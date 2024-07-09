На матч Суперкубка «Зенит» – «Краснодар» продано 40,2 тысячи билетов. Игра состоится 13 июля в Волгограде

На матч Olimpbet Суперкубка России продано 40,2 тысячи билетов.

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится 13 июля на стадионе «Волгоград Арена». Начало – в 20:30 по московскому времени.

По данным «РБ Спорт», на игру за уже продано 40,2 тысячи билетов. Об этом сообщили в департаменте мероприятий .

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