Италия вылетела с Евро-2024, Германия в 1/4 финала, «Тампа» обменяла Сергачева в «Юту», титул Касаткиной и другие новости утра

1. Сборная Италии сенсационного уступила в 1/8 финала Евро-2024 команде Швейцарии (0:2), не показав ровным счетом ничего примечательного.

Германия была сильнее Дании (2:0) – матч прерывался на 25 минут из-за красочной грозы. Судья Оливер отменил гол датчан и сразу назначил пенальти в их ворота, чем разозлил тренера скандинавской сборной и футболиста.

2. «Тампа» внезапно обменяла российского защитника Михаила Сергачева в «Юту», получив от дебютанта НХЛ Мозера, Гики и два пика на драфтах. Это произошло за 2 дня до вступления в силу пункта в контракте о запрете на обмен без согласия игрока.

3. Кубок Америки. Аргентина без Месси победила Перу (2:0) за счет дубля Лаутаро. Канада сыграла 0:0 с Чили и пробилась в 1/4 финала на дебютном для себя турнире. Чилийцы впервые за 20 лет не вышли из группы.

4. Завершился драфт НХЛ-2024. «Сан-Хосе» выбрал Чернышова под 33-м номером, «Колорадо» – Набокова под 38-м, «Каролина» – Артамонова под 50-м. В общей сложности в этот раз выбрали 27 россиян – это лучший результат за 3 года.

5. Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Австрии, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й. Потом Макс выиграл поул в квалификации, Норрис стал 2-м, Расселл – 3-м.

6. Дарья Касаткина обыграла Лейлу Фернандес в финале турнира в Истбурне и взяла седьмой титул в карьере. Диана Шнайдер победила Донну Векич в финале турнира в Бад-Хомбурге и выиграла первый титул на траве.

7. Трансферы. «Барселона» бесплатно отпустила Деста в ПСВ и получит процент в случае его перепродажи. «Челси» купил 18-летнего вингера «Астон Виллы» Келлимена за 19 млн фунтов. Экс-форвард «Краснодара» и «Локо» Игнатьев перешел в армянский «Урарту».

8. «ПСЖ» готов предложить 250 млн евро за Ямаля, «Барса» не продаст 16-летнего игрока. «Зенит» предлагает сербскому хавбеку «Торино» Иличу 3 млн евро в год. «Химки» предложили Джикии контракт на 700 тысяч долларов в год. «МЮ» начал переговоры с де Лигтом. Антон Миранчук интересен ЦСКА, клубам из Катара и ОАЭ. Хвича не принял предложение «Наполи» о контракте на 5 млн евро в год с последующим повышением до 7 млн.

9. Легенда «Уорриорс» Клэй Томпсон перейдет в другую команду этим летом. Защитник и четырехкратный чемпион НБА обижен на «Голден Стэйт».

10. Ромен Барде выиграл первый этап веломногодневки «Тур де Франс», россиянин Александр Власов занял 18-е место.

11. UFC 303. Иэн Гэрри победил Майкла Пейджа единогласным решением судей и другие результаты.

Цитаты дня:

Хоккеист Каменев о футболистах: «Возникают вопросы, почему они зарабатывают гораздо больше, учитывая, сколько трофеев мы выиграли. Ну, кто на что учился»

Стивен Эй Смит: «70 процентов игроков НБА – чернокожие, но мы постоянно наблюдали кумовство среди белых. Теперь же у всех вопросы к Леброну»

Казахстанский журналист о конфликте с Черчесовым: «Прощаю ему эту ошибку. Если такое повторится, предпримем другие действия»

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