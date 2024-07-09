Дмитрий Васильев: «Ситуация с Симоной Байлс – часть заговора и обмана со стороны западных стран. Для некоторых спортсменов были созданы особые условия»

Теги спортивная гимнастика сборная США Дмитрий Васильев Симона Байлс Биатлон

Дмитрий Васильев назвал карьеру гимнастки Байлс «частью обмана западных стран».

Четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлс выступит за сборную США на Олимпиаде. В 2016 году она рассказывала, что с детства использует препараты от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что «Байлс без таблеток – никто». 

«В ситуации с Байлс видны параллели с норвежскими биатлонистами-астматиками, которым вообще дан зеленый свет.

Получается, что они самые больные спортсмены по плотности населения, ведь население страны около 5 миллионов. И при этом самые больные спортсмены обыгрывают весь мир. Но это же абсурд, этого не может быть.

Ситуация с Байлс – часть заговора и обмана со стороны западных стран, когда для некоторых спортсменов были созданы особые условия для того, чтобы показать – Запад доминирует практически во всех видах спорта. И ей тоже был дан зеленый свет.

Была же известная история, когда хакеры взломали базу данных WADA (Всемирного антидопингового агентства) и выяснили, что гимнастке по терапевтическим исключениям разрешено такое количество препаратов, которое просто шокировало профессиональный спорт.

У меня тогда возник один вопрос – почему же она среди мужчин не выступает? Она бы и там у всех легко выигрывала. Поэтому Валентина Родионенко так смело об этом и говорит, ведь это известный факт», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

Синдром дефицита внимания – болезнь Фелпса, Байлс и Гэтлина. Под нее разрешают допинг

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64 комментария
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Пошла с самого верха странная мода, рассказывать публично, как имеют дурачков на четыре кулачка... Прям, с гордостью рассказывать, со смаком, чувством глубокого удовлетворения...
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"Это всё придумал Черчилль в восемнадцатом году!"©
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Ответ arspurs9
Высказывания про заговоры Запада и прочее, конечно, смешны, но откуда столько судороги в комментариях? Ну ведь это известные факты про Байлс, Гэтлина, тех же братьев Уильямс, норвежские лыжи и тд. Ну это ведь действительно позорище, которое давно очень узаконено, но только тем, кто "правильный". И факт в том, что без определенных препаратов они в жизни не добились бы и половины своих результатов. Извиняюсь, когда Серен закидывается метилпредником, а обезбаливается оксикодоном и гидроморфоном, это вменяемо? А его еще и пихают в женскую сетку, где нынешняя Соболенко была бы как миниатюрная девочка.
ну не со свиным же рылом в калашный ряд . у нас такая дикая история с допингом от ходоков до эпошных биатлонистов с подделкой баз данных на госуровне - нам бы хлебало завалить и сидеть тихонько еще лет 20, а не про ТИ рассуждать
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Ответ Фут.Боль
Там Симону саму скоро разорвет.
Да ей плевать на мнение какого то Васильева, она и не знает о нем. Поедет на игры за медалями, будет радоваться жизни, а он лопаться от злости. Эта все его мысли о ней, а не наоборот)
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Интересно было бы задать моему лучшему другану Митяю Васильеву вопрос, откуда ему известно, что Байлс нарушает установленные правила, а гадкие буржуи ее покрывают. Какими источниками информации он пользуется и насколько они достоверны. Казалось бы, Митяй уже достиг возраста, когда не стоит слепо верить всему, что ему рассказывают ничуть не более умные и порядочные люди, чем он сам. Наверное, если бы мой лучший друг Митяй Васильев сам был хотя бы немного умнее и порядочнее, он это понимал бы, но пока об этом можно только мечтать.
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Ответ Savardus
Так и запишем, Байлз - заговор, а система государственного сокрытия допинга и подмены проб на Олимпиаде - не заговор.
Россию наказали. США и Норвегию нет. И там это государственные системы. Ой

