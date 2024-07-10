Дино Дзофф: «Месси – великий игрок, но величайший из всех – Марадона. Лео может остаться в сборной еще на несколько лет и сыграть на следующем ЧМ»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона Дино Дзофф чемпионат мира ЧМ-2026 Интер Майами Футбол

Дино Дзофф сравнил Лионеля Месси с Диего Марадоной.

10 июля аргентинская сборная сыграет с командой Канады в полуфинале Кубка Америка. Игра начнется в 03:00 по московскому времени. 

«Месси все еще может играть. Он может остаться в сборной Аргентины еще на несколько лет. Он очень большой игрок. Такой большой игрок все еще может добиться больших успехов, и он может сыграть на следующем чемпионате мира.

У него много, много качеств. Он великий игрок. Величайшим был Марадона. Марадона – первый. Месси многому научился и тоже очень хорош. Но величайший из всех – это Марадона», – заявил бывший вратарь сборной Италии и чемпион мира Дино Дзофф.

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44 комментария
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По каким критериям он "величайший"?

Если по отношению Дзоффы к нему, то надо так и говорить: "мой любимейший игрок", а не "величайший".
+29
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+21
Чем Марадона лучше Месси???
Вот чем?
Аурой? Так он вспыхнул и погас, оставив след в сердце. Из-за этого следа многие считают его Величайшим, но это иллюзорная вещь. Месси таких следов оставил намного больше, поэтому это приелось. Нет ни одного фактора, где Марадона лучше Лео. После победы на ЧМ ГЕЛЬштат закрыт и споры бессмыслены. Просто нужно признать очевидное.
+40
-20
+20
Ответ mancity111
Комментарий скрыт
Дада, гол, который бы отменили и нюхач отправился бы домой воевать за Фолкленды не на футбольном поле🤓
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+9
Месси - это влияние на футбол во всем мире, это стиль, это Имя, с которым многое будут связывать и в будущем. Если хотите, то Лео - это уже футбольная величина, футбольное понятие. Его не описать словами, он просто захватил сознание и чувства.
Марадона - это как первопроходец чего-то Великого. Он первый показал волшебство, поэтому ему принадлежит первичная магия, он как родоначальник чего-то нового, поэтому его не смогут забыть.
+11
-4
+7
Ответ <CRISTIANO>
Чем Марадона лучше Месси??? Вот чем? Аурой? Так он вспыхнул и погас, оставив след в сердце. Из-за этого следа многие считают его Величайшим, но это иллюзорная вещь. Месси таких следов оставил намного больше, поэтому это приелось. Нет ни одного фактора, где Марадона лучше Лео. После победы на ЧМ ГЕЛЬштат закрыт и споры бессмыслены. Просто нужно признать очевидное.
Ну это кое-как работало лет 10 назад, когда можно было уколоть Лео недостатком трофеев со сборной (по остальным показателям там пропасть). Сейчас же он перегнал рукастого нюхача с запасом и теперь остаётся рассказывать байки про более страшных защитников, более зелёную траву и более белую муку🤓
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+7
Ответ JURAVLI
А Марадона выигрывал Копу? 🧐 Про количество голов и передач просто промолчим.
А Пеле выигрывал Копу? А Кройф выигрывал Евро? А Пушкаш выигрывал ЧМ или Евро?
Марадона участвовал в 2-х с половиной Копах. В первой своей Копе (КА-1979) он не принимал участия в половине матчей, не доиграл турнир до конца, т.к. Менотти забрал его на молодежный ЧМ, на котором Марадона блистал, выиграл его и стал лучшим игроком. При этом на этом КА у аргентинцев, которые были чемпионами мира, играла по сути вторая-третья сборная.
На последней своей Копе (КА-1989) Марадона играл с незалеченной травмой, мучавшей его месяца три, на уколах, после тяжелейшего сезона, в котором он провел 50 матчей, выиграл Кубок УЕФА и дошел до финала Кубка Италии. При этом свою первую игру на КА травмированный, уставший и выхолощенный Марадона, не прошедший акклиматизацию, отыграл спустя всего три дня после своего последнего матча за клуб (ответный финальный матч Кубка Италии-1989). Месси никогда в подобных жесточайших условиях не выступал; у него порой был целый месяц на подготовку к Копе. А Копу Лионель вообще выиграл только с шестой попытки. Сдается мне, Марадона за шесть полноценных попыток выиграл бы Кубков Америки, как минимум, не меньше, а скорее всего, даже больше.

>Про количество голов и передач просто промолчим.

