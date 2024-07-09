У Мбаппе один гол на двух чемпионатах Европы – с пенальти. Килиан провел 9 матчей
Килиан Мбаппе не отличается результативностью на Евро.
Нападающий сборной Франции выступил на двух чемпионатах Европы. В 2021 году он провел 4 игры и забить не смог. В 2024-м у него один гол в пяти матчах – Польше с пенальти.
Также за это время Мбаппе сделал два голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Ямаль 1г + 3п
А Криш разве не так евро и провёл?
Кроме скорости,закрой ему пространство для бега,его нет.
Дальнего удара у него нет,со штрафных тоже не умеет(0 голов к 25 годам),как Неймар он обыгрывать не может.
Просто футбол на таланты осиротел.
А по факту чуть более улучшенная версия Тео Уолкотта.
В общем рано стал играть как 39 летний Роналду.А это он еще не потерял свой единственный топовый козырь «скорость»
Ямаль в свои 16 и то более обширные козыри имеет.
Зм возьмёт Джуд, потому что нет конкурентов. Приедет в статусе не главной звезды клуба. На его позиции Винисиус.
Такими темпами и близко к Месси/Роналду не приблизится.