«Спартак» не устроили 8 млн евро за Соболева – клуб может выйти из сделки с «Зенитом» в одностороннем порядке, если посчитает ее невыгодной. Форварда оценивают в 10 млн (Грант Гетадарян)

«Спартак» не устраивает предложение «Зенита» по Александру Соболеву.

Ранее сообщалось, что клубы близки к договоренности о переходе 27-летнего форварда за сумму, близкую к 8 млн евро.

По информации журналиста РБК Гранта Гетадаряна, « » не устраивает предложение « » на данную сумму – переговоры между сторонами продолжаются. При этом не исключается выход красно-белых из сделки в одностороннем порядке, если переговоры зайдут в тупик или клуб посчитает условия сделки невыгодными для себя.

Отмечается, что, по данным анонимного опроса агентов и менеджеров Мир , трансферная стоимость составляет 10 млн евро.

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