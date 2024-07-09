Кубок Америки. 1/2 финала. Аргентина против Канады, Уругвай сыграет с Колумбией в четверг

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В США стартуют матчи 1/2 финала Кубка Америки.

10 июля сборная Аргентины сыграет с Канадой, 11 июля Уругвай встретится с Колумбией.

Кубок Америки

1/2 финала

Аргентина – Канада
Дата проведения
10 июля, 03.00, «Метлайф Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Уругвай – Колумбия
Дата проведения
11 июля, 03.00, «Банк оф Америка»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Америки

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

52 комментария
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Ответ Enchanter WIZZARD
Угараю от пути Аргентины в финал, такой лёгкой сетки не было никогда в истории
Глоры манекена после Шахтëр-Мальме-Рома-Вольфсбург-Сити + Исландия-Венгрия-Хорватия-Польша-Уэльс в один год не имеют права что-то говорить про сетки
+27
-8
+19
Ответ Enchanter WIZZARD
Угараю от пути Аргентины в финал, такой лёгкой сетки не было никогда в истории
что мешало бразилии взять первое место в группе и попасть в «самую легкую сетку в истрии»?)
+13
-2
+11
Финал Уругвай 🇺🇾 - Аргентина 🇦🇷
+10
-1
+9
Ответ Enchanter WIZZARD
Угараю от пути Аргентины в финал, такой лёгкой сетки не было никогда в истории
Эквадор возил Нидерланды на ЧМ.
Канада тоже участник ЧМ и достойно билась с Бельгией.

