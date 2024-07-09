Независимый прокурор не выявил нарушений WADA в допинг-деле китайских пловцов

Независимый прокурор не выявил ошибок со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) в допинг-деле китайских пловцов.

Об этом сообщается на сайте агентства.

В 2021 году 23 китайских пловца попались на триметазидине перед Олимпиадой в Токио. Но WADA не стало отстранять их, приняв версию китайской стороны о том, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены.

Позднее Антидопинговое агентство США (USADA) заявило о подрыве доверия к WADA и призвало пересмотреть его деятельность. WADA отвергло подозрения, но объявило о перепроверке дела, пригласив для этого независимого прокурора Эрика Коттье.

Согласно предварительному отчету, прокурор не нашел признаков предвзятости и фаворитизма WADA в отношении Китая

«Теперь, когда независимый прокурор подтвердил отсутствие каких-либо нарушений в рассмотрении дела со стороны WADA, агентство вместе с внешним юридическим консультантом решит, какие меры можно принять против тех, кто выдвигал ложные и потенциально дискредитирующие обвинения.

Эти обвинения нанесли огромный ущерб репутации WADA, а также уверенности и доверию, которое спортсмены и другие заинтересованные стороны испытывают к агентству и глобальной антидопинговой системе», – заявил глава WADA Витольд Банька.

Китайцы с триметазидином показали, как спасать спортсменов. Жаль, Валиевой это уже не поможет