У Мбаппе один гол на двух чемпионатах Европы – с пенальти. Килиан провел 9 матчей

Килиан Мбаппе не отличается результативностью на Евро.

Нападающий сборной выступил на двух чемпионатах Европы. В 2021 году он провел 4 игры и забить не смог. В 2024-м у него один гол в пяти матчах – Польше с пенальти.

Также за это время сделал два голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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