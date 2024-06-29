Казахстанский журналист о конфликте с Черчесовым: «Прощаю ему эту ошибку. Если такое повторится, предпримем другие действия»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия сборная Казахстана по футболу высшая лига Казахстан Sports – Казахстан Футбол

Казахстанский журналист заявил, что простил Станислава Черчесова за недовольство.

Ранее главный тренер сборной Казахстана выразил недовольство из-за вопроса на казахском языке во время пресс-конференции.

«В этот раз данный эпизод можно воспринять как шутку. Нет людей, которые не ошибаются. Я прощаю ему эту ошибку.

Если же такое повторится и в следующий раз, то мы предпримем другие действия», – сказал казахстанский журналист и блогер Нурсултан Курман. 

«По-осетински можно тебе отвечать?» Черчесов вскипел после вопроса на казахском

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229 комментариев
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Журналист не много на себя берет?
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И после этого вы хотите сказать, что журналист не провоцировал Черчесова?)
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Ответ Spartakus1984
Это еще раз подтверждает,что русофобия в Казахстане стала зашкаливать.
Потрясающее умозаключение. Видимо поэтому гражданина России Черчесова и назначили тренером. Везде враги, русофобы и заговоры куда ни ткни.
+252
-67
+185
Ответ Antonio Gaudi
И после этого вы хотите сказать, что журналист не провоцировал Черчесова?)
Оба человека знают русский язык, но зачем то один говорит на своем родном, а второй его не понимает. По мнению местных Алёш, никакой провокации 🤷
+152
-38
+114
Какие действия? В Казахстанспортс выйдет статья на казахском про Черчесова? Или шортс на ютубе?
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Казах в себя поверил.Какую ошибку?Ты чучундра провокатор.
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Кандидат на поход в душ
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Это он на каком языке сказал?
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Ну если этому Стас шею свернет, не жалко будет
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В смысле? Это тебя в следующий раз на конференцию её пустят и все)
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Какой важный курица
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Ответ Геннадий Тимченко
Пытается в своей стране задать вопрос на своём языке главному тренеру своей сборной 🧐 что он делает неправильно❓когда Хиддинк или Капелло тренировали сборную России разве журналистам было запрещено задавать вопросы на русском языке❓🤔
Этот журналист знает русский. Черчесов тоже, и при этом совсем не знает казахский.
Также Казахстан - официально двуязычная страна, все делопроизводство дублируется на двух языках.
В чем смысл действий журналиста, кроме провокации ?
+46
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+35
🤡
+36
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+28
Во быдло дает, нахамил, чуть было не сорвал пресс-конференцию, и всех простил, красава просто!
+34
-7
+27
В Казахстане все журналисты работают на русском, если хотят, чтобы их читали и понимали, подписывались на них и цитировали.

То же самое касается и спортжуров. Нет ни одного спортивного журналиста в Казахстане, который стал бы успешным на родном языке.

Этот Ерлан на скрине ведёт соцсети на русском, видосы выпускает на русском, комменты к ним люди тоже пишут по-русски. Иначе о нём никто не узнал бы.

Журналисты, которые не знают русского, сидят дома с тремя читателями – бабушкой, мамой и собакой. Нет никакой нормы, о которой пишет этот инфлюенсер.

Есть просто попытка вы**нуться перед Черчесовым.

©
+27
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+24
Ответ Spartakus1984
Это еще раз подтверждает,что русофобия в Казахстане стала зашкаливать.
Задать вопрос в Казахстане тренеру сборной Казахстана на казахском языке, получить в ответ грубое "фи" и сказать, что это фи не понравилось - русофобия? Не все воспринимают тренера сборной страны как государственную должность и главнокомандующего футболом.
+49
-27
+22
Ответ Геннадий Тимченко
Пытается в своей стране задать вопрос на своём языке главному тренеру своей сборной 🧐 что он делает неправильно❓когда Хиддинк или Капелло тренировали сборную России разве журналистам было запрещено задавать вопросы на русском языке❓🤔
Я про ответ журналиста, что «предпримем меры». О каких мерах речь? И кого он имеет в виду под «мы» ?
Не на стороне Стаса тут, но журналист попался Стасу под стать
+22
-2
+20
Ответ Геннадий Тимченко
Пытается в своей стране задать вопрос на своём языке главному тренеру своей сборной 🧐 что он делает неправильно❓когда Хиддинк или Капелло тренировали сборную России разве журналистам было запрещено задавать вопросы на русском языке❓🤔
Он же видит, что переводчика у Черчесова нет, потому что все знают русский и русский - один из государственный языков. Разговаривать можно на каком угодно языке, но в