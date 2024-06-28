Кто от России допущен на Олимпиаду-2024 в Париж: 27 человек, федерация дзюдо отказалась от участия, имея 12 квот, список обновляется
Международный олимпийский комитет (МОК) назвал россиян, допущенных до Игр-2024 в Париже в нейтральном статусе.
Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа. Список будет обновляться – на данный момент в него входят 27 человек (без учета официально отказавшихся от участия).
Борьба (11 мужских квот, 5 женских квот)
- Начын Монгуш
- Шамиль Мамедов
- Арслан Багаев
- Абдулла Курбанов
- Алан Остаев
- Магомед Муртазалиев
- Наталья Малышева
- Вероника Чумикова (отказалась)
- Алина Касабиева
- Елизавета Петлякова
Велоспорт (1 мужская квота, 2 женские)
- Тамара Дронова
- Алена Иванченко
- Александр Власов (отказался)
- Глеб Сырица (участие не подтверждено)
Гребля на каноэ (2 мужские квоты, 0 женских)
- Алексей Коровашков (участие не подтверждено)
- Захар Петров (участие не подтверждено)
Дзюдо (7 мужских квот, 5 женских)
- Махмадбек Махмадбеков (участие не подтверждено)
- Валерий Ендовицкий (участие не подтверждено)
- Элис Старцева (участие не подтверждено)
- Дали Лилуашвили (участие не подтверждено)
Федерация дзюдо России отказалась отправлять спортсменов.
Прыжки на батуте (0 мужских квот, 1 женская)
Теннис (4 мужских квоты, 4 женских)
- Даниил Медведев (входит в заявку ФТР, но на сайте МОК участие не подтверждено)
- Андрей Рублев (участие не подтверждено)
- Карен Хачанов (отказался)
- Роман Сафиуллин
- Дарья Касаткина (участие не подтверждено)
- Людмила Самсонова (отказалась)
- Екатерина Александрова
- Мирра Андреева (входит в заявку ФТР, но на сайте МОК участие не подтверждено)
- Павел Котов (входит в заявку ФТР, но на сайте МОК участие не подтверждено)
- Анна Калинская (участие не подтверждено)