КХЛ предложила ФХР расторгнуть договор о делегировании прав на проведение национальных чемпионатов

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Алексей Морозов женский хоккей Государственная дума Кубок Первого канала КХЛ МХЛ Министерство спорта России лимит на легионеров детский хоккей Хоккей

КХЛ предложила ФХР расторгнуть договор о делегировании прав на чемпионаты.

Руководство Фонбет Чемпионата КХЛ провело удаленное совещание с клубами по вопросам изменений в федеральном законе «О физической культуре и спорте».

3 июля Государственная Дума в третьем чтении приняла изменения в закон. В ближайшее время они будут рассмотрены Советом Федерации.

«КХЛ остается в системе российского хоккея и будет напрямую взаимодействовать с Минспорта, получая независимость от ИИХФ и ФХР. КХЛ продолжит создавать равные условия для всех команд КХЛ, повышая спортивную конкуренцию и зрелищность, а также работать на развитие и продвижение хоккея – не только профессионального (КХЛ и МХЛ), но и детско-юношеского.

При этом лига обеспечит комплектование сборных команд: когда сборную России допустят до соревнований под эгидой ИИХФ, клубы будут отпускать лучших игроков для участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира. КХЛ сохранит паузу на Кубок Первого канала.

Независимость позволит лиге в первую очередь сосредоточиться на собственных целях и задачах, улучшая создаваемый продукт для спортсменов и болельщиков.

КХЛ будет подавать заявки в Минспорта на включение чемпионатов КХЛ и МХЛ в Единый календарный план. Чемпионаты КХЛ и МХЛ сохранят статус официальных соревнований.

Все нормативные документы, касающиеся присвоения званий хоккеистам, правил игры в хоккей и другие, будут вырабатываться непосредственно при работе КХЛ с Министерством спорта в соответствии с законом. Лига самостоятельно будет взаимодействовать с Минспорта России по лимиту на легионеров.

Лигой направлено в адрес Федерации хоккея России письмо с предложением расторгнуть договор о делегировании прав на проведение национальных чемпионатов на условиях, предварительно согласованных с ФХР.

После получения соответствующих корпоративных одобрений КХЛ и ФХР договор будет расторгнут. КХЛ продолжит обеспечивать целевое финансирование ФХР на развитие детско-юношеского, молодежного и женского хоккея», – сообщается на сайте КХЛ.

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33 комментария
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Ответ Russ Ivan
Неужели Морозов способен на такой серьёзный шаг? Давление от чиновников ФХР и их крыши будет серьёзное. Но если сдюжит - КХЛ станет независимой лигой с независимым развитием, это будет очень круто...
Как будто Морозов с "чиновниками ФХР" не в одной кормушке сидят. Если что-то и делают, то согласованно.
+33
-4
+29
Ура! Наконец-то первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг будет независим от заместителя председателя правления КХЛ Романа Ротенберга.
+16
0
+16
Неужели Морозов способен на такой серьёзный шаг? Давление от чиновников ФХР и их крыши будет серьёзное. Но если сдюжит - КХЛ станет независимой лигой с независимым развитием, это будет очень круто...
+23
-10
+13
Это всё формальность.
+13
-4
+9
Ответ Russ Ivan
Неужели Морозов способен на такой серьёзный шаг? Давление от чиновников ФХР и их крыши будет серьёзное. Но если сдюжит - КХЛ станет независимой лигой с независимым развитием, это будет очень круто...
Явно шаг делается не просто так. Кто то кхл прикрывает
+8
0
+8
Опять в публичном доме меняют кровати .
+9
-1
+8
Ответ deligy
Как будто Морозов с "чиновниками ФХР" не в одной кормушке сидят. Если что-то и делают, то согласованно.
Не, там 2 ОПГ делят поляну, старики с Третьяком и молодёжь с Морозовым. Вопрос только в одном - кто перетянет Царя на свою сторону...
+7
-2
+5
А зачем нужен Третьяк?
Катки считать?
+5
0
+5
Ответ Иван Буренков
Так, теперь КХЛ независима от ФХР(но нет от Минспорта), посмотрим на действия ИИХФ🤔
Так это все и делается для того, чтобы можно было плевать на ИИХФ
+5
0
+5
Ответ Russ Ivan
Неужели Морозов способен на такой серьёзный шаг? Давление от чиновников ФХР и их крыши будет серьёзное. Но если сдюжит - КХЛ станет независимой лигой с независимым развитием, это будет очень круто...
Из текста новости прямо следует, что КХЛ не собирается быть независимой от кого-то там в ФХР.
Хотят быть независимыми от ИИХФ и всё.
+4
0
+4
Схематоз не более😅
+4
-1
+3
Ответ Насонов Дмитрий
Явно шаг делается не просто так. Кто то кхл прикрывает
ЦСКА (через Мишустина) и этот весь сырбор, с отменой трансферных карт как раз для ЦСКА, т.к только они под санкциями от ИИХФ.
+3
0
+3
Ответ Russ Ivan
Неужели Морозов способен на такой серьёзный шаг? Давление от чиновников ФХР и их крыши будет серьёзное. Но если сдюжит - КХЛ станет независимой лигой с независимым развитием, это будет очень круто...
перестановка кроватей
+4
-2
+2
Ответ Russ Ivan
Не, там 2 ОПГ делят поляну, старики с Третьяком и молодёжь с Морозовым. Вопрос только в одном - кто перетянет Царя на свою сторону...
https://fhr.ru/hockey-of-russia/direction/
Да какие ОПГ в ФХР? Два Ротенберга + Курбатов из КХЛ + два старичка на подносе кофе Ротенбергам. Аналогично и в "попечительском совете" с Тимченко и в правлении.

