На матч Суперкубка «Зенит» – «Краснодар» продано 40,2 тысячи билетов. Игра состоится 13 июля в Волгограде

Теги Зенит премьер-лига Россия РФС болельщики OLIMPBET Суперкубок России Краснодар Волгоград-Арена Футбол

На матч Olimpbet Суперкубка России продано 40,2 тысячи билетов.

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится 13 июля на стадионе «Волгоград Арена». Начало – в 20:30 по московскому времени.

По данным «РБ Спорт», на игру за Olimpbet Суперкубок России уже продано 40,2 тысячи билетов. Об этом сообщили в департаменте мероприятий РФС.

«Зенит» в прошлом сезоне стал победителем чемпионата России, обладателем Фонбет Кубка России и Суперкубка страны.

«Краснодар» занял 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.

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71 комментарий
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ещё 5000зрителей и будет солд-аут. Тем более время до начала матча есть. Быстро перерыв пролетел)
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Ответ Ксюша Каблукова
Комментарий скрыт
Думаю, некорректно ставить знак равенства между Зенитом, который в следующем сезоне будет праздновать 100 летний юбилей и относительно молодым Краснодаром.

В любом случае, хотелось бы уточнить, на чём основан ваш вам московский снобизм? На близости московских футбольных клубов времён СССР, к ведомственным кормушкам?

Но когда спонсорские деньги за МКАД просочились - так сразу как-то ослабло доминирование москвичей в чемпионате.
+20
-3
+17
Ответ Спартак сила
Вся Россия за Краснодар
Спартак не играет
+18
-4
+14
Ответ Моутиньо оформляет 40
фанИД там есть?
По цифрам ведь видно, что нету)
+11
0
+11
Так логично, если Ротор во второй лиге более 20 тыр собирал! Поэтому Волгоград должен быть в премьер лиге, они и с фан айди стадион наполнять будут стабильно
+8
-1
+7
обязательно посмотрю по телеку
+9
-3
+6
Ответ Вадим Григорьев
Комментарий удален модератором
Спартака не будет в этом матче
+6
-2
+4
Ответ Ксюша Каблукова
Комментарий скрыт
Да я понимаю, что московские клубы ведут свою историю еще с времён Ивана Грозного, когда стрельцы первый товарищеский матч на Красной Площади скатали.

Куда уж нам селюкам!

#irony
+3
0
+3
Хороший результат!
+8
-5
+3
Ответ Ксюша Каблукова
О СКА Ростов обещал Баста не забывать))) Он уважаемый в своей среде фанат)))
Нормально не забыл. В шапито лигу отправил.😊
+2
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+2
Вот это будет битва в Сталинграде. Хотелось бы верить конечно😂😂😂😂😂
+2
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+2
Хоть додумались игру на 20:30 поставить. А то тут у нас сейчас тепло, мягко говоря
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Ответ Ксюша Каблукова
Если бы не Галицкий со своим Краснодаром - Кубань была бы сейчас в РПЛ для всех жестким соперником.
Не спорь со старшими. 😁 Галицкий ничего у Кубани не отжимал. А новому на тот момент губеру пофиг было на футбол в крае.
+4
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Ответ Вадим Григорьев
Комментарий удален модератором
Собаки лают, караван идёт. Как говаривал егерь Кузьмич: дураков на Руси на сто лет припасено!
+2
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+1
Ответ Ксюша Каблукова
У тебя даже в нике видна дата рождения, ты не застал то время, но поверь мне - это был денежный проект.
Ну вот, только похвалил и снова типичный наброс пошёл. В профиле пользователя можно посмотреть дату регистрации на спорсе. У меня она всего на 13 лет раньше, чем у тебя. Обдумай это.
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Ответ Ксюша Каблукова
Отжал и загубил, если ты в те времена уже ходить умел, то должен помнить))
От Краснодара с Галицким для города больше пользы, чем от Кубани, за её почти столетнюю историю.
+2
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Ответ Ксюша Каблукова
Если бы не Галицкий со своим Краснодаром - Кубань была бы сейчас в РПЛ для всех жестким соперником.
А она когда-то было жёстким соперником? Вечный лифт с разовым залетом в еврокубки
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Ответ catcher69
вот людям делать нечего как смотреть это шапито...
Ну не всем же комментировать то, что не интересно, как ты это делаешь.
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Ответ Ксюша Каблукова
Комментарий скрыт
Кубань сама себя угробила. А если бы не Галицкий, в Краснодаре не было бы большого футбола. Чего там Кубань? Пару сезонов сыграла в чемпе СССР. В РПЛ команда лифт.
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Ответ Ксюша Каблукова
Комментарий скрыт
Ты бы лучше в школе училась, чем писать здесь детский лепет.
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Я так думаю, что если бы с фануйди, то было бы гораздо меньше зрителей.
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А статистику по купленным абонементам клубов рпл кто-то уже писал? Сколько купили сейчас и сравнение с 5 предыдущими годами.
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Ответ okkervil
Ну не всем же комментировать то, что не интересно, как ты это делаешь.
ты так говоришь как будто в этом есть что то плохое 😂😂😂😂😂😂
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фанИД там есть?
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Ответ Вадим flanec
Да мне кажется и вечером тоже не прохлада будет, бывал в Волгограде в 80х годах, жара несусветная.
В это время 27-28 будет, потом ещё прохладнее, так что уже не критично. Ну опять же, это я говорю, как местный)
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Ответ hypnotoad94
Хоть додумались игру на 20:30 поставить. А то тут у нас сейчас тепло, мягко говоря
Да мне кажется и вечером тоже не прохлада будет, бывал в Волгограде в 80х годах, жара несусветная.
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Ответ vital_23
Так логично, если Ротор во второй лиге более 20 тыр собирал! Поэтому Волгоград должен быть в премьер лиге, они и с фан айди стадион наполнять будут стабильно
10 тысяч средняя в этом сезоне. Откуда вы эти 20 взяли?
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Ответ Вадим Григорьев
Зачем вы живете в стране людей которой считаете дураками?
Я живу в прекрасной стране с прекрасными людьми. Однако количество дураков, регулярно дающих о себе знать( нормальным то людям это ни к чему, они себя не афишируют), несколько расстраивает.
Надеюсь, доходчиво?
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Ответ okkervil
Собаки лают, караван идёт. Как говаривал егерь Кузьмич: дураков на Руси на сто лет припасено!
Зачем вы живете в стране людей которой считаете дураками?
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