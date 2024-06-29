Казахстанский журналист о конфликте с Черчесовым: «Прощаю ему эту ошибку. Если такое повторится, предпримем другие действия»
Казахстанский журналист заявил, что простил Станислава Черчесова за недовольство.
Ранее главный тренер сборной Казахстана выразил недовольство из-за вопроса на казахском языке во время пресс-конференции.
«В этот раз данный эпизод можно воспринять как шутку. Нет людей, которые не ошибаются. Я прощаю ему эту ошибку.
Если же такое повторится и в следующий раз, то мы предпримем другие действия», – сказал казахстанский журналист и блогер Нурсултан Курман.
«По-осетински можно тебе отвечать?» Черчесов вскипел после вопроса на казахском
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Также Казахстан - официально двуязычная страна, все делопроизводство дублируется на двух языках.
В чем смысл действий журналиста, кроме провокации ?
То же самое касается и спортжуров. Нет ни одного спортивного журналиста в Казахстане, который стал бы успешным на родном языке.
Этот Ерлан на скрине ведёт соцсети на русском, видосы выпускает на русском, комменты к ним люди тоже пишут по-русски. Иначе о нём никто не узнал бы.
Журналисты, которые не знают русского, сидят дома с тремя читателями – бабушкой, мамой и собакой. Нет никакой нормы, о которой пишет этот инфлюенсер.
Есть просто попытка вы**нуться перед Черчесовым.
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Не на стороне Стаса тут, но журналист попался Стасу под стать
просто нужно вести себя нормально - как человек, а не как напыщенный индюк
Тем, кто живет в казахстане да, желательно все таки казахский знать на каком то уровне, но Черчесов в Казахстане не живет, приехал недавно, зачем это все вообще?