Аршавин о трансферах «Зенита»: «А что? Нам нравится. Подарок сделали в прошлом сезоне – дверка закрывается. Цель оправдывает средства»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Футбол

Андрей Аршавин поделился мыслями о гегемонии «Зенита» в РПЛ.

Петербургский клуб выигрывал золотые медали на протяжении шести сезонов подряд в Мир РПЛ.

– Зачем «Зениту» галактикос в виде Соболева, Глушенкова, Илича и других?

– А что? Нам нравится.

– Но российские клубы не играют на международной арене.

– Мы хотим выигрывать.

– Вы и так выигрываете.

– А так будем быстрее выигрывать.

– Некоторым людям это надоело – скучно.

– Ничего себе. Мы такой подарок сделали в прошлом сезоне – вишенка на торте! Интриги круче не было ни в одном европейском чемпионате.

Что еще надо? Хватит. Поэтому дверка закрывается!

– Вы видите, за счет чего другие клубы могут составить конкуренцию «Зениту»?

– Пока нет.

– Целесообразно ли «Зениту» тратить так много денег в период изоляции?

– Главное, что цель оправдывает средства.

Цель достигается. Значит, все оправданно, – заявил заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин.

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190 комментариев
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в этом весь Аршавин.
Мерзко, зато честно.
Блевать тянет от подобного?
ну так это ваши проблемы
+144
-27
+117
Галактикос курильщика
Я настолько тупых вопросов от журналиста давно не видел
+111
-17
+94
Ответ Александр Григорьев_1116135035
в этом весь Аршавин. Мерзко, зато честно. Блевать тянет от подобного? ну так это ваши проблемы
Эм. А что он тебе должен был сказать? Мол, никого покупать не будем, чтоб Сашка Григорьев не плакал? И я то кстати не за Зенит болею, но в чем вопрос, если это могут себе позволить? Особенно когда вопрос СОТРУДНИКУ клуба
+79
-24
+55
Вопросы задавал малолетний фанат медиафутбола? 😎
+53
-7
+46
- некоторым людям это надоело - скучно
- ааа, ну ладно тогда! сольем пару сезонов, чтобы московская публика не скучала!

такого ответа ожидал товарищ «журналист»?
+57
-13
+44
Извините за оффтоп, но меня смущает на главной странице реклама фильма про трагедию в Лужниках по промокоду DAVKA82
Это же какое-то глумление и варварство.
Что-то я не помню, чтобы список Шиндлера можно было по промокоду HOLOCOST45 посмотреть
+36
-2
+34
Пир во время чумы за народный счёт.
+60
-41
+19
Ответ Vasily Stavchansky
Так и запишем, наслаждаются деградацией РПЛ.
а кто виноват, что остальные деградируют?
+20
-7
+13
Ответ Fruch
Заместитель генерального директора по спортивному развитию говорит, что они скупили у всех клубов состоявшихся игроков и ему это нравится. У этого спорта нет развития. Приехали.
Назови все клубы и всех игроков, эксперт. =)
Точечные усиления, отличная работа.
+8
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Аршавин снова издевается над хейтерами.
+13
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+7
Ответ Юрий Гаврилов
Ну-ну. С таким подходом, когда Россия вернётся в еврокубки, то вся страна будет болеть за соперников Зенита.
Нам не привыкать, только желчью не захлебнитесь. =)
+8
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+7
Ответ schwein
Аршавин снова издевается над хейтерами.
Ну а как ещё отвечать на очередные глупые вопросы. Нашли, кому их задавать. =)
+10
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Наши трансферы это ваши проблемы.
+8
-1
+7
ну ктож виноват в том, что в российском футболе есть Зенит, и есть все остальное стагнирующее болото, чегож теперь, болельщики должны смотреть как кони и спартак вдесятером на своей половине поля сидят ? все верно, чтобы такие автобусы взламывать - атака должна постоянно развиваться
+14
-8
+6
Проблемы индейцев шерифа не беспокоят😎
+8
-2
+6
Ответ Святой Патрик
Где тебе нужна газификация? Назови места. Посреди тайги? Бред про убыточность Газпрома с дилетантом даже обсуждать не буду, надоело. Просто напишу "МФСО". Интересно будет - просветится.
Например в поволжье, куча деревень, где люди не в состоянии провести газ. Приходится закупать лес.
+9
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Ответ Владислав88
Ущербная логика абсолютных деградантов. Чем теперь Зенит лучше Спартака, защищающего наркобарона?
Может тем, что не защищает уголовников?
+6
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Ответ Эмиль Рабинович
ФК "Зенит" - газовая опухоль российского футбола. "Газпром" - убыточная компания, в России нет даже 80% газификации, но друзья бледной моли развлекаются за счёт недр страны.
Где тебе нужна газификация? Назови места. Посреди тайги? Бред про убыточность Газпрома с дилетантом даже обсуждать не буду, надоело. Просто напишу "МФСО". Интересно будет - просветится.
+13
-8
+5
Ответ Kerghoodoo
Так и в чем цель, Андрюша? Быть первыми парнями на деревне, вся скамейка в петухах, а потом получать по щщам от Брюгге и Андерлехта? Это ж бред
а тебе список других команд знаком?
Вардар, АИК, ВольфсбЕрг, Ференцварош, Лудогорец, Легию, Локо Тб, Тироль, АЕК, Кошице, Сент- Галлен,
Рапид, Лозанна, Зюльте -Варегем, Аполлон....
кто получил от них по щам?))))
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+5
Ответ Константин Эсперов
Комментарий удален пользователем
Ааа!!! Лучший. =)
Уровень комментаторов зашкаливает!
+6
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+5
Ответ Ильнур Хасанов
Например в поволжье, куча деревень, где люди не в состоянии провести газ. Приходится закупать лес.
Спешу напомнить, что у нас уже 2 года бесплатная газификация, то есть до границы земельного участка трубу проведут за 0 рублей.
А то, что люди не хотят платить за трубу внутри участка и за газовое оборудование, которое тоже достаточно дорогое, так это не проблема продавца газа.
+9
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Ответ алекс голудин
Какая цель? Деревянных кубков набрать, пока этот турнир никому не интересен? Ни в сборную сейчас никто не стремится, ни доходов у клубов нет, потому что нет еврокубков, где за один матч зарабатывают 1/8 призовых чемпионата. Пущай берут. Позорно, что всех вокруг стремятся ослабить.
то есть в мос клубах только свои воспитанники, которе с детства в системах своих клубов...
я правильно понял вашу мысль?
и ещё один вопрос: Зенит силком их к себе затаскивает, как цска-динамо при ссср или платит за это деньги?
продавец же может и отказать...
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Ответ Vvild
Пир во время чумы за народный счёт.
Вот и народные счетоводы подтянулись. Что-то подзадержались.
+12
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Ответ Кузбасс
Игроки - дело понятное. Говорить могут что угодно, пока не увидят цифры в контракте. Но вот болельщики, м в частности фантики Зенитушки - разговор отдельный. Обуви в гардеробе больше, чем у Барби. Вчера - дельфин. Завтра - Сашка. И так всегда. Какой клуб, такие и болельщики. Без принципов, совести и порядочности.
Ваша порядочность зовётся бромантаном, ваша совесть - Квинси Промес, ваши принципы - Антон Фетисов.
+7
-3
+4
Так и запишем, наслаждаются деградацией РПЛ.
+16
-12
+4
Ответ Roman-Roman-212
Где бы вы были если бы не Газпром.
Где бы все московские были если бы не ЦК КПСС, ВЦСПС, МО, МВД, МПС и всё остальное?
+4
0
+4
ФК "Зенит" - газовая опухоль российского футбола.
"Газпром" - убыточная компания, в России нет даже 80% газификации, но друзья бледной моли развлекаются за счёт недр страны.
+19
-15
+4
Ответ Ильнур Хасанов
Это на бумаге бесплатная.
И на бумаге и на практике. Или вы можете подтвердить обратное?
+6
-2
+4
Ответ Kerghoodoo
В этом и разница - у Спартака 90-х ТОЛЬКО Кошице, и россыпь ярких побед. У Зенита ярких побед нет в принципе, и россыпь позорных поражений.
У Зенита ДВА еврокубка. У спартака даже дырки от бублика нет.
+4
0
+4
Ответ Ильнур Хасанов
Например в поволжье, куча деревень, где люди не в состоянии провести газ. Приходится закупать лес.
Страна очень большая, что поделать. Много труднодоступных мест. Это не значит, что работа не ведётся и, уж, тем более, чушь про 80%...
Хотя в Поволжье, вроде, могли бы. =)
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