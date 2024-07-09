Уимблдон. 1/4 финала. Медведев сыграет с Синнером, Алькарас – с Полом

Теги Уимблдон результаты ATP Теннис

Даниил Медведев поборется с Янником Синнером в четвертьфинале «Уимблдона».

Sports проведет текстовый онлайн этого матча.

Сетка здесь.

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

1 – 14 июля 2024

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 50 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Четвертьфинал

Янник Синнер (Италия) Даниил Медведев (Россия)
Дата проведения
9 июля, 15.30
Онлайн матча

 

Карлос Алькарас (Испания) Томми Пол (США)
Дата проведения
9 июля, 16.30
Онлайн матча
14 комментариев
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Вряд ли такой Синнер проиграет Карлу третий раз кряду за год(на трёх разных покрытиях) и, соответственно, третий раз Джоковичу на Уимблдоне.
С другой стороны, есть серия в 5 побед подряд над Медведевым, а все серии существуют для того, чтобы прерываться, кроме серий Джокович-Монфис и Надаль-Гаске, которые являются исключением, а исключения, как известно, лишь подтверждают правило. Кроме того, никто и никогда не побеждал Медведева 6 раз подряд. Следовательно, здесь магия цифр уже не на стороне Синнера.
🤓
+6
-1
+5
Великий Томми Пол точно погоняет арапчонка.
+5
-2
+3
Ответ Stas Salesov
Комментарий скрыт
Даниил 💪💪💪
+5
-2
+3
За Даниила 🤘🤘🤘
+5
-3
+2
Ответ Mikhail Sinaiskiy
Смотрите ка, а Пол снова в 1/4. Трудяга. Ещё и Фритц вышел. Давненько американцев не заносило в 1/2 и вряд-ли дойдут, но все же.
Шелтон на ЮСО играл в 1/2
+2
0
+2
Ответ Трёха Ника Киргиоса
Вряд ли такой Синнер проиграет Карлу третий раз кряду за год(на трёх разных покрытиях) и, соответственно, третий раз Джоковичу на Уимблдоне. С другой стороны, есть серия в 5 побед подряд над Медведевым, а все серии существуют для того, чтобы прерываться, кроме серий Джокович-Монфис и Надаль-Гаске, которые являются исключением, а исключения, как известно, лишь подтверждают правило. Кроме того, никто и никогда не побеждал Медведева 6 раз подряд. Следовательно, здесь магия цифр уже не на стороне Синнера. 🤓
Как бы этого не хотелось , но сегодня будет рекорд, 6 раз подряд Медведев проиграет. Как ни крути.
+2
0
+2
Смотрите ка, а Пол снова в 1/4. Трудяга. Ещё и Фритц вышел. Давненько американцев не заносило в 1/2 и вряд-ли дойдут, но все же.
+1
0
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Очередная попытка выйти из-под доминирования повзрослевшего итальянца
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Даниил, постарайся! Мы не хотим 6-го. Попробуй. Доставь радость, пожалуйста!
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