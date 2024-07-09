«Зенит» заплатит «Спартаку» 10+2 млн евро за Соболева («Чемпионат»)

Стало известно, сколько «Зенит» заплатит за Александра Соболева.

Ранее сообщалось, что нападающий « » уже принял предложение петербуржцев по контракту. Сделку могут закрыть в течение пары дней.

По информации «Чемпионата», изначально стороны договорились о трансфере на сумму менее 10 миллионов евро, но потом «Спартак» поднял цену.

В итоге клубы сошлись на том, что сумма сделки составит 10 миллионов евро и может возрасти до 12 млн за счет бонусов.

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