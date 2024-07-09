«Зенит» заплатит «Спартаку» 10+2 млн евро за Соболева («Чемпионат»)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Соболев Чемпионат.com Футбол

Стало известно, сколько «Зенит» заплатит за Александра Соболева.

Ранее сообщалось, что нападающий «Спартака» уже принял предложение петербуржцев по контракту. Сделку могут закрыть в течение пары дней.

По информации «Чемпионата», изначально стороны договорились о трансфере на сумму менее 10 миллионов евро, но потом «Спартак» поднял цену.

В итоге клубы сошлись на том, что сумма сделки составит 10 миллионов евро и может возрасти до 12 млн за счет бонусов. 

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253 комментария
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Слить токсичного нападающего за 12 миллионов, забившего всего 5 голов за сезон, тут менеджменту Спартака можно только поаплодировать
+272
-11
+261
Ну что,питерские фанаты, опять на ваши принципы плюнули и растёрли?
+133
-19
+114
Ответ Давид Золотов
простите но может не помню а был хоть один трансфер из Зенита в Спартак?
Быстров
+84
-1
+83
Ну дороже Спартак его бы никогда и никому не продал.Да и дело не в деньгах,нам ли,обычным болельщиакам считать эти деньги корпораций?Просто нездоровые ситуации стали все чаще происходить в РПЛ.Я был расстроен когда Медина из ЦСКА перешел к нам,потому,что теряются принципы,теряется какой то нерв взаимотношений клубов,порой не хочется больше смотреть футбол,Медина,Фернандес,Соболев,кто следующий и в какой клуб(к принципиальному сопернику)?
+83
-8
+75
Гнилая ситуация.
Уже перед глазами картинка, как Дельфин уже со скамейки Зенита бежит драться со спартачами) И бьет со спины)
+64
-3
+61
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Ну что,питерские фанаты, опять на ваши принципы плюнули и растёрли?
Да им не привыкать🤤
+74
-13
+61
Ответ Aleksey Yashin
Слить токсичного нападающего за 12 миллионов, забившего всего 5 голов за сезон, тут менеджменту Спартака можно только поаплодировать
Каким бы токсичным он не был, но забивать он в Зените будет намного больше, если в основе будет, прошлый сезон не показатель.
+71
-16
+55
Ответ Давид Золотов
простите но может не помню а был хоть один трансфер из Зенита в Спартак?
Быстров Володька, Кокорин Сашка.
+54
-3
+51
Соболев теперь не ныряет, а против него играют грубо из-за заговора против Зенита
+54
-11
+43
можно поздравить Спартак
а дельфина ждет чз год трансфер в Сочи
+32
-4
+28
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Ну что,питерские фанаты, опять на ваши принципы плюнули и растёрли?
Похоже на то ! Беспринципность руководства просто поражает Уж кого кого ,а этого персонажа не хотелось бы видеть в команде !
+29
-4
+25
Ответ Птюч
2 млн бонусов если станет чемпионом? 😂
Если будет ходить на завтраки
+25
-1
+24
Ответ cektor
Гнилая ситуация. Уже перед глазами картинка, как Дельфин уже со скамейки Зенита бежит драться со спартачами) И бьет со спины)
не бежит , а выныривает )))
+21
-1
+20
Ответ Птюч
2 млн бонусов если станет чемпионом? 😂
Если станет лучшим бомбардиром и возьмёт золотой мяч
+14
-1
+13
Ответ Sidopotash
Комментарий скрыт
А в Спартак он откуда пришел?
+12
0
+12
Ответ KKA
Нееееееееееееет !!!
Я не могу понять, у нас что нет тех кто мониторит сети и не видят, что все болельщики против Соболя в Зените.
Зачем он нужен???(((
+13
-3
+10
Ответ Давид Золотов
простите но может не помню а был хоть один трансфер из Зенита в Спартак?
Заболотный (вратарь)
+10
0
+10
Ответ qiqe
Соболев теперь не ныряет, а против него играют грубо из-за заговора против Зенита
И он теперь не селюк кривозубый, а лучший российский нападающий🧐
+12
-2
+10
Медвед принёс в футбол беспринципный стиль хоккейных трансферов. Это у них называется "теперь он защищает цвета..."
+12
-3
+9
Ответ fussballer
Быстров Володька, Кокорин Сашка.
Поправлю Вас, Кокорин пришел в Спартак свободным агентом, соответственно трансфера формально не было
+8
0
+8
Ответ Уинстон Синий
Быстров
Радченко
+8
0
+8
Ответ qiqe
Соболев теперь не ныряет, а против него играют грубо из-за заговора против Зенита
Морковского заговора, я уточнил бы
+9
-1
+8
Ответ Spartakus1984
Ну дороже Спартак его бы никогда и никому не продал.Да и дело не в деньгах,нам ли,обычным болельщиакам считать эти деньги корпораций?Просто нездоровые ситуации стали все чаще происходить в РПЛ.Я был расстроен когда Медина из ЦСКА перешел к нам,потому,что теряются принципы,теряется какой то нерв взаимотношений клубов,порой не хочется больше смотреть футбол,Медина,Фернандес,Соболев,кто следующий и в какой клуб(к принципиальному сопернику)?
+
+11
-4
+7
2 млн бонусов если станет чемпионом? 😂
+9
-2
+7
Зачем?
+10
-3
+7
Ответ Давид Золотов
простите но может не помню а был хоть один трансфер из Зенита в Спартак?
В Союзе много подлецов, один из них — Сергей Швецов
+6
0
+6
Ответ Кирилл Демченко
Мне нравится до этого забивал только в рпл 13-14-9 мячей и вы взяли за пример 5 голов. Ну браво.
Мне нравится, что вы все считали Соболева дном, дельфином, и так далее. А теперь называете игроком и уже нашли кучу аргументов для переобувки. Браво.
+8
-2
+6
В этой сделке отвратительно абсолютно все и всё!
+8
-2
+6
То есть ровно на 12 млн больше чем он реально стоит
+6
-1
+5
Ответ Aleksey Yashin
Слить токсичного нападающего за 12 миллионов, забившего всего 5 голов за сезон, тут менеджменту Спартака можно только поаплодировать
Проблема, в том что это был единственный игрок который мог забивать и отдать, дальше только ворообтиные снайперы.
+5
0
+5
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