И как могут быть они "против" тех же самых Тимченко и Ротенберов в совете директоров КХЛ
+3
-1
+2
Ответ Russ Ivan
Неужели Морозов способен на такой серьёзный шаг? Давление от чиновников ФХР и их крыши будет серьёзное. Но если сдюжит - КХЛ станет независимой лигой с независимым развитием, это будет очень круто...
Не будет она независимой никогда. Финансирование будет из прежних источников. Ну и "создатель" тоже не изменится

Чисто схематоз и псевдонезависимость
+3
-1
+2
Ответ Russ Ivan
Не, там 2 ОПГ делят поляну, старики с Третьяком и молодёжь с Морозовым. Вопрос только в одном - кто перетянет Царя на свою сторону...
Все это затеял ЦСКА с Есмантовичем (читай Сеченым) еще год назад. Ну а чей Сечин друг напоминать не надо, от этого и такие быстрые ратификации и заявления. Думаю, давно уже все порешали на высшем уровне подав это Путину под соусом независимости.
+1
0
+1
"Тут что-то не так. Не так тут что-то" (с)
+2
-1
+1
если честно из текста, паузы сохранят, игроков на турниры отпустят. пока не сильно понятно что этот выход кроме факта выхода вообще даст?
0
0
0
Так, теперь КХЛ независима от ФХР(но нет от Минспорта), посмотрим на действия ИИХФ🤔
+3
-3
0
Ответ Насонов Дмитрий
Явно шаг делается не просто так. Кто то кхл прикрывает
Тимченко, может?
0
0
0
Как бы это было здорово!
Жаль, что этого никогда не будет.
0
0
0
Ответ Russ Ivan
Неужели Морозов способен на такой серьёзный шаг? Давление от чиновников ФХР и их крыши будет серьёзное. Но если сдюжит - КХЛ станет независимой лигой с независимым развитием, это будет очень круто...
независимым у нас в стране никто и ничто не будет
+1
-1
0
Интересная псевдонезависимость для фхр. Теперь не разделяют ответственность перед различными международным структурами за решения принятые в кхл. И наоборот. Кхл будет никому ничем не обязана и документально это закреплено.
0
0
0
Ответ deligy
https://fhr.ru/hockey-of-russia/direction/ Да какие ОПГ в ФХР? Два Ротенберга + Курбатов из КХЛ + два старичка на подносе кофе Ротенбергам. Аналогично и в "попечительском совете" с Тимченко и в правлении. И как могут быть они "против" тех же самых Тимченко и Ротенберов в совете директоров КХЛ
Попечсоветы - так себе, просто лицо конторы. Там за ними серьёзные силы, бабки, люди и их интересы...
0
0
0
Ответ Vinnipukh Vinni
Из текста новости прямо следует, что КХЛ не собирается быть независимой от кого-то там в ФХР. Хотят быть независимыми от ИИХФ и всё.
Проси больше - дадут меньше! Получится отцепиться от Иихф - хорошо, а если и от стариков ФХР - вообще отлично...
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Ответ K.O Runde
Слово «развитие» здесь явно ни к месту.Развития в изоляции не бывает.
Какая изоляция у КХЛ, что за бред? Подписывают кого хотят и любом количестве. Спасибо, что избавились от рижского балласта. Ну финны ушли, крепкий был клуб, но тоже на нашем бюджете...
0
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Ответ K.O Runde
Слово «развитие» здесь явно ни к месту.Развития в изоляции не бывает.
Бедная-бедная НХЛ. Сидит там в своей Америке в изоляции и не развивается.
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