Соболев принял предложение «Зенита» по контракту. Сделку со «Спартаком» закроют в течение пары дней («Р-Спорт»)

Александр Соболев согласовал контракт с «Зенитом».

Нападающего « » устроило предложение петербуржцев, сообщает « » со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Клубы закроют сделку в течение пары дней.

выступал за «Спартак» с 2020 года. В минувшем сезоне Мир он провел 27 матчей, в которых отметился 5 голами и 6 ассистами.

Подробную статистику 27-летнего форварда можно найти здесь.

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