«Спартак» не устроили 8 млн евро за Соболева – клуб может выйти из сделки с «Зенитом» в одностороннем порядке, если посчитает ее невыгодной. Форварда оценивают в 10 млн (Грант Гетадарян)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Соболев деньги Футбол

«Спартак» не устраивает предложение «Зенита» по Александру Соболеву.

Ранее сообщалось, что клубы близки к договоренности о переходе 27-летнего форварда за сумму, близкую к 8 млн евро.

По информации журналиста РБК Гранта Гетадаряна, «Спартак» не устраивает предложение «Зенита» на данную сумму – переговоры между сторонами продолжаются. При этом не исключается выход красно-белых из сделки в одностороннем порядке, если переговоры зайдут в тупик или клуб посчитает условия сделки невыгодными для себя.

Отмечается, что, по данным анонимного опроса агентов и менеджеров Мир РПЛ, трансферная стоимость Соболева составляет 10 млн евро.

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117 комментариев
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Пусть Спартак поскорее выйдет из этой сделки, пожалуйста, Лукойл!
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Пришла помощь откуда не ждали 😎
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+59
Ответ Архитектор Мендисабаль
Пусть Спартак поскорее выйдет из этой сделки, пожалуйста, Лукойл!
Умоляем выйти из сделки🙏
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+42
"не исключается выход красно-белых из сделки в одностороннем порядке"
Дай бы Бог...
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-5
+33
Недавно Карпов про 30 лямов писал, сейчас 8-10 ))) капец конечно у нас труха, а не инсайдеры.
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0
+18
Иваныч, ставь последнюю цену - 4. Если согласятся - выходи из переговоров 😄
+16
0
+16
Ответ Архитектор Мендисабаль
Пусть Спартак поскорее выйдет из этой сделки, пожалуйста, Лукойл!
А сочувствующие Спартаку готовы также наблюдать за Соболевым в красно-белой футболке и поддерживать его после этой эпопеи с возможным трансфером в Зенит, сделав вид, что ничего и не было?
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Спартак и Зенит вышли из сделки.
В сделке остался лишь Соболев.
"Помогите Саше найти выход" (c)
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Миллер, предложи уже просто 5, ну чтобы уже наверняка не думать об этом кошмаре в Питере.
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Ответ CoMoBo3
Пришла помощь откуда не ждали 😎
Лукойл может спасти Газпром от потери 8 млн евро)
+14
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+13
Ответ Spartakus1984
У Спартака проблема не с нападающими,нет сильных полузащитников и напы оторваны от остальных,с потерей Соболева Спартак может особо ничего и не потерять а на деньги от его продажи,если купить хороших полузащитников то команда может стать сильнее и Угальде начнет забивать.
Угальде целый сезон забивал)
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"Дельфин" снова стал превращаться в "Сашу" в районе Тушино.
+11
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+9
Флаг в руки Спартаку, а Зениту надо повысить предложение до 6 млн.
+9
-1
+8
Никогда не думал что скажу это, но Боже Спартак храни)) выйдите уже из сделки хоть куда)
+7
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+7
Господи, ты нас услышал! Пусть ныряет в Москве реке!👍
+7
-1
+6
Ответ Архитектор Мендисабаль
Пусть Спартак поскорее выйдет из этой сделки, пожалуйста, Лукойл!
Они не умеют выходить. Из чемпионата уже пытались выйти - не вышло. И тут не выйдут, как бы этого не хотелось...
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Не понимаю Спартак, 8 миллионов получить и конкурента ослабить, чем плохо?
+7
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Пусть выходят. Я только рад буду!
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хоть бы сорвалась эта сделка
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Уникальная ситуация: болельщики Спартака готовы отдать Соболева и за 5.
Зенитовцы не хотят его и за бесплатно...
+7
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Ответ igls54
Флаг в руки Спартаку, а Зениту надо повысить предложение до 6 млн.
Причем рублей))
+5
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+5
Зениту, как говорится, зенитово... Ну а 🐬 - спартаково... Пусть теперь живёт, зная, какими эпитетами его уже наградили эксперты, легенды, простые болельщики Спартака...
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Прикольно, как начиналось все с 30 млн, а закончится тарелкой борща.
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Ответ Owen_the_Simple
"Дельфин" снова стал превращаться в "Сашу" в районе Тушино.
Метаморфозы, ранее в природе не наблюдаемые😎
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Ответ Михаил Мазуренко
Да и 8 как будто многовато. Но зачем зенит скупает всё и всех . видимо сказали что негоже только бразилами выигрывать. А тут еще и конкурентов ослабить.
Кого всех?) Вратаря Балтики, Гошкова из Крыльев, Волкова, который не нужен был Краснодару?
Единственное Глушенков из Локо.
Такое ощущение, что другие клубы не пылесосят российский рынок)))
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Ответ Алексей Горланов
А сочувствующие Спартаку готовы также наблюдать за Соболевым в красно-белой футболке и поддерживать его после этой эпопеи с возможным трансфером в Зенит, сделав вид, что ничего и не было?
Она ему идёт по стилю гораздо больше.
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Нет, погодите!

Я уже подпрыгнул, чтобы переобуться - сколько мне висеть в воздухе?
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Ответ Onion
Угальде целый сезон забивал)
Он пришёл зимой, считай после середины сезона. Да пока не забивает, где-то не хватает уверенности в завершении, где-то не везёт, но потенциал есть. Плюс моментов ему почти не создаёт полузащита и он опускается в центр за мячом, а это не игра нападающего. Будет игрок, способный создавать моменты ему, будут и голы.
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+3
Ответ Михаил Мазуренко
Да и 8 как будто многовато. Но зачем зенит скупает всё и всех . видимо сказали что негоже только бразилами выигрывать. А тут еще и конкурентов ослабить.
да каких конкурентов? Если бы Тюкавина покупали или Кордобу... Спартак конкурент за 4-10 места только
+3
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+3
Дай Бог, дай Бог.
+2
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