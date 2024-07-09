Соболев принял предложение «Зенита» по контракту. Сделку со «Спартаком» закроют в течение пары дней («Р-Спорт»)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Соболев Р-Спорт Футбол

Александр Соболев согласовал контракт с «Зенитом».

Нападающего «Спартака» устроило предложение петербуржцев, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Клубы закроют сделку в течение пары дней. 

Соболев выступал за «Спартак» с 2020 года. В минувшем сезоне Мир РПЛ он провел 27 матчей, в которых отметился 5 голами и 6 ассистами.

Подробную статистику 27-летнего форварда можно найти здесь

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247 комментариев
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Тошнотворный трансфер
+341
-12
+329
Ответ Spartakus1984
Тошнотворный трансфер
Причём для болельщиков обеих команд))
+308
-4
+304
Ответ Spartakus1984
Тошнотворный трансфер
Амаралу полгода хватило чтобы понять, что токсичную парочку Джикия+Соболев нужно сливать. Красава просто
+274
-12
+262
Скоро в комментариях: он не ныряет, а борется и продавливает
+208
-21
+187
Даже если не 30, не 20, а за 12 лямов, это топ, никогда это бревно дороже не впарили бы, поздравляю КБ
+145
-11
+134
Но ведь болельщики Зенита рассказывали, что этого никогда не случится и разговоры о переходе Соболева в Зенит - это пьяные выдумки Карпа …

А тут что-то пошло не так и Соболев уже одной ногой в Зените )
+87
-9
+78
Ответ VaRo-GoaL
Даже если не 30, не 20, а за 12 лямов, это топ, никогда это бревно дороже не впарили бы, поздравляю КБ
тут вопрос, зачем это Зениту?
+76
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+75
Помню, помню Питер писал про дельфинов, про самого мерзкого игрока, что с лицом пацанчики?

Бгг
+87
-20
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Мда.
Зачем нам этот дельфин?
+64
-8
+56
Думаю для болельщиков Спартака эта новость более радостная, чем для болельщиков Зенита...
+49
-1
+48
Ответ Спартак сила
Помню, помню Питер писал про дельфинов, про самого мерзкого игрока, что с лицом пацанчики? Бгг
Да вы задолбали. Что поменяется вообще? Что за ущербная логика? Отношение не изменится к этому туловищу.
+46
-12
+34
Ответ Spartakus1984
Тошнотворный трансфер
Потрясающий трансфер. Никто за него и 10-12 млн не даст, а тут за очень хорошие деньги избавятся от токсичного игрока, который просто не хочет конкурировать с новыми легионерами. и Это при текущем лимите. Амаралу респект, если закроют сделку.
+34
-2
+32
Это трансфер-чистая карма северным, чего греха то таить 😁
+35
-7
+28
ууу ну эт жёстко теперь пол питера на спортсе придётся заново регаться)) от воплей поо дельфинов не отмыться а потом и вовсе станет лидером и капитаном))
+30
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+26
Ответ IceBear27
Причём для болельщиков обеих команд))
Трансфер, объединивший во мнении болельщиков)
+20
0
+20
Пристёгиваемся к своим диван и креслам, товарищи!
В Питере массовое гала-переобувание, трясти будет нехило...
+24
-5
+19
Ответ Spartakus1984
Тошнотворный трансфер
Тошнотворнее было только с Марио Фернандесом, но Зенит ничем не брезгает, это их кредо 😎
+18
-2
+16
Слава Богу, будет у них убойная связка Бакаев-Соболев, легенды.
+15
-1
+14
Вообще, Зенитушка хорошо потроллил свое фанатье.
Теперь, когда будут писать про очередного кривоногого спартаковца, должны будут учитывать, что это их потенциальный игрок в след.сезоне
+16
-3
+13
Ответ Титюля
Комментарий скрыт
Или как Бакаев... ой как неудобно вспоминать другие примеры
+12
-1
+11
Интересно болельщики зенита снова переобуються?
+16
-5
+11
Ура, товарищи!
+11
-1
+10
Это какая-то благотворительная помощь Спартаку?
+9
0
+9
Блевотная ситуация с обеих сторон
+11
-2
+9
Ответ VaRo-GoaL
Даже если не 30, не 20, а за 12 лямов, это топ, никогда это бревно дороже не впарили бы, поздравляю КБ
При особом желании можно было и 15 выбить, но 12 тоже хорошо.
+9
-1
+8
Ждем чудесное превращение из бревна и ныряльщика в талантливого силового форварда
+7
0
+7
Ответ Антон Путятин
Да и 6 чемпионств подряд... та еще карма.
И 14 подряд бывает, так что хвастай таким на лавочке в Купчино, может сработает. 😁
+8
-1
+7
как болельщик Локо ужасно рад что ума хватило это бревно не брать к нам! поздравляю Спартак!!!
+7
-1
+6
Ответ Maratik1982
как болельщик Локо ужасно рад что ума хватило это бревно не брать к нам! поздравляю Спартак!!!
У вас денег столько нет,платить ему
+5
0
+5
Конь тренер, легенды спартачи
Вот вам и питерский зенит
+7
-2
+5
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