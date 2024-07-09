«Зенит» заплатит «Спартаку» 10+2 млн евро за Соболева («Чемпионат»)
Стало известно, сколько «Зенит» заплатит за Александра Соболева.
Ранее сообщалось, что нападающий «Спартака» уже принял предложение петербуржцев по контракту. Сделку могут закрыть в течение пары дней.
По информации «Чемпионата», изначально стороны договорились о трансфере на сумму менее 10 миллионов евро, но потом «Спартак» поднял цену.
В итоге клубы сошлись на том, что сумма сделки составит 10 миллионов евро и может возрасти до 12 млн за счет бонусов.
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Уже перед глазами картинка, как Дельфин уже со скамейки Зенита бежит драться со спартачами) И бьет со спины)
а дельфина ждет чз год трансфер в Сочи
Зачем он нужен???(((