Независимый прокурор не выявил нарушений WADA в допинг-деле китайских пловцов

Теги плавание допинг сборная Китая WADA сборная Китая жен Витольд Банька Водные виды

Независимый прокурор не выявил ошибок со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) в допинг-деле китайских пловцов.

Об этом сообщается на сайте агентства.

В 2021 году 23 китайских пловца попались на триметазидине перед Олимпиадой в Токио. Но WADA не стало отстранять их, приняв версию китайской стороны о том, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены.

Позднее Антидопинговое агентство США (USADA) заявило о подрыве доверия к WADA и призвало пересмотреть его деятельность. WADA отвергло подозрения, но объявило о перепроверке дела, пригласив для этого независимого прокурора Эрика Коттье.

Согласно предварительному отчету, прокурор не нашел признаков предвзятости и фаворитизма WADA в отношении Китая

«Теперь, когда независимый прокурор подтвердил отсутствие каких-либо нарушений в рассмотрении дела со стороны WADA, агентство вместе с внешним юридическим консультантом решит, какие меры можно принять против тех, кто выдвигал ложные и потенциально дискредитирующие обвинения.

Эти обвинения нанесли огромный ущерб репутации WADA, а также уверенности и доверию, которое спортсмены и другие заинтересованные стороны испытывают к агентству и глобальной антидопинговой системе», – заявил глава WADA Витольд Банька. 

Китайцы с триметазидином показали, как спасать спортсменов. Жаль, Валиевой это уже не поможет

 

17 комментариев
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В пробах независимого прокурора был обнаружен недостаток демократии.
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Миска рис этому независимый прокурора.
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Больше жара!
Жабогадюкинг должен продолжаться!
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Эх, а нам столько времени рассказывали, что таблетки тмз могут попасть в организм только через прямой прием, а тут по кухне распылили, и через несколько месяцев сохранились остатки на поверхностях, магия
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Ой, а что случилось. Юсада в кучу наступила, как же так.

Паразиту наглядно показали, что ему не стоит совать свой нос туда, куда не надо.
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"Это нога у кого надо нога ". (с)
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Китайцы молодцы! Посылают эту Ваду в том направлении, в котором захотят! А вот с Россией все наоборот, а кто же виноват и в чем же дело?
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Как говорили американцы, прокурор этот "с заднего двора" МОК и работал там, где офис МОК.
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Ахахахахаха.. Что, бан USADA?
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Независимый от кого? От ВАДА? От их боссов из МОК? Кто деньги платит этому "независимому" прокурору?
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"Независимый прокурор" не МакЛарен случайно?
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ВАДовцы прекрасно понимают где теперь мировой центр и кому нужно лизать руку, а кого дряхлеющего уже можно начинать кусать.
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что бы из-за допингистов,которых поймали за руку запада будет портить отношение с китаем.
будут вагонами жрать допинг,все сделают вид,что слепые
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Баньке все равно американцы устроят баньку - с независимым прокурором или нет
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Ответ RusVector
Китайцы молодцы! Посылают эту Ваду в том направлении, в котором захотят! А вот с Россией все наоборот, а кто же виноват и в чем же дело?
Называется вес государства на международном уровне. Где Китай и где мы.
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Ответ RusVector
Китайцы молодцы! Посылают эту Ваду в том направлении, в котором захотят! А вот с Россией все наоборот, а кто же виноват и в чем же дело?
Китайцы молодцы двумя внушительными спонсорскими траншами на программы вада😄
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