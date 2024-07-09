Уимблдон. 1/4 финала. Медведев сыграет с Синнером, Алькарас – с Полом
Даниил Медведев поборется с Янником Синнером в четвертьфинале «Уимблдона».
Sports проведет текстовый онлайн этого матча.
Сетка здесь.
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
1 – 14 июля 2024
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 50 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 9 июля, 15.30
- Дата проведения
- 9 июля, 16.30
С другой стороны, есть серия в 5 побед подряд над Медведевым, а все серии существуют для того, чтобы прерываться, кроме серий Джокович-Монфис и Надаль-Гаске, которые являются исключением, а исключения, как известно, лишь подтверждают правило. Кроме того, никто и никогда не побеждал Медведева 6 раз подряд. Следовательно, здесь магия цифр уже не на стороне Синнера.
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