Мэр Марселя против перехода Гринвуда: «Позор, насилие над женщиной недостойно мужчины, это противоречит ценностям «Олимпика». Попрошу президента клуба не подписывать его»

Мэр Марселя не хочет видеть в местном клубе Мэйсона Гринвуда.

Сообщалось, что « » договорился с «МЮ» о трансфере 22-летнего полузащитника за 27,6+4 млн евро.

Напомним, Гринвуд находился под арестом из-за избиения девушки – впоследствии уголовное дело в отношении футболиста прекратилось.

«Поведение Гринвуда недопустимо, неприемлемо. Бить свою девушку… Фото, которые я видел, меня глубоко потрясли. Так издеваться над женщиной недостойно мужчины, и я считаю, что ему не место в этой команде.

Это не соответствует ценностям «Олимпика». Здесь не приемлют расизм, антисемитизм и насилие над женщинами. И Гринвуд хочет играть в этом клубе? Это позор. Я попрошу президента «Марселя» не подписывать Гринвуда. Я не хочу, чтобы мой клуб был покрыт позором из-за того, что кто-то [из игроков] бьет свою жену. Это неприемлемо.

«Марсель» – больше чем просто клуб. Это дух, и здесь нет места тем, кто ведет себя подобным образом и совершает подобные преступления. Я ни на секунду не могу представить, что Пабло Лонгория (президент «Марселя» – Спортс) совершит такую серьезную ошибку», – сказал Бенуа Пайян.

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