Это самый смешной и нелепый аргумент. У Марадоны и Месси, при всей схожести их амплуа, объективно были разные позиции и функционал на поле. Месси де-факто всю карьеру отыграл нападающим/оттянутым нападающим. Марадона чистым нападающим играл только в начале своей карьеры в Аргентине, причем многими этот отрезок считается чуть ли не лучшим в его карьере. А потом он играл гораздо глубже, исполняя роль Хави, Иньесты и собственно самого Месси, т.к. этого требовала организация атакующей командной игры в командах Марадоны. Я когда смотрю нарезки матчей Диего европейского периода и периода сборной в 80-х, часто обращаю внимание на то, что Марадона начинает атаки, когда впереди него за линией мяча находится 5-6-7 партнеров. У Месси такие ситуации крайне редки, т.к. он в целом играет гораздо выше и освобожден от необходимости развития атаки на начальной стадии. Я тут недавно пересматривал все хет-трики Месси и в очередной раз убедился в том, что очень многие атаки уже были подготовлены его партнерами (много выходов на убойные позиции и 1 на 1 после выверенных пасов партнеров). А вот когда Месси в сборной действительно пытался играть системообразующего организатора атак аля Марадона (на ЧМ-2010 и ЧМ-2014), то, можно с уверенностью сказать, что что Марадоны из него точно не получилось.
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Щас начнутся споры глоров: величайший, великий или величайший-превеличайший)))
+6
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Ответ Митрандир цвета хаки
Марадона глыба и икона. Но достижения Месси, минимум - в раза 20 круче по совокупности. Самый титулованный, самый результативный, самый разнообразный атакующий игрок в истории футбола, как никак. Стоит просто открыть видео с топ нарезками (голы, пасы, финты, проходы) и увидеть, что если у Марадоны их все вместе взятые будут минут на 5 за всю карьеру, то у Месси их на 5 часов. В этом и кроется разница между ними. Месси стабилен в своём проявлении величия на протяжении 15 лет. Марадона же сверкнул гипер ярко, но пару лет. Этой яркостью и ослеплён Дзоф, который просто выразил своё субъективное мнение.
Сравнение некорректно. Мне удалось посмотреть в прямом эфире и на Диего, и на Лео. Мессии играл в возможно лучшем клубе по подбору игроков за всю историю и с топовым тренером. Месси в Наполи мог бы не состояться, как и Диего в компании Хави-Иньесты. Марадона брал мяч и все организовывал - у Лионеля таких выраженных лидерских качеств нет, он прекрасный командный игрок, но не вожак. Главный герой Чм при Месси - Мартинес. А Марадона сделал чемпионство Аргентины практически в одно лицо. Даже руки пришлось пустить в ход - игрок был безбашенный и жадный до побед. Лионель, наверняка, превосходит Марадону в технике, в точности удара, в понимании игры. А Диего был сильнее ментально и физически и лучше готов к жесткой борьбе, в те годы звезд так не берегли и гасили как могли. Несмотря на значительную разницу в стиле игры, оба создавали ощущение чуда. Как это сравнить, я не представляю.
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Ответ 44ndfwwgbr
Всё ровно наоборот. Это Марадона ( безусловно великолепный игрок) два-три сезона играл на уровне Месси. Но голов забивал всегда НАМНОГО меньше, чем Лео. По титулам и сравнивать нечего.
Титулов много быть тогда не могло. В ЛЧ играли только чемпионы. Он выступал за клуб, который до него не разу выигрывал скудетто. И побеждать было сложнее, существовал лимит на легионеров, то есть сборную мира вокруг звезды не построишь. Про грубость защитников и качество полей и говорить не стоит.
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первое место пеле с месси ,всё что ниже вкусовщина кому магия кройфа с марадоной, роналдиньо, зиданом и гаринчой, кому голеадоры вроде герда и роналду,кому просто тот же гений роналдо (но травмы добили),а кому платини с эйсебио и бекенбауром
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Ответ Птюч
А что если бы Марадона тащил Наполи сейчас?
Был бы как Хвича)
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Ответ <CRISTIANO>
Чем Марадона лучше Месси??? Вот чем? Аурой? Так он вспыхнул и погас, оставив след в сердце. Из-за этого следа многие считают его Величайшим, но это иллюзорная вещь. Месси таких следов оставил намного больше, поэтому это приелось. Нет ни одного фактора, где Марадона лучше Лео. После победы на ЧМ ГЕЛЬштат закрыт и споры бессмыслены. Просто нужно признать очевидное.
Спросите у любого аргентинца теперь то же самое
Есть статистика, а есть ощущения
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Ответ Коробкин
Что эти люди говорили бы если увидели игру Месси в те года? Недавно видел видео сравнения гимнастики 70-х и 10-х, с футболом примерно также.
Ну с таким подходом можно говорить и «А что если бы Марадона попал в современный футбол, где он бы имел лучшие тренировочные условия и более высокий уровень дисциплины?»
Сравнивать эпохи в спорте не имеет смысла, ибо понятно что Окслейд-Чемберлейн бы банально перебегал пешеходов из 60х-70х и был бы королем футбола, но это не делает его лучше Йозефа Масопуста и подобных
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Ответ Коробкин
Был бы как Хвича)
Так Хвича и не тащил Наполи. Он был всего лишь винтиком, а Марадона был единственным.
