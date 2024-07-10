Дино Дзофф: «Месси – великий игрок, но величайший из всех – Марадона. Лео может остаться в сборной еще на несколько лет и сыграть на следующем ЧМ»

Дино Дзофф сравнил Лионеля Месси с Диего Марадоной.

10 июля аргентинская сборная сыграет с командой Канады в полуфинале Кубка Америка. Игра начнется в 03:00 по московскому времени.

«Месси все еще может играть. Он может остаться в сборной еще на несколько лет. Он очень большой игрок. Такой большой игрок все еще может добиться больших успехов, и он может сыграть на следующем чемпионате мира.

У него много, много качеств. Он великий игрок. Величайшим был Марадона. – первый. многому научился и тоже очень хорош. Но величайший из всех – это Марадона», – заявил бывший вратарь сборной Италии и чемпион мира Дино Дзофф.

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