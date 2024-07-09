Аршавин о трансферах «Зенита»: «А что? Нам нравится. Подарок сделали в прошлом сезоне – дверка закрывается. Цель оправдывает средства»

Андрей Аршавин поделился мыслями о гегемонии «Зенита» в РПЛ.

Петербургский клуб выигрывал золотые медали на протяжении шести сезонов подряд в Мир РПЛ.

– Зачем « » галактикос в виде Соболева, Глушенкова, Илича и других?

– А что? Нам нравится.

– Но российские клубы не играют на международной арене.

– Мы хотим выигрывать.

– Вы и так выигрываете.

– А так будем быстрее выигрывать.

– Некоторым людям это надоело – скучно.

– Ничего себе. Мы такой подарок сделали в прошлом сезоне – вишенка на торте! Интриги круче не было ни в одном европейском чемпионате.

Что еще надо? Хватит. Поэтому дверка закрывается!

– Вы видите, за счет чего другие клубы могут составить конкуренцию «Зениту»?

– Пока нет.

– Целесообразно ли «Зениту» тратить так много денег в период изоляции?

– Главное, что цель оправдывает средства.

Цель достигается. Значит, все оправданно, – заявил заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию .

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