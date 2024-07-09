Дмитрий Васильев: «Ситуация с Симоной Байлс – часть заговора и обмана со стороны западных стран. Для некоторых спортсменов были созданы особые условия»
Дмитрий Васильев назвал карьеру гимнастки Байлс «частью обмана западных стран».
Четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлс выступит за сборную США на Олимпиаде. В 2016 году она рассказывала, что с детства использует препараты от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что «Байлс без таблеток – никто».
«В ситуации с Байлс видны параллели с норвежскими биатлонистами-астматиками, которым вообще дан зеленый свет.
Получается, что они самые больные спортсмены по плотности населения, ведь население страны около 5 миллионов. И при этом самые больные спортсмены обыгрывают весь мир. Но это же абсурд, этого не может быть.
Ситуация с Байлс – часть заговора и обмана со стороны западных стран, когда для некоторых спортсменов были созданы особые условия для того, чтобы показать – Запад доминирует практически во всех видах спорта. И ей тоже был дан зеленый свет.
Была же известная история, когда хакеры взломали базу данных WADA (Всемирного антидопингового агентства) и выяснили, что гимнастке по терапевтическим исключениям разрешено такое количество препаратов, которое просто шокировало профессиональный спорт.
У меня тогда возник один вопрос – почему же она среди мужчин не выступает? Она бы и там у всех легко выигрывала. Поэтому Валентина Родионенко так смело об этом и говорит, ведь это известный факт», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.
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Не благодари.
На ои в Токио она посыпалась.
Недавно новый министр Обороны по бумажке текст читал, сначала меня это поразило, мужик-то он не старый, да и неглупый. Но услышав этот текст, понял, что без бумажки такую муть придумать человеку в здравом уме просто невозможно.
Это ж спортсру. Барена обидели, и поэтому неравнодушные выстроились в цепь и передают ему воду
А не мог бы ты дать валидные ссылки, подтверждающие эти якобы известные факты? Если они тебе известны, ты же легко сможешь их показать. Просим, просим! Только, плз, не ссылайся на Митю Васильева, Журову, Вяльбу и прочих Свищевых.
А если ты таких хорошо известных тебе фактов не покажешь, то это будет значить, что ты... ну, ты сам понял. С нетерпением жду.
крутите барабан, чтобы определить сегодняшнего виновного во всех бедах россиюшки
Вот вы тычите в единичные случаи (на которые все же получены ТИ) там, а тут (на местных соревнованиях) при появлении допинг контроля порой 90% молодых спортсменов "пропадает".
Ну и полностью с Вами согласен про пахоту и талант. Уверен: хоть обколи меня винтом с головы до пяток, Усэйна Болта я только на старте и увижу.