Чтобы два раза не вставать - история с пловцами из Китая в ту же степь
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Ответ Кукушкин
«нас не имели права исключать» Стесняюсь спросить: а кто лишил МОК такого права? Какой пункт устава, правил, положений это запрещает? Расскажи, пожалуйста. Заранее тебе благодарен.
МОК политическая проститутка.
Не благодари.
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Ответ Ирэна Айларова
Начнем с того, что, нас не имели права исключать! ОИ это не закрытый клуб привиллегированных.
Как же не имели, если поимели.
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Ответ LLC TRUST
Я не спорю с тем, что спорт это политика, что все так или иначе профи что-то жрут, но…!!! Невозможно без таланта и пахоты стать чемпионом, просто закинувшись чудо таблеткой. Поэтому говорить что там кто-то без таблеток ноль, это показать либо свою глупость, либо непрофессионализм. Просто опять идет накидывание на вентилятор и сказки про то, какие мы молодцы и все в белом, а вокруг враги, чтоб отвлечь от внутренних проблем да в том же спорте. Противно уже слушать одну и ту же херотень
Если спортсмен без препаратов не может соревноваться на равных с другими и побеждать , то это допинг. Препарат запрещен? Запрещен. Никаких исключений для ВСЕХ! Это не спорт уже, а очередь в поликлиннику за справками. В спорте должны соревноваться здоровые люди.
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Я уже давно говорил, нас туда пригласили, мы пришли, там свои правила. делайте. как они , не нравится - уходим. хватит ныть, тем более у нас игры БРИКС замечательно прошли, а впереди Дружбы, отсекайте всех асматиков и прочих. Да и смешно, то говорят, что в фигкатании и гимнастике допинг не помогает, а теперь вот так заговорили.
+12
-9
+3
Ответ LLC TRUST
Я не спорю с тем, что спорт это политика, что все так или иначе профи что-то жрут, но…!!! Невозможно без таланта и пахоты стать чемпионом, просто закинувшись чудо таблеткой. Поэтому говорить что там кто-то без таблеток ноль, это показать либо свою глупость, либо непрофессионализм. Просто опять идет накидывание на вентилятор и сказки про то, какие мы молодцы и все в белом, а вокруг враги, чтоб отвлечь от внутренних проблем да в том же спорте. Противно уже слушать одну и ту же херотень
Симона с ее диагнозом без таблеток и правда - ноль.
На ои в Токио она посыпалась.
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+3
Чего местные соросята так возбудились? В чем Васильев не прав?
+7
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Ответ Кукушкин
Как ты совершенно справедливо догадываешься, ключевые слова "честно оформила". Так что какие к ней могут быть претензии у Мити Васильева и иже с ним? Ась?
Вопрос не к ней. А к тем, кто покрывает такие вещи.
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Ответ Ковид 07.10.52
Как же не имели, если поимели.
Это ты так к законам относишься? Может, требовать их соблюдать?
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Ответ Beriya
а что мешает оформлять ТИ и жрать допинг
То, что принимает Байлз, в России - Список I, срок за приобретение. У нас она жрала бы пирацетам до поноса впустую.
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+2
Ответ Ковид 07.10.52
Я уже давно говорил, нас туда пригласили, мы пришли, там свои правила. делайте. как они , не нравится - уходим. хватит ныть, тем более у нас игры БРИКС замечательно прошли, а впереди Дружбы, отсекайте всех асматиков и прочих. Да и смешно, то говорят, что в фигкатании и гимнастике допинг не помогает, а теперь вот так заговорили.
Гимнастика есть художественная и спортивная. В спортивной очень даже помогает. Учи матчасть.
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Ответ Vera25
Как же их бомбит, а на самих играх вообще разорвет от Симоны)) смешно читать этот вой
Во Франции ее таблетки не запрещены, проблем не будет.
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Несчастные люди...
Недавно новый министр Обороны по бумажке текст читал, сначала меня это поразило, мужик-то он не старый, да и неглупый. Но услышав этот текст, понял, что без бумажки такую муть придумать человеку в здравом уме просто невозможно.
+4
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Ответ Vera25
Как же их бомбит, а на самих играх вообще разорвет от Симоны)) смешно читать этот вой
Там Симону саму скоро разорвет.
+13
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+2
Ответ Vera25
Как же их бомбит, а на самих играх вообще разорвет от Симоны)) смешно читать этот вой
Их, это нас?
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Новости Биатлона..
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Всё так
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Ответ arspurs9
Высказывания про заговоры Запада и прочее, конечно, смешны, но откуда столько судороги в комментариях? Ну ведь это известные факты про Байлс, Гэтлина, тех же братьев Уильямс, норвежские лыжи и тд. Ну это ведь действительно позорище, которое давно очень узаконено, но только тем, кто "правильный". И факт в том, что без определенных препаратов они в жизни не добились бы и половины своих результатов. Извиняюсь, когда Серен закидывается метилпредником, а обезбаливается оксикодоном и гидроморфоном, это вменяемо? А его еще и пихают в женскую сетку, где нынешняя Соболенко была бы как миниатюрная девочка.
"откуда столько судороги в комментариях?"

