КХЛ предложила ФХР расторгнуть договор о делегировании прав на проведение национальных чемпионатов

КХЛ предложила ФХР расторгнуть договор о делегировании прав на чемпионаты.

Руководство Фонбет Чемпионата КХЛ провело удаленное совещание с клубами по вопросам изменений в федеральном законе «О физической культуре и спорте».

3 июля в третьем чтении приняла изменения в закон. В ближайшее время они будут рассмотрены Советом Федерации.

«КХЛ остается в системе российского хоккея и будет напрямую взаимодействовать с Минспорта, получая независимость от и ФХР. КХЛ продолжит создавать равные условия для всех команд КХЛ, повышая спортивную конкуренцию и зрелищность, а также работать на развитие и продвижение хоккея – не только профессионального (КХЛ и ), но и детско-юношеского.

При этом лига обеспечит комплектование сборных команд: когда сборную России допустят до соревнований под эгидой ИИХФ, клубы будут отпускать лучших игроков для участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира. КХЛ сохранит паузу на канала.

Независимость позволит лиге в первую очередь сосредоточиться на собственных целях и задачах, улучшая создаваемый продукт для спортсменов и болельщиков.

КХЛ будет подавать заявки в Минспорта на включение чемпионатов КХЛ и МХЛ в Единый календарный план. Чемпионаты КХЛ и МХЛ сохранят статус официальных соревнований.

Все нормативные документы, касающиеся присвоения званий хоккеистам, правил игры в хоккей и другие, будут вырабатываться непосредственно при работе КХЛ с спорта в соответствии с законом. Лига самостоятельно будет взаимодействовать с Минспорта России по лимиту на легионеров.

Лигой направлено в адрес Федерации хоккея России письмо с предложением расторгнуть договор о делегировании прав на проведение национальных чемпионатов на условиях, предварительно согласованных с ФХР.

После получения соответствующих корпоративных одобрений КХЛ и ФХР договор будет расторгнут. КХЛ продолжит обеспечивать целевое финансирование на развитие детско-юношеского, молодежного и женского хоккея», – сообщается на сайте КХЛ.