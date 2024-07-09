Егор Титов: «У «Спартака» намного больше болельщиков, чем у «Зенита». Все должны это признать»
Егор Титов заявил, что у «Спартака» больше болельщиков, чем у «Зенита».
– Вы много ездите по стране с мастер-классами. Видите, что популярность «Спартака» падает?
– В каждом городе наших болельщиков очень много. Очень! Вижу, как продолжают любить «Спартак».
– Будут ли нынешний «Зенит», который выиграл в России все, любить так, как любят «Спартак» 90-х?
– У «Зенита» есть свои болельщики, и команду тоже любят. Но болельщиков «Спартака» намного больше. И все должны это признать, – сказал бывший капитан красно-белых.
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Ты про это?
«С родины водки к нам приехал абсолютный мусор. Прошло три года с тех пор, как „Ливерпуль“ вернулся на европейскую арену, и ни разу за это время на „Энфилд Роуд“ не было столь слабой команды»
Другого то признания нет и не было.
Лет 7 назад встретить на болельщика в зенитовской форме было почти невозможно, сейчас — 5-15% сидят в сине-бело-голубых футболках. На общей трибуне!
Думаю, потихоньку весы склоняются в сторону петербургоского клуба. Нельзя годами плевать в лицо фанатам и назначать бездарей на ключевые позиции, не опасаясь последствий.
вот уж битва на века
а так для родного чемпионата кажется правильным соблюдать принцип Support Your Local Team
ладно когда чувак из Екб болеет за Реал в Ла Лиге и ЛЧ, но когда он же болеет за Спартак - звучит странно
Опять у легенды Спартака какие-то там "все" должны что-либо признать, что за мания вечно говорить за всех или за всю страну, постоянно причем..
А если бы Андрей Аршавин поехал с мастер-классами, то, наверное, говорил бы что болельщиков Зенита больше, да?
Хотя вряд ли, у Аршавина мозгов явно побольше и он бы понимал, что делать выводы по ограниченной выборке, которая кружится вокруг него - это глупо. А вот Егорка явно не понимает, что вокруг него всегда будут спартаковские болельщики, а болельщики Зенита будут просто проходить мимо.