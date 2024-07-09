У Мбаппе один гол на двух чемпионатах Европы – с пенальти. Килиан провел 9 матчей

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Евро-2024 Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе не отличается результативностью на Евро.

Нападающий сборной Франции выступил на двух чемпионатах Европы. В 2021 году он провел 4 игры и забить не смог. В 2024-м у него один гол в пяти матчах – Польше с пенальти.

Также за это время Мбаппе сделал два голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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175 комментариев
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Ответ Этот Райола хочет денег
Сдувается наследник...
Интересно, что он будет делать, когда начнет пропадать скорость
+140
-5
+135
Ответ Пирс Морган
Интересно, что он будет делать, когда начнет пропадать скорость
в политику
+105
-3
+102
Сдувается наследник...
+88
-6
+82
Мбаппе + Роналду на этом Евро = 1г + 2п

Ямаль 1г + 3п
+96
-17
+79
Абсолютно мертвый
+78
-5
+73
Золотую маску этому господину
+41
-3
+38
Ответ Ilya Chistyakov
Просто представьте, что бы тут началось, если бы Криш сломав нос, все равно бы дальше старт от звонка до звонка занимал в плей оф)) несколько раз за матч касаясь мяча и ходить пешком смотря футбол "с эффектом присутствия")
"несколько раз за матч касаясь мяча и ходить пешком смотря футбол "с эффектом присутствия")"

А Криш разве не так евро и провёл?
+36
-8
+28
Роналду сдулся только в 39, Мбаппе уже в 26, потенциал оправдывает.
+31
-3
+28
Ответ Mister999
Комментарий удален модератором
Роналду уже в Португалии, и сегодня по телеку посмотрел игру Ямала:)
+34
-9
+25
Ответ Этот Райола хочет денег
Сдувается наследник...
Вот честно вообще не вижу каких то сильных качеств у Мбаппе
Кроме скорости,закрой ему пространство для бега,его нет.
Дальнего удара у него нет,со штрафных тоже не умеет(0 голов к 25 годам),как Неймар он обыгрывать не может.
Просто футбол на таланты осиротел.
А по факту чуть более улучшенная версия Тео Уолкотта.
В общем рано стал играть как 39 летний Роналду.А это он еще не потерял свой единственный топовый козырь «скорость»
Ямаль в свои 16 и то более обширные козыри имеет.
+31
-6
+25
Просто представьте, что бы тут началось, если бы Криш сломав нос, все равно бы дальше старт от звонка до звонка занимал в плей оф)) несколько раз за матч касаясь мяча и ходить пешком смотря футбол "с эффектом присутствия")
+25
-6
+19
Ответ Budabuda
Абсолютно мертвый
Ждем проникновенных речей о том, за кого нужно было голосовать!
+25
-7
+18
Ну, теперь можно спокойно заниматься политикой и не отвлекаться на какой-то там футбол.
+15
-1
+14
Ответ Ilya Chistyakov
Просто представьте, что бы тут началось, если бы Криш сломав нос, все равно бы дальше старт от звонка до звонка занимал в плей оф)) несколько раз за матч касаясь мяча и ходить пешком смотря футбол "с эффектом присутствия")
Начались бы хвалебные речи про 39 лет, годы тренировок и дисциплину
+13
-1
+12
Ответ Отец Абду
Роналду уже в Португалии, и сегодня по телеку посмотрел игру Ямала:)
Ему сегодня ночью ещë на короля футбола смотреть 😎
+12
-1
+11
Пусть едет к своему другу макрону , и празднуют день взятия Бастилии 😀если мигранты в сборной Франции знают конечно и чтят праздники коренных жителей Франции
+12
-2
+10
Зато на выборах выиграл
+11
-1
+10
У Месси вообще по нулям, на двух ЧЕ.
+12
-2
+10
Ответ Отец Абду
Роналду уже в Португалии, и сегодня по телеку посмотрел игру Ямала:)
Так ещё Месси смотреть скоро)
+8
0
+8
Ответ Budabuda
Абсолютно мертвый
И был всегда просто бегунком... Реал его купил, а зачем. У них Вини лучше на порядок...
+12
-4
+8
Мбаппе же говорил что Че сложнее Чм
+10
-2
+8
Непонятно зачем он Реалу.

Зм возьмёт Джуд, потому что нет конкурентов. Приедет в статусе не главной звезды клуба. На его позиции Винисиус.
+7
-1
+6
Ответ Андрей Полюхов
И был всегда просто бегунком... Реал его купил, а зачем. У них Вини лучше на порядок...
Этот Копу так же отыграл, как Мбаппе Евро.
+6
-2
+4
Щас уже сложно поверить, что кто то на серьезных щас думал, что он превзойдет Месси и Роналду. Ну или хотя бы станет таким же
+4
0
+4
Ребят , а что там у легенды Реала Мбаппе?)) ну так же нельзя ))))
+5
-1
+4
И что никто не скажет «золотой мяч этому господину»)))
+4
0
+4
Мбаппе уже 26,ни ЗМ,ЗБ, ни одного МВП крупного турнира, ЛЧ не выиграл.
Такими темпами и близко к Месси/Роналду не приблизится.
+4
-1
+3
Ответ Men77
Да ладно вам, че злые такие) Мбаппе все равно топ игрок. Просто по какой то причине не пошла игра.
Кажется что чем он старше тем деревянней становится
+4
-1
+3
Ответ -vasteros
Бронзовые медали дают за полуфинал как раньше ?
По факту нет,но формально всегда говорят что бронзовый призер евро,
+3
0
+3
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Мбаппе же говорил что Че сложнее Чм
Сейчас скорость сядет, будет говорить что чемпионат Испании сложнее ЧМ. Потом Реал его выпнет в какую нибудь Бельгию и он будет говорить, что чемпионат бензоколонки сложнее ЧМ...
+4
-1
+3
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