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Ответ <CRISTIANO>
Чем Марадона лучше Месси??? Вот чем? Аурой? Так он вспыхнул и погас, оставив след в сердце. Из-за этого следа многие считают его Величайшим, но это иллюзорная вещь. Месси таких следов оставил намного больше, поэтому это приелось. Нет ни одного фактора, где Марадона лучше Лео. После победы на ЧМ ГЕЛЬштат закрыт и споры бессмыслены. Просто нужно признать очевидное.
Дино хвалит своё время, когда появился в футболе Диего и он был тренером Ювентуса, во времена того Наполи во главе с Диего Марадоной и был им конечно восхищён, как и я после просмотра ЧМ 1986 года в Мексике и это был триумф Диего!! Но в целом однозначно Месси уже на несколько порядков и почти во всём намного лучше Марадоны!! Хотя возможно Дзофф просто является большим поклонником Лео и говорит, чтобы он продолжал играть, чтобы и дальше наслаждаться игрой великого аргентинца!!!10🇦🇷
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Ответ v.belorussky
По каким критериям он "величайший"? Если по отношению Дзоффы к нему, то надо так и говорить: "мой любимейший игрок", а не "величайший".
Да, все верно, надо запретить 82-летнему Дзоффу бросаться такими громкими словами, а лучше наказать
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Все эти споры о величии - проявление убогости ума и потребности в кумире в силу собственной ничтожности))
Разное время, разный футбол, совершенно разная социальная обстановка, уровень технического прогресса, другая культура, информационная насыщенность.
Мерить великих разных поколений одной линейкой совершенно бессмысленное занятие.
Уж не говоря о том, что для оценки великих футболистов, сравнения их значимости для своего времени, их вклада в развитие игры, нужна беспристрастность.
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Ответ Птюч
Так Хвича и не тащил Наполи. Он был всего лишь винтиком, а Марадона был единственным.
Можешь дать сравнение по показателям типа гол, пас, ключевые, обводки?
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Ответ Птюч
А еще на предобводки и голевые моменты.
А, он просто был единственным игроком команды) Если не можешь аргументировать свою точку зрения, так она и не стоит ничего.
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Папа Дино "порожняк не гонит":)))
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Ответ Vankouver
Дзофф абсолютно прав. При этом для того, чтобы честно высказывать в современную эпоху, в котором СМИ из каждого утюга кричат о GOAT’е Месси, столь непопулярное у нынешнего поколения мнение, что вовсе не Лионель является величайшим по своему уровню игроком в истории футбола, нужно очень хорошо разбираться в предмете и не покупаться на формальную статистику/количество трофеев. По совокупности/набору игровых, технических, лидерских и психологических качеств Марадона был, есть и остается величайшим. Месси временами пробовал играть как пиковый Марадона и тащить свою команду (уступавшую другим командам в качестве состава и командной игры), как это делал Диего, но у Лео почти ничего не получалось.
Вижу, вы настолько хорошо разбираетесь в предмете, что ЧЕСТНО оцениваете качества двух футболистов из разных времен, которые никогда не играли вместе. Уж лучше отстраниться от спора, чем так ЧЕСТНО аргументировать.
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Ответ Vankouver
Дзофф абсолютно прав. При этом для того, чтобы честно высказывать в современную эпоху, в котором СМИ из каждого утюга кричат о GOAT’е Месси, столь непопулярное у нынешнего поколения мнение, что вовсе не Лионель является величайшим по своему уровню игроком в истории футбола, нужно очень хорошо разбираться в предмете и не покупаться на формальную статистику/количество трофеев. По совокупности/набору игровых, технических, лидерских и психологических качеств Марадона был, есть и остается величайшим. Месси временами пробовал играть как пиковый Марадона и тащить свою команду (уступавшую другим командам в качестве состава и командной игры), как это делал Диего, но у Лео почти ничего не получалось.
Всё ровно наоборот. Это Марадона ( безусловно великолепный игрок) два-три сезона играл на уровне Месси. Но голов забивал всегда НАМНОГО меньше, чем Лео. По титулам и сравнивать нечего.
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Месси- самый великий. Это уже абсолютно понятно.
Единственное- это то, что во времена Марадонны намного больше лупили по ногам, чем сейчас.. В остальном- даже не сравнить..
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Ответ Men77
Как раз таки раньше из за лимита на легионеров, побеждать было легче ,пригласив игрока уровня Марадоны. Он мог делать разницу. Сейчас бы никакой Марадона не помог, потому что топ клубы это сборные мира.
Перекинь мостик для сравнения. Современный Роналду в Реале, или Месси в Барселоне 2015 и ПСЖ, или Мбаппе в ПСЖ и Реале, Холланд в ... это примерно как Марадона играющий в одной команде с Гаэтано Ширеа , Андреасом Брёме , Лотаром Матеусом, Зико, Тиганой, Франком Рейкардом и Марко Ван Бастеном...Тогда не один тренер о таком составе даже не мечтал. А сегодня, выбирай - не хочу
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