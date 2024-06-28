Кто от России допущен на Олимпиаду-2024 в Париж: 27 человек, федерация дзюдо отказалась от участия, имея 12 квот, список обновляется

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал россиян, допущенных до Игр-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа. Список будет обновляться – на данный момент в него входят 27 человек (без учета официально отказавшихся от участия).

Борьба (11 мужских квот, 5 женских квот)

Велоспорт (1 мужская квота, 2 женские)

Гребля на каноэ (2 мужские квоты, 0 женских)

Дзюдо (7 мужских квот, 5 женских)

Федерация дзюдо России отказалась отправлять спортсменов.

Прыжки на батуте (0 мужских квот, 1 женская)

Теннис (4 мужских квоты, 4 женских)