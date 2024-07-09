Бронзовый призер Игр-2008 Екатерина Лисина обратилась в суд из-за взлома аккаунта на OnlyFans. Она утверждает, что потеряла полмиллиона долларов

Екатерина Лисина обратилась в суд из-за взлома аккаунта на OnlyFans.

Бронзовый призер Игр-2008, чемпионка Европы в составе сборной России и обладательница двух титулов Евролиги в составе «Спарты энд К» обратилась с заявлением в федеральный суд Манхэттена по поводу кражи ее пикантных видео и фото с сервиса OnlyFans. Она требует найти онлайн-воров.

Согласно утверждению 35-летней Лисиной, потенциально она потеряла из-за кражи как минимум полмиллиона долларов.

Экс-баскетболистка заявила, что ее откровенный контент с OnlyFans был украден и репостнут в социальной сети Discord. В частности, одно украденное видео, за просмотр которого Екатерина требовала 36 долларов, получило в Discord более 16 тысяч просмотров.

При этом количество просмотров на OnlyFans и заработки девушки резко упали. Она утверждает, что за последнее время украдены и размещены в других местах были как минимум три ее видео и семь наборов фотографий. Кража привела к «серьезным финансовым трудностям», написала она в своем заявлении в Федеральный суд Манхэттена.

В 2017 году Лисина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых длинных ног в мире.

Длина ног бывшей центровой, которая в 2014 году завершила спортивную карьеру ради модельного бизнеса, составляет 132,2 сантиметра при росте 205,74.