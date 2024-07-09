Скалони предложил пригласить европейскую сборную на Кубок Америки, южноамериканскую – на Евро
Лионель Скалони предложил пригласить европейскую сборную на Кубок Америки.
«Мне бы хотелось, чтобы европейскую сборную пригласили на Кубок Америки, чтобы она прочувствовала, что это такое.
А также наоборот – на Евро отправить южноамериканскую сборную», – заявил главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.
Аргентинская команда является действующим победителем Кубка Америки и чемпионата мира.
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ЧМ затащил
Что не так?
Аргентина на ЧМ не заметила Голландию, Хорватию а в финале Францию.
Ты поняла?
А лучше всего Финалиссиму провести не через год, а через неделю после Евро, только место выбрать другое, не Уэмбли