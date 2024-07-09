«Спартак» не устроили 8 млн евро за Соболева – клуб может выйти из сделки с «Зенитом» в одностороннем порядке, если посчитает ее невыгодной. Форварда оценивают в 10 млн (Грант Гетадарян)
«Спартак» не устраивает предложение «Зенита» по Александру Соболеву.
Ранее сообщалось, что клубы близки к договоренности о переходе 27-летнего форварда за сумму, близкую к 8 млн евро.
По информации журналиста РБК Гранта Гетадаряна, «Спартак» не устраивает предложение «Зенита» на данную сумму – переговоры между сторонами продолжаются. При этом не исключается выход красно-белых из сделки в одностороннем порядке, если переговоры зайдут в тупик или клуб посчитает условия сделки невыгодными для себя.
Отмечается, что, по данным анонимного опроса агентов и менеджеров Мир РПЛ, трансферная стоимость Соболева составляет 10 млн евро.
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Дай бы Бог...
В сделке остался лишь Соболев.
"Помогите Саше найти выход" (c)
Зенитовцы не хотят его и за бесплатно...
Единственное Глушенков из Локо.
Такое ощущение, что другие клубы не пылесосят российский рынок)))
Я уже подпрыгнул, чтобы переобуться - сколько мне висеть в воздухе?