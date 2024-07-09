Миранчук может перейти в «Атланту». Клуб МЛС предложил «Аталанте» 11 млн евро за Алексея
Алексей Миранчук может продолжить карьеру в МЛС.
Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что купить полузащитника «Аталанты» пытается «Атланта Юнайтед». Она предложила за россиянина 11 млн евро.
Интерес к 28-летнему хавбеку был также у «Ди Си Юнайтед», однако наиболее вероятным называется переход именно в «Атланту».
В минувшем сезоне Миранчук провел 27 матчей в Серии А и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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- А ты где играешь ?
- В Атланте .
- С Мозякиным или Ковальчуком ? 🤔
Не сказал бы что они там заметно медленнее чем в Серии А бегают. Матчей 10 в сумме посмотрел из-за эффекта Месси (не его фанат, просто стало интересно как там с уровнем лиги дело обстоит).
Как по мне со скоростью там всё Ок. Играют с огоньком.......но очень бестолково. Это проблема, да.
Потеряет ещё одну букву А.
Надо погуглить, может есть клуб Тлант?