Бронзовый призер Игр-2008 Екатерина Лисина обратилась в суд из-за взлома аккаунта на OnlyFans. Она утверждает, что потеряла полмиллиона долларов

Теги происшествия Екатерина Лисина сборная России жен Баскетбол

Екатерина Лисина обратилась в суд из-за взлома аккаунта на OnlyFans.

Бронзовый призер Игр-2008, чемпионка Европы в составе сборной России и обладательница двух титулов Евролиги в составе «Спарты энд К» Екатерина Лисина обратилась с заявлением в федеральный суд Манхэттена по поводу кражи ее пикантных видео и фото с сервиса OnlyFans. Она требует найти онлайн-воров.

Согласно утверждению 35-летней Лисиной, потенциально она потеряла из-за кражи как минимум полмиллиона долларов.

Экс-баскетболистка заявила, что ее откровенный контент с OnlyFans был украден и репостнут в социальной сети Discord. В частности, одно украденное видео, за просмотр которого Екатерина требовала 36 долларов, получило в Discord более 16 тысяч просмотров.

При этом количество просмотров на OnlyFans и заработки девушки резко упали. Она утверждает, что за последнее время украдены и размещены в других местах были как минимум три ее видео и семь наборов фотографий. Кража привела к «серьезным финансовым трудностям», написала она в своем заявлении в Федеральный суд Манхэттена.

В 2017 году Лисина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых длинных ног в мире.

Длина ног бывшей центровой, которая в 2014 году завершила спортивную карьеру ради модельного бизнеса, составляет 132,2 сантиметра при росте 205,74.

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ни стыда, ни совести, ни ссылок
+66
-1
+65
Авторы таких новостей!!! Без ссылки такое размещать запрещено!!! Пожалуйста, доделывайте свою работу до конца!!!
+37
0
+37
Друг просит ссылку на дискорд
+29
0
+29
Сейчас порева бесплатного в сети сколько угодно. В чем прикол платить за «откровенные» фото/видео. У них что, какие-то особенные сиськи?
+12
-3
+9
Ответ Турбомарсоход
Спасибо тебе, добрый человек.
Мадератор, ты человек вообще?
+7
0
+7
Все, что нажито непосильным трудом...
+6
0
+6
Ответ Fedor Molchanov
Сейчас порева бесплатного в сети сколько угодно. В чем прикол платить за «откровенные» фото/видео. У них что, какие-то особенные сиськи?
Вообще, любые сиськи особенные. И если определённые прям понравились и есть возможность - чего бы не метнуть копеечку?
+7
-2
+5
Ответ Bezabank2
Комментарий удален модератором
Спасибо тебе, добрый человек.
+5
0
+5
Ответ Bezabank2
Комментарий удален модератором
Друг спрашивает почему ссылка не работает?
+4
0
+4
а разве в суд обращаются, когда нужно раскрыть преступление? хм...
+3
0
+3
Скиньте ссылку плиз, модераторы просьба не удалять
+3
0
+3
Ответ deligy
Что там, извините, на онлифанс смотреть.
Глянул. Ну такое, сильно на любителя)
+2
0
+2
да она там только ступни свои выкладывает для футфетишистов, расходимся мужики
+3
-1
+2
Ответ kisliy33
а разве в суд обращаются, когда нужно раскрыть преступление? хм...
Судебная система США отличается от российской.
+1
0
+1
Ох
+1
0
+1
Ответ f0mk4
Друг просит ссылку на дискорд
Комментарий удален модератором
Кто там ее смотрит? Открыли и сразу закрыли. .. от того и идёт счёт.
0
0
0
Что там, извините, на онлифанс смотреть.
+1
-1
0
Ответ Турбомарсоход
Ни стыда, ни совести, ни ссылок
У авторов новости.
0
0
0
Комментарий удален модератором
Ответ Fedor Molchanov
Сейчас порева бесплатного в сети сколько угодно. В чем прикол платить за «откровенные» фото/видео. У них что, какие-то особенные сиськи?
Денег у людей много, их надо куда то тратить.
0
0
0
Ответ ЦСКА1960
Комментарий удален модератором
Неисповедимы пути Господни
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий