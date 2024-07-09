Миранчук может перейти в «Атланту». Клуб МЛС предложил «Аталанте» 11 млн евро за Алексея

Теги Аталанта МЛС серия А Италия возможные трансферы Джанлука Ди Марцио Алексей Миранчук Атланта Юнайтед деньги Футбол

Алексей Миранчук может продолжить карьеру в МЛС.

Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что купить полузащитника «Аталанты» пытается «Атланта Юнайтед». Она предложила за россиянина 11 млн евро.

Интерес к 28-летнему хавбеку был также у «Ди Си Юнайтед», однако наиболее вероятным называется переход именно в «Атланту».

В минувшем сезоне Миранчук провел 27 матчей в Серии А и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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54 комментария
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Кроме каламбура смысла в этом переходе для Миранчука нет
+139
-4
+135
Хоккейная шутка из конца нулевых.
- А ты где играешь ?
- В Атланте .
- С Мозякиным или Ковальчуком ? 🤔
+91
-1
+90
Потом перейдёт в мытищинский атлант
+55
-1
+54
Ответ artembabich666
Кроме каламбура смысла в этом переходе для Миранчука нет
Почему нет? В млс весьма медлительная лига, если зп норм отсыпят, то вполне можно поиграть)
+53
-3
+50
Потом перейдет в Атлант
+27
0
+27
А Антон Миранчук может перейти в ФК Локомотив Пловдив.
+18
0
+18
Пусть контракт внимательно прочитает, а то окажется в Атланте Хоукс :)
+9
0
+9
Ответ artembabich666
Кроме каламбура смысла в этом переходе для Миранчука нет
Жизнь в США, если по зп норм будет, то почему и нет? Какие смыслы искать еще игроку под 30?
+7
0
+7
Ответ Айрат Ситдиков
Почему нет? В млс весьма медлительная лига, если зп норм отсыпят, то вполне можно поиграть)
МЛС медлительная лига?
Не сказал бы что они там заметно медленнее чем в Серии А бегают. Матчей 10 в сумме посмотрел из-за эффекта Месси (не его фанат, просто стало интересно как там с уровнем лиги дело обстоит).
Как по мне со скоростью там всё Ок. Играют с огоньком.......но очень бестолково. Это проблема, да.
+9
-2
+7
Ответ Сергей Лимонников
Комментарий скрыт
А в рпл сейчас, конечно же, одни звезды играют. И уровень лиги где то между апл и бундеслигой.
+7
-1
+6
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
Потом перейдет в Атлант
После будет играть за Атлантиду)
+7
-1
+6
«Атланта Миранчука» – звучит привычно.
+6
0
+6
Ответ Антон Фалафель
А Антон Миранчук может перейти в ФК Локомотив Пловдив.
В Локомотив Лейпциг
+5
0
+5
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
Потом перейдет в Атлант
Белорусский завод по производству холодильников?
+6
-1
+5
Ответ Montenegro Serbian
МЛС медлительная лига? Не сказал бы что они там заметно медленнее чем в Серии А бегают. Матчей 10 в сумме посмотрел из-за эффекта Месси (не его фанат, просто стало интересно как там с уровнем лиги дело обстоит). Как по мне со скоростью там всё Ок. Играют с огоньком.......но очень бестолково. Это проблема, да.
Тоже пару матчей когда-то посмотрел (не из-за Месси, ночью делать было нечего и решил глянуть чё за фрукт этот МЛС). Скорости там вполне себе, но вот как команды играют особенно в защите....сходить ок, и голов посмотришь. Вот на ту же МЛБ вообще порой ходят, чтобы чисто с друзьями встретиться, пожрать на трибунах и детей своих куда-нибудь пристроить, чтобы бейсбол смотрели.
+3
0
+3
Атланта играет на искусственном газоне. Лучше не переходить туда. Можно поломаться.
+3
0
+3
Ответ НеПотерплю!
А закончит в каком-нибудь Атланте) Аланте?) Анте? Ане?)
Закончить в Ане чревато детьми.
+5
-2
+3
Ну это несерьёзно, лет через 5 можно подумать
+3
-1
+2
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
Потом перейдет в Атлант
Мытищинский)
+2
0
+2
Ответ Барсик91
Потом перейдёт в мытищинский атлант
Лишь бы не в белорусский
+2
0
+2
Ответ Super Bock
Хоккейная шутка из конца нулевых. - А ты где играешь ? - В Атланте . - С Мозякиным или Ковальчуком ? 🤔
Футбольном или хоккейном?
+1
0
+1
А закончит в каком-нибудь Атланте) Аланте?) Анте? Ане?)
+3
-2
+1
*с пафосом* Мытищенский "Атлант" перекупит, я считаю
+1
0
+1
Ответ Барсик91
Потом перейдёт в мытищинский атлант
Это пять!
Потеряет ещё одну букву А.
Надо погуглить, может есть клуб Тлант?
+4
-3
+1
Ответ НеПотерплю!
А закончит в каком-нибудь Атланте) Аланте?) Анте? Ане?)
Алании
+1
0
+1
«Ты по моему че то перепутал»
+1
0
+1
Ответ Super Bock
Хоккейная шутка из конца нулевых. - А ты где играешь ? - В Атланте . - С Мозякиным или Ковальчуком ? 🤔
Ян Марек :(
+1
0
+1
Ответ vkv_rus1
Пусть контракт внимательно прочитает, а то окажется в Атланте Хоукс :)
Скорее, в Falcons, поедет)
0
0
0
Ответ artembabich666
Кроме каламбура смысла в этом переходе для Миранчука нет
Лучше в Газовик на скамейку
0
0
0
Ответ Xell
После будет играть за Атлантиду)
Куевскую?
+1
-1
0
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