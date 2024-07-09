Миранчук может перейти в «Атланту». Клуб МЛС предложил «Аталанте» 11 млн евро за Алексея

Алексей Миранчук может продолжить карьеру в МЛС.

Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что купить полузащитника «Аталанты» пытается « ». Она предложила за россиянина 11 млн евро.

Интерес к 28-летнему хавбеку был также у «Ди Си Юнайтед», однако наиболее вероятным называется переход именно в «Атланту».

В минувшем сезоне провел 27 матчей в Серии А и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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