Это ж спортсру. Барена обидели, и поэтому неравнодушные выстроились в цепь и передают ему воду
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Ответ arspurs9
Высказывания про заговоры Запада и прочее, конечно, смешны, но откуда столько судороги в комментариях? Ну ведь это известные факты про Байлс, Гэтлина, тех же братьев Уильямс, норвежские лыжи и тд. Ну это ведь действительно позорище, которое давно очень узаконено, но только тем, кто "правильный". И факт в том, что без определенных препаратов они в жизни не добились бы и половины своих результатов. Извиняюсь, когда Серен закидывается метилпредником, а обезбаливается оксикодоном и гидроморфоном, это вменяемо? А его еще и пихают в женскую сетку, где нынешняя Соболенко была бы как миниатюрная девочка.
«это известные факты про Байлс, Гэтлина, тех же братьев»

А не мог бы ты дать валидные ссылки, подтверждающие эти якобы известные факты? Если они тебе известны, ты же легко сможешь их показать. Просим, просим! Только, плз, не ссылайся на Митю Васильева, Журову, Вяльбу и прочих Свищевых.

А если ты таких хорошо известных тебе фактов не покажешь, то это будет значить, что ты... ну, ты сам понял. С нетерпением жду.
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Ответ Ковид 07.10.52
Я уже давно говорил, нас туда пригласили, мы пришли, там свои правила. делайте. как они , не нравится - уходим. хватит ныть, тем более у нас игры БРИКС замечательно прошли, а впереди Дружбы, отсекайте всех асматиков и прочих. Да и смешно, то говорят, что в фигкатании и гимнастике допинг не помогает, а теперь вот так заговорили.
Игр дружбы не будет, просыпайтесь.
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заговор, мировая закулиса, золотой миллиард, англосаксы, коллективный запад, ротшильды, план даллеса, на-ду-ли, пятая колонна, мировое правительство, сорос, либералы, агенты влияния, вашингтонский обком, русофобы

крутите барабан, чтобы определить сегодняшнего виновного во всех бедах россиюшки
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Ответ Ирэна Айларова
Со слов самой Симоны и известно.)) Но Симона честно оформила ТИ и соревнуется как чистый/порядочный спортсмен.
Как ты совершенно справедливо догадываешься, ключевые слова "честно оформила". Так что какие к ней могут быть претензии у Мити Васильева и иже с ним? Ась?
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Ответ arspurs9
Почему? Чем мы так сильно отличаемся, что «нам бы хлебало завалить», а открытых стероидников можно боготворить?
Когда "вскрыли" Армстронга – его по полной отменили, в то время как в России самый гуманный Басманный суд решил что кто-то "олимпийский чемпион на территории РФ".
Вот вы тычите в единичные случаи (на которые все же получены ТИ) там, а тут (на местных соревнованиях) при появлении допинг контроля порой 90% молодых спортсменов "пропадает".
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Ответ LLC TRUST
Я не спорю с тем, что спорт это политика, что все так или иначе профи что-то жрут, но…!!! Невозможно без таланта и пахоты стать чемпионом, просто закинувшись чудо таблеткой. Поэтому говорить что там кто-то без таблеток ноль, это показать либо свою глупость, либо непрофессионализм. Просто опять идет накидывание на вентилятор и сказки про то, какие мы молодцы и все в белом, а вокруг враги, чтоб отвлечь от внутренних проблем да в том же спорте. Противно уже слушать одну и ту же херотень
Да в том и дело, что подменяют понятия себе в угоду. Причём ладно обыватели - Васильев ведь прекрасно понимает, о чём говорит. Что такое ТИ, насколько ничтожны там дозировки и насколько тщательно за этим следят. Что тот же риталин, который хавает Байлз, даже системно в таких дозировках ничем спортсмену не поможет с точки зрения физики. Но - удобная позиция.

Ну и полностью с Вами согласен про пахоту и талант. Уверен: хоть обколи меня винтом с головы до пяток, Усэйна Болта я только на старте и увижу.
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Ответ Ирэна Айларова
Симона с ее диагнозом без таблеток и правда - ноль. На ои в Токио она посыпалась.
Взяла бронзу на бревне - вы , наверное, круче бы выступили.
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