На матч Суперкубка «Зенит» – «Краснодар» продано 40,2 тысячи билетов. Игра состоится 13 июля в Волгограде
На матч Olimpbet Суперкубка России продано 40,2 тысячи билетов.
Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится 13 июля на стадионе «Волгоград Арена». Начало – в 20:30 по московскому времени.
По данным «РБ Спорт», на игру за Olimpbet Суперкубок России уже продано 40,2 тысячи билетов. Об этом сообщили в департаменте мероприятий РФС.
«Зенит» в прошлом сезоне стал победителем чемпионата России, обладателем Фонбет Кубка России и Суперкубка страны.
«Краснодар» занял 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.
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В любом случае, хотелось бы уточнить, на чём основан ваш вам московский снобизм? На близости московских футбольных клубов времён СССР, к ведомственным кормушкам?
Но когда спонсорские деньги за МКАД просочились - так сразу как-то ослабло доминирование москвичей в чемпионате.
Куда уж нам селюкам!
#irony
Надеюсь, доходчиво?