно когда чувак из Екб болеет за Реал в Ла Лиге и ЛЧ, но когда он же болеет за Спартак - звучит странно
+19
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"Все должны это признать"
Опять у легенды Спартака какие-то там "все" должны что-либо признать, что за мания вечно говорить за всех или за всю страну, постоянно причем..
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Ответ Homo Faber
Я, болельщик "Зенита", признаю, что у "Спартака" больше всего болельщиков среди российских футбольных клубов. Только вот никак не могу понять, что вам это даёт, спартачи?
Да им ничего больше не остаётся кроме этого,а так же вспоминать былые заслуги..и это команда со вторым бюджетом..
+14
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Ответ Роман
А ещё у Спартака, Нетто, который капитан сборной выигрывшей Кубок Европы. Черенков. Дасаев лучший голкипер мира. Стиль и признание в Европе.
А еще старостыны во время ВОВ торговали бронями и колбасой, фронта эти спортсмены не видели. Не отмыться вам от этих основателей. А так да, быдла за вас болеет больше.
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+11
В дурдоме всё стабильно. Ну хоть где то, ну хоть как то, ну хоть что то...
+10
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Ответ sem_odin
Мы и не спорим. Это наше руководство комплексует. Ещё лет 15 надо, чтобы обогнать Спартак
В чем обогнать? В количестве титулов на рос.арене? Или количестве уголовников и свидетелей секты борща доктора Лю в составе?
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+7
Ответ Евгений Овчаренко
Хот-дог и разнарядка у руководства бюджетных учреждений творят чудеса
Сам признался, что Спартак даже бесплатно никому не интересен))
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+6
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Почему выделил Гатчину, это не единственный город В ЛО, где тоже все болеют за Зенит. И да по всей России как не любят Москву так и не любят спартак, не приукрашивай.
+7
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+6
Зенит - самый популярный клуб России
+9
-3
+6
Надо признать, и отбитых ветеранов у Спартака больше
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Это только показывает бездарность Спартака: иметь самую большую фан-базу, иметь потенциально самую большую прибыль, базироваться в богатейшем городе, иметь великую историю и за 20 лет почти ничего не выиграть. Это надо уметь.
+5
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Гениальный вывод Егора Титова из поездок по России с мастер-классами)))

А если бы Андрей Аршавин поехал с мастер-классами, то, наверное, говорил бы что болельщиков Зенита больше, да?

Хотя вряд ли, у Аршавина мозгов явно побольше и он бы понимал, что делать выводы по ограниченной выборке, которая кружится вокруг него - это глупо. А вот Егорка явно не понимает, что вокруг него всегда будут спартаковские болельщики, а болельщики Зенита будут просто проходить мимо.
+5
0
+5
Ответ Роман
А ещё у Спартака, Нетто, который капитан сборной выигрывшей Кубок Европы. Черенков. Дасаев лучший голкипер мира. Стиль и признание в Европе.
Жаль спартака не было во временя австралопитеков,так бы наверное и это вспомнили вы.Жаль что все привыкли жить былым величием,и это не только про спорт...
+5
0
+5
Ответ Knife707
Почему тогда Зенит собирает больше зрителей на домашних матчах?
Хот-дог и разнарядка у руководства бюджетных учреждений творят чудеса
+34
-30
+4
Ответ Knife707
Почему тогда Зенит собирает больше зрителей на домашних матчах?
Все просто, в питере один клуб, все болеют за него и ходят только на него, в москве много, а из регионов не так часто едут на футбол.
+11
-7
+4
Ответ Homo Faber
Я, болельщик "Зенита", признаю, что у "Спартака" больше всего болельщиков среди российских футбольных клубов. Только вот никак не могу понять, что вам это даёт, спартачи?
факты)
+8
-4
+4
Ответ Роман
Комментарий скрыт
как удобно вы слово "отбитых" не заметили)
+4
0
+4
Неуверен, что в 2020-ых это так. Да, Егор, в 1990-х или 2000-х может так и было, но сейчас сомнения. Люди болеют часто за того, кто выигрывает. Например, Ман Сити. У них никогда не было такой огромной fan-базы. Тоже самое и с Зенитом. После 2008-ого у них явно прибавилось
+4
0
+4
Ответ Олег Сазанов
Все просто, в питере один клуб, все болеют за него и ходят только на него, в москве много, а из регионов не так часто едут на футбол.
в Москве 4 клуба, так и живёт в Москве народу раза в 4 больше, чем в Питере
+7
-3
+4
Некоторые любят болеть за столичных лузеров, вместо того чтобы болеть за свои команды.
+3
0
+3
Спорно, куда бы Зенит не поехал - там аншлаг. А Спартак даже на своём стадионе не всегда много народу собирает
+3
0
+3
Ответ fil_spb
"признание в Европе" Ты про это? «С родины водки к нам приехал абсолютный мусор. Прошло три года с тех пор, как „Ливерпуль“ вернулся на европейскую арену, и ни разу за это время на „Энфилд Роуд“ не было столь слабой команды» Другого то признания нет и не было.
Ахаах цитата прекрасна
+3
0
+3
Ответ Роман
Комментарий удален модератором
Всмысле ваш?За зенит никогда не болел и даже не симпатизировал.У вас как что то про ваш клуб скажут,так сразу значит зенит.Вот комплексы у вас.
+3
0
+3
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