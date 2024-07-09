Аршавин о трансферах «Зенита»: «А что? Нам нравится. Подарок сделали в прошлом сезоне – дверка закрывается. Цель оправдывает средства»
Андрей Аршавин поделился мыслями о гегемонии «Зенита» в РПЛ.
Петербургский клуб выигрывал золотые медали на протяжении шести сезонов подряд в Мир РПЛ.
– Зачем «Зениту» галактикос в виде Соболева, Глушенкова, Илича и других?
– А что? Нам нравится.
– Но российские клубы не играют на международной арене.
– Мы хотим выигрывать.
– Вы и так выигрываете.
– А так будем быстрее выигрывать.
– Некоторым людям это надоело – скучно.
– Ничего себе. Мы такой подарок сделали в прошлом сезоне – вишенка на торте! Интриги круче не было ни в одном европейском чемпионате.
Что еще надо? Хватит. Поэтому дверка закрывается!
– Вы видите, за счет чего другие клубы могут составить конкуренцию «Зениту»?
– Пока нет.
– Целесообразно ли «Зениту» тратить так много денег в период изоляции?
– Главное, что цель оправдывает средства.
Цель достигается. Значит, все оправданно, – заявил заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин.
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Мерзко, зато честно.
Блевать тянет от подобного?
ну так это ваши проблемы
Я настолько тупых вопросов от журналиста давно не видел
- ааа, ну ладно тогда! сольем пару сезонов, чтобы московская публика не скучала!
такого ответа ожидал товарищ «журналист»?
Это же какое-то глумление и варварство.
Что-то я не помню, чтобы список Шиндлера можно было по промокоду HOLOCOST45 посмотреть
Точечные усиления, отличная работа.
Вардар, АИК, ВольфсбЕрг, Ференцварош, Лудогорец, Легию, Локо Тб, Тироль, АЕК, Кошице, Сент- Галлен,
Рапид, Лозанна, Зюльте -Варегем, Аполлон....
кто получил от них по щам?))))
Уровень комментаторов зашкаливает!
А то, что люди не хотят платить за трубу внутри участка и за газовое оборудование, которое тоже достаточно дорогое, так это не проблема продавца газа.
я правильно понял вашу мысль?
и ещё один вопрос: Зенит силком их к себе затаскивает, как цска-динамо при ссср или платит за это деньги?
продавец же может и отказать...
"Газпром" - убыточная компания, в России нет даже 80% газификации, но друзья бледной моли развлекаются за счёт недр страны.
Хотя в Поволжье, вроде, могли бы. =)