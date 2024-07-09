Скалони предложил пригласить европейскую сборную на Кубок Америки, южноамериканскую – на Евро

Лионель Скалони предложил пригласить европейскую сборную на Кубок Америки.

«Мне бы хотелось, чтобы европейскую сборную пригласили на , чтобы она прочувствовала, что это такое.

А также наоборот – на Евро отправить южноамериканскую сборную», – заявил главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.

Аргентинская команда является действующим победителем Кубка Америки и чемпионата мира.

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