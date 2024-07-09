Мэр Марселя против перехода Гринвуда: «Позор, насилие над женщиной недостойно мужчины, это противоречит ценностям «Олимпика». Попрошу президента клуба не подписывать его»

Теги Марсель Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция Политика Мэйсон Гринвуд Футбол

Мэр Марселя не хочет видеть в местном клубе Мэйсона Гринвуда.

Сообщалось, что «Марсель» договорился с «МЮ» о трансфере 22-летнего полузащитника за 27,6+4 млн евро.

Напомним, Гринвуд находился под арестом из-за избиения девушки – впоследствии уголовное дело в отношении футболиста прекратилось.

«Поведение Гринвуда недопустимо, неприемлемо. Бить свою девушку… Фото, которые я видел, меня глубоко потрясли. Так издеваться над женщиной недостойно мужчины, и я считаю, что ему не место в этой команде.

Это не соответствует ценностям «Олимпика». Здесь не приемлют расизм, антисемитизм и насилие над женщинами. И Гринвуд хочет играть в этом клубе? Это позор. Я попрошу президента «Марселя» не подписывать Гринвуда. Я не хочу, чтобы мой клуб был покрыт позором из-за того, что кто-то [из игроков] бьет свою жену. Это неприемлемо.

«Марсель» – больше чем просто клуб. Это дух, и здесь нет места тем, кто ведет себя подобным образом и совершает подобные преступления. Я ни на секунду не могу представить, что Пабло Лонгория (президент «Марселя» – Спортс) совершит такую серьезную ошибку», – сказал Бенуа Пайян.

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«Антисемитские и расистские замечания неприемлемы, такому тут не место». Мэр Марселя про возможный переход в «Олимпик» Аталя, осужденного условно за призыв к «черному дню для евреев»

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22 комментария
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Ценности Марселя видел любой , кто там бывал . Гринвуд им полностью соответствует .
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Ответ Клирик
И это говорит человек мало то что не имеющий отношения к футболу, но самый неэффективной мэр за последние 30 лет. Города с самым высоким уровнем преступности в Европе: Город Уровень преступности 1. Марсель, Франция. Да. Это они, футболисты такую стату сделали))
Не удивительно. Там такси 200 км/ч по городу ездят.
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Мэр обычный расист, обижает бедного негритенка.
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Логично.
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И это говорит человек мало то что не имеющий отношения к футболу, но самый неэффективной мэр за последние 30 лет.
Города с самым высоким уровнем преступности в Европе:
Город
Уровень преступности
1. Марсель, Франция.

Да. Это они, футболисты такую стату сделали))
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-6
+5
Чего боится мэр? Город под контролем комиссара Жибера!
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Объясните ему кто-нибудь, что Гринвуд невиновен
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Сказал мэр самого криминального города западной Европы.
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Так его вроде бы отпустили не дали срок!? Или я ошибаюсь?
Не в курсе всей этой темы, но если бы был осужден явно дольше бы сидел.
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Лонгория, если подпишешь - партбилет сразу на стол ☝️🤬
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Нападение на Гроссо - это ценности Марселя))
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Думаю, в клубе понимали, что им придется столкнуться с прессом, так что, надеюсь, Лонгория пошлет этого клоуна по холодку
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А почему он делает акцент на гендере жертвы? Что за вопиющий сексизм?
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Ответ Its my life
Чего боится мэр? Город под контролем комиссара Жибера!
Эмильен!
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