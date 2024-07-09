Кубок Америки. 1/2 финала. Аргентина против Канады, Уругвай сыграет с Колумбией в четверг
В США стартуют матчи 1/2 финала Кубка Америки.
10 июля сборная Аргентины сыграет с Канадой, 11 июля Уругвай встретится с Колумбией.
1/2 финала
- Дата проведения
- 10 июля, 03.00, «Метлайф Стэдиум»
- Дата проведения
- 11 июля, 03.00, «Банк оф Америка»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола
Канада тоже участник ЧМ и достойно билась с Бельгией.
Эти команды точно не слабее Словеней. Эквадор так вообще как показывает время возил будущего полуфиналиста Евро, ну а Австралия вынесла из ЧМ-22 прошлого полуфиналиста Евро. Пора уже перестать судить сборные по именам, Европке стоит поумерить пыл, любой матч Уругвая или Колумбии будет повеселее 90% матчей Евро-24, унылее турнира сложно придумать.
https://ic.pics.livejournal.com/andruxa_baun/13659942/8113528/8113528_original.jpg
вамос!
Им наплевать на ЛЧ и на Евротурниры.
Другое дело та же Россия с Испанцами, там выходили по две команды из группы
+- это уровень Дании
В чем проблема, что белые в Канаде больше увлечены другим видом спорта и в футбол играют хуже, чем черные канадцы? От этого команда меньше канадской становится?