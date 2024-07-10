Дино Дзофф: «Месси – великий игрок, но величайший из всех – Марадона. Лео может остаться в сборной еще на несколько лет и сыграть на следующем ЧМ»
Дино Дзофф сравнил Лионеля Месси с Диего Марадоной.
10 июля аргентинская сборная сыграет с командой Канады в полуфинале Кубка Америка. Игра начнется в 03:00 по московскому времени.
«Месси все еще может играть. Он может остаться в сборной Аргентины еще на несколько лет. Он очень большой игрок. Такой большой игрок все еще может добиться больших успехов, и он может сыграть на следующем чемпионате мира.
У него много, много качеств. Он великий игрок. Величайшим был Марадона. Марадона – первый. Месси многому научился и тоже очень хорош. Но величайший из всех – это Марадона», – заявил бывший вратарь сборной Италии и чемпион мира Дино Дзофф.
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Если по отношению Дзоффы к нему, то надо так и говорить: "мой любимейший игрок", а не "величайший".
Вот чем?
Аурой? Так он вспыхнул и погас, оставив след в сердце. Из-за этого следа многие считают его Величайшим, но это иллюзорная вещь. Месси таких следов оставил намного больше, поэтому это приелось. Нет ни одного фактора, где Марадона лучше Лео. После победы на ЧМ ГЕЛЬштат закрыт и споры бессмыслены. Просто нужно признать очевидное.
Марадона - это как первопроходец чего-то Великого. Он первый показал волшебство, поэтому ему принадлежит первичная магия, он как родоначальник чего-то нового, поэтому его не смогут забыть.
Марадона участвовал в 2-х с половиной Копах. В первой своей Копе (КА-1979) он не принимал участия в половине матчей, не доиграл турнир до конца, т.к. Менотти забрал его на молодежный ЧМ, на котором Марадона блистал, выиграл его и стал лучшим игроком. При этом на этом КА у аргентинцев, которые были чемпионами мира, играла по сути вторая-третья сборная.
На последней своей Копе (КА-1989) Марадона играл с незалеченной травмой, мучавшей его месяца три, на уколах, после тяжелейшего сезона, в котором он провел 50 матчей, выиграл Кубок УЕФА и дошел до финала Кубка Италии. При этом свою первую игру на КА травмированный, уставший и выхолощенный Марадона, не прошедший акклиматизацию, отыграл спустя всего три дня после своего последнего матча за клуб (ответный финальный матч Кубка Италии-1989). Месси никогда в подобных жесточайших условиях не выступал; у него порой был целый месяц на подготовку к Копе. А Копу Лионель вообще выиграл только с шестой попытки. Сдается мне, Марадона за шесть полноценных попыток выиграл бы Кубков Америки, как минимум, не меньше, а скорее всего, даже больше.
>Про количество голов и передач просто промолчим.
Это самый смешной и нелепый аргумент. У Марадоны и Месси, при всей схожести их амплуа, объективно были разные позиции и функционал на поле. Месси де-факто всю карьеру отыграл нападающим/оттянутым нападающим. Марадона чистым нападающим играл только в начале своей карьеры в Аргентине, причем многими этот отрезок считается чуть ли не лучшим в его карьере. А потом он играл гораздо глубже, исполняя роль Хави, Иньесты и собственно самого Месси, т.к. этого требовала организация атакующей командной игры в командах Марадоны. Я когда смотрю нарезки матчей Диего европейского периода и периода сборной в 80-х, часто обращаю внимание на то, что Марадона начинает атаки, когда впереди него за линией мяча находится 5-6-7 партнеров. У Месси такие ситуации крайне редки, т.к. он в целом играет гораздо выше и освобожден от необходимости развития атаки на начальной стадии. Я тут недавно пересматривал все хет-трики Месси и в очередной раз убедился в том, что очень многие атаки уже были подготовлены его партнерами (много выходов на убойные позиции и 1 на 1 после выверенных пасов партнеров). А вот когда Месси в сборной действительно пытался играть системообразующего организатора атак аля Марадона (на ЧМ-2010 и ЧМ-2014), то, можно с уверенностью сказать, что что Марадоны из него точно не получилось.
Есть статистика, а есть ощущения
Сравнивать эпохи в спорте не имеет смысла, ибо понятно что Окслейд-Чемберлейн бы банально перебегал пешеходов из 60х-70х и был бы королем футбола, но это не делает его лучше Йозефа Масопуста и подобных
Разное время, разный футбол, совершенно разная социальная обстановка, уровень технического прогресса, другая культура, информационная насыщенность.
Мерить великих разных поколений одной линейкой совершенно бессмысленное занятие.
Уж не говоря о том, что для оценки великих футболистов, сравнения их значимости для своего времени, их вклада в развитие игры, нужна беспристрастность.
Единственное- это то, что во времена Марадонны намного больше лупили по ногам, чем сейчас.. В остальном- даже не сравнить..