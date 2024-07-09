Соболев принял предложение «Зенита» по контракту. Сделку со «Спартаком» закроют в течение пары дней («Р-Спорт»)
Александр Соболев согласовал контракт с «Зенитом».
Нападающего «Спартака» устроило предложение петербуржцев, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Клубы закроют сделку в течение пары дней.
Соболев выступал за «Спартак» с 2020 года. В минувшем сезоне Мир РПЛ он провел 27 матчей, в которых отметился 5 голами и 6 ассистами.
Подробную статистику 27-летнего форварда можно найти здесь.
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А тут что-то пошло не так и Соболев уже одной ногой в Зените )
Бгг
Зачем нам этот дельфин?
В Питере массовое гала-переобувание, трясти будет нехило...
Теперь, когда будут писать про очередного кривоногого спартаковца, должны будут учитывать, что это их потенциальный игрок в след.сезоне
Вот вам и питерский зенит