Скалони предложил пригласить европейскую сборную на Кубок Америки, южноамериканскую – на Евро

Теги Лионель Скалони Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Евро-2024 Футбол

Лионель Скалони предложил пригласить европейскую сборную на Кубок Америки.

«Мне бы хотелось, чтобы европейскую сборную пригласили на Кубок Америки, чтобы она прочувствовала, что это такое.

А также наоборот – на Евро отправить южноамериканскую сборную», – заявил главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.

Аргентинская команда является действующим победителем Кубка Америки и чемпионата мира.

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91 комментарий
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Ответ Hello Berlin
Францию на Копу. В Америке даже не заметят, что к ним «европейцы» пришли
Францию на КАН, тут всё логично было бы
+203
-3
+200
Скажите Скалони, что это уже придумали и сделали - чемпионат мира называется
+129
-10
+119
Францию на Копу. В Америке даже не заметят, что к ним «европейцы» пришли
+133
-16
+117
И Португалию в Океанию, чисто набивать стату Кришу с Островами Кука, Самоа и Фиджи.
+134
-27
+107
Думаю, можно Израиль или Казахстан от УЕФА к ним делегировать, а от Конмебола в Европу - Боливию. Чисто, чтобы немного сюра добавить в мировой футбол
+57
-1
+56
Если Месси ещё и на Евро сборную затащит. Я не представляю, что тут начнёт твориться
+50
-16
+34
Ответ Hello Berlin
Францию на Копу. В Америке даже не заметят, что к ним «европейцы» пришли
Францию скорей нужно к африканским командам, в Америке нет таких загоорелых
+33
-4
+29
Еще немного и он изобретет чемпионат мира!
+25
-4
+21
Ответ Tun
Скажите Скалони, что это уже придумали и сделали - чемпионат мира называется
Опоздал на 94 года)
+16
-1
+15
Сборную России
+14
0
+14
Ответ gIbrrr
Комментарий скрыт
Это было фантастически, согласен? Впервые в истории один игрок одновременно стал лучшим бомбардиром, ассистентом и игроком турнира. Уникум
+14
0
+14
Зачем? Каждые 4 года все вместе играют, зачем велосипед изобретать. А то давайте Реал в АПЛ, Баварию в Ла Лигу на сезон, ПСЖ в серию А. А что сходить с ума так с музыкой.
+11
0
+11
Ответ gIbrrr
Комментарий скрыт
Копу затащил
ЧМ затащил
Что не так?
+17
-6
+11
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Клоун
Мы и не сомневались в тебе.
+11
-4
+7
Ответ Любезный Коссутий
Испанию - на Копу, Аргентину - на Евро
Ага, а Бразилию на Португалию
+8
-1
+7
что бы это доказало? выступление каждой сборной на каждом отдельно взятом турнире - это самостоятельная история, та же Аргентина выиграла ЧМ, потом может в Европе не выйти из группы, а потом может снова выиграть ЧМ с теми же европейскими командами и проиграть следом КА. Что это и кому докажет? Что на крупных турнирах много непредсказуемых результатов и часто победа зависит от микроэпизода или ошибки судьи?
+7
-2
+5
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Комментарий скрыт
Копа знатно потопталась на европейке,адрес хаты Финалисима.
+10
-5
+5
А ЧМ чем не устраивает всех ?
+4
0
+4
Ответ Tristan...
Если Месси ещё и на Евро сборную затащит. Я не представляю, что тут начнёт твориться
шутка про то что Месси не забивал на Евро уже может быть не шуткой
+3
0
+3
Это называется чемпионат мира Лионель. Проходит каждые четыре года
+3
0
+3
Испанию - на Копу, Аргентину - на Евро
+3
0
+3
Ответ Hello Berlin
Францию на Копу. В Америке даже не заметят, что к ним «европейцы» пришли
Чернокожих в США менее 15%
+3
0
+3
Раньше был очень неплохой турнир на 32 команды со всех континентов, проходил один месяц летом. Там действительно играли лучшие сборные со всех уголков планеты. За редким исключением туда не попадали какие-нибудь топовые сборные, но, как правило, им на замену туда проходили интересные и яркие команды. Если ФИФА или УЕФА вновь задумают что-то менять, я бы предложил им рассмотреть этот формат. Публике должно прям зайти
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Португалию на Копу, Аргентину на Евро. Чтоб все вопросы закрыть окончательно)
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Ответ Блуждающий странник
Это идиотизм. В чём тогда смысл ЧМ будет? Хотя было бы интересно глянуть закрытый турнир на 8-16 команд только из топов Европы и ЮА. Только этого мы никогда не увидим. По сути аналог ЧМ
Где каждая игра будет со счетом 1-0, 0-0, или серия пенальти ? Это Евро показала что бывает если больше половина команд равны по силе.
+2
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
что?
Аргентина раскатала на Уэмбли действующих чемпионов Европы Италию в 21 году.
Аргентина на ЧМ не заметила Голландию, Хорватию а в финале Францию.
Ты поняла?
+3
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Вот бы был турнир, где страны с разных континентов играют. Постойте-ка…
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Ответ Александр Белов
Португалию на Копу, Аргентину на Евро. Чтоб все вопросы закрыть окончательно)
После 28.12.22 вопросы закрыты.
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Францию на Кубок Африки, вообще разницы не будет. Нидерланды можно на Золотой Кубок КОНКАКАФ.
А лучше всего Финалиссиму провести не через год, а через неделю после Евро, только место выбрать другое, не Уэмбли
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Чтобы европейская команда стала чемпионом в Америке, а американская в Европе? На черта эти эксперименты? Есть ЧМ для этого!
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