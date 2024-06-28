Кто от России допущен на Олимпиаду-2024 в Париж: 27 человек, федерация дзюдо отказалась от участия, имея 12 квот, список обновляется

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Международный олимпийский комитет (МОК) назвал россиян, допущенных до Игр-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа. Список будет обновляться – на данный момент в него входят 27 человек (без учета официально отказавшихся от участия).

Борьба (11 мужских квот, 5 женских квот)

Велоспорт (1 мужская квота, 2 женские)

Гребля на каноэ (2 мужские квоты, 0 женских)

Дзюдо (7 мужских квот, 5 женских)

Федерация дзюдо России отказалась отправлять спортсменов.

Прыжки на батуте (0 мужских квот, 1 женская)

Теннис (4 мужских квоты, 4 женских)

15 комментариев
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Дзюдоисты отказались после того, как МОК ожидаемо заблокировал участие лучших, ограничившись допуском статистов
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-4
+14
Отличных выступлений всем спортсменам на ОИ.
+5
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+4
Ответ Аврал
Списки обновляются,а на Родине никак определиться не могут,разведчики они в тылу врага или предатели.)
Зависит от того - привезут медальки или нет
+3
0
+3
Списки обновляются,а на Родине никак определиться не могут,разведчики они в тылу врага или предатели.)
+6
-4
+2
Борцы молодцы! А от дзюдо другого и не ждали, есть один известный дзюдоист...
+4
-2
+2
Ответ goshforever
Дзюдоисты отказались после того, как МОК ожидаемо заблокировал участие лучших, ограничившись допуском статистов
А почему выйти и показать, что нифига не статисты, все же спортсменам нужен большой спарринг турнир, а сейчас имеем, что имеем
+2
0
+2
Я хочу пожелать от чистого сердца удачи каждому нашему спортсмену.Они россияне, они наши и они молодцы, что нашли в себе силы преодолеть все трудности и поехать на игры.Как бы их не пытались поливать грязью лжедепутаты из гос.дуры, которых никакой народ не выбирал.А эти спортсмены действительно представляют российский народ.Просто они хотят не слить в унитаз годы, десятилетия тяжелейшего спортивного труда и попробовать дотянуться до МЕЧТЫ.Так что пожелаем им удачи!!!!
+6
-5
+1
Ответ goshforever
Дзюдоисты отказались после того, как МОК ожидаемо заблокировал участие лучших, ограничившись допуском статистов
В борьбе МОК поступил аналогично
+1
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