Эти команды точно не слабее Словеней. Эквадор так вообще как показывает время возил будущего полуфиналиста Евро, ну а Австралия вынесла из ЧМ-22 прошлого полуфиналиста Евро. Пора уже перестать судить сборные по именам, Европке стоит поумерить пыл, любой матч Уругвая или Колумбии будет повеселее 90% матчей Евро-24, унылее турнира сложно придумать.
+12
-4
+8
Ответ Alex1104
Видели мы эту "Канаду". https://ic.pics.livejournal.com/andruxa_baun/13659942/8113528/8113528_original.jpg
Как Франция, Германия, Англия почти :)
+9
-1
+8
Видели мы эту "Канаду".
https://ic.pics.livejournal.com/andruxa_baun/13659942/8113528/8113528_original.jpg
+10
-3
+7
Ответ mclovin
Какой-то очень странный регламент турнира Как обычно команды из одной группы сеют так, что они могут встретиться только в финале И у одного финалиста на два дня больше отдыха перед главным матчем, как обычно же играют с разницей в день
Россия-Испания че 2008, и Бразилия-Швеция чм 94, не первый раз такое уже
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Ответ mclovin
Ну про ЧЕ 2008 помню да, но все равно не нравится такой формат Также и с тем, что команды, игравшие в одной группе на отборе попадают в одну группу на турнире, не помню у кого такая ситуация на этом евро была
Если бы Австрия прошла Турцию, она опять играла бы с Нидерландами уже в четвертьфинале. Ну и Франция-Нидерланды, Дания-Словения были вместе в отборе и в группе на финальном турнире.
+3
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Ответ Амбарцум Амбарцумян
Канада всегда была страной мигрантов
Да ладно! А я думал там одни индейцы с эскимосами. Но вот только раньше это были англичане и французы в основном.
+5
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+3
Ответ Alexander S
Вот эта четвёрка команд сильнее европейской четвёрки полуфинала?
Кроме Канады - все сборные сильные. И если смотреть их игровую форму, то Колумбия сейчас явно сильнее европейских команд. Можешь посмотреть их товарняки с европейцами как они на выезде укатывали Испанию и Германию
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Ответ Игорь Климов
Да, а ещё Уругвай выкинул без проблем с ЧМ-18 сборную Португалии, которая на тот момент была действующим чемпионом Евро.
Чили на КК-2017 выкинула того же чемпиона Европы
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Ответ Футбол, хоккей итд
Жаль, что не выйдет финала: Аргентина-Бразилия, надеюсь на Аргентина-Уругвай.👍✊️
Наоборот хорошо, что не будет Бразилии. Такая Бразилия в жизни у Аргентины не выиграет, будет проходной матч, а Колумбия или Уругвай дадут жару
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ещё один шаг на пути к безграничному величию!
вамос!
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Ответ mclovin
Какой-то очень странный регламент турнира Как обычно команды из одной группы сеют так, что они могут встретиться только в финале И у одного финалиста на два дня больше отдыха перед главным матчем, как обычно же играют с разницей в день
Потому что здесь сетка была заточена на финал Аргентина - Бразилия
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Ответ marchellinos
Финал Уругвай 🇺🇾 - Аргентина 🇦🇷
Колумбия тоже хороша. С первой половиной сетки всё понятно, там сразу в финал можно было сразу брать, а вот зарубы Уругвая, Колумбии и Бразилии хотя бы с интригой
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Ответ Dexter Morgan
Всем плевать на Копа Америка. Если Евро и ЧМ давно на дне, то Копа Америка тем более.
Северной и южной Америке не наплевать.Каждому важен и дороже свой родной континентальный турнир.
Им наплевать на ЛЧ и на Евротурниры.
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Ответ Амбарцум Амбарцумян
Вы не понимаете, 4 темнокожих ( 3 из которых имеют матерей немок) в основном составе это весь состав
именно, у них исторически колоний в Африке почти не было, нечего их мешать с Англией, Францией и Португалией, которые освоили черный континент
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Ответ Экспертное мнение
Если бы Австрия прошла Турцию, она опять играла бы с Нидерландами уже в четвертьфинале. Ну и Франция-Нидерланды, Дания-Словения были вместе в отборе и в группе на финальном турнире.
Ну это из-за того, что из некоторых групп выходят по три команды, хлчешь не хочешь, а кто-то да сможет попасть на одногруппника до финала
Другое дело та же Россия с Испанцами, там выходили по две команды из группы
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Ответ mclovin
Да врядли, Бразилия сейчас слабовата, после ЧМ вообще просела
Просесть-то может и просела, но тем не менее, имя осталось. И на такой афише сделаешь больше денег, чем, например, на Уругвай-Канада
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Ответ Футбол, хоккей итд
Жаль, что не выйдет финала: Аргентина-Бразилия, надеюсь на Аргентина-Уругвай.👍✊️
И будет финал Аргентина-Уругвай 🙏🙏🙏
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Ответ Alexander S
Вот эта четвёрка команд сильнее европейской четвёрки полуфинала?
Канада до Копы влетела Нидерландам и сыграла вничью с Францией
+- это уровень Дании
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Ответ Alexander S
Вот эта четвёрка команд сильнее европейской четвёрки полуфинала?
По игре? Да, по именам не слабее.
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Ответ cektor
опять Канада ) Аргентина в финале с Уругваем !
Согласен 👍👍👍 на такой финал
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Ответ Dexter Morgan
Всем плевать на Копа Америка. Если Евро и ЧМ давно на дне, то Копа Америка тем более.
Поспи днём.. 😀🤣
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Ответ Tun
Германия?
Вы не понимаете, 4 темнокожих ( 3 из которых имеют матерей немок) в основном составе это весь состав
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Ответ marchellinos
Как Франция, Германия, Англия почти :)
Германия?
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Ответ Alex1104
Да ладно! А я думал там одни индейцы с эскимосами. Но вот только раньше это были англичане и французы в основном.
И что? Типо французы и англичане это правильные мигранты для Канады, а африканцы это неправильные?

В чем проблема, что белые в Канаде больше увлечены другим видом спорта и в футбол играют хуже, чем черные канадцы? От этого команда меньше канадской становится?
+7
-7
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Ответ Alex1104
Видели мы эту "Канаду". https://ic.pics.livejournal.com/andruxa_baun/13659942/8113528/8113528_original.jpg
Канада всегда была страной мигрантов
+5
-5
0
Ответ Экспертное мнение
Эквадор возил Нидерланды на ЧМ. Канада тоже участник ЧМ и достойно билась с Бельгией. Эти команды точно не слабее Словеней. Эквадор так вообще как показывает время возил будущего полуфиналиста Евро, ну а Австралия вынесла из ЧМ-22 прошлого полуфиналиста Евро. Пора уже перестать судить сборные по именам, Европке стоит поумерить пыл, любой матч Уругвая или Колумбии будет повеселее 90% матчей Евро-24, унылее турнира сложно придумать.
Да, а ещё Уругвай выкинул без проблем с ЧМ-18 сборную Португалии, которая на тот момент была действующим чемпионом Евро.
+1
-1
0
Рон уже с дивана футбол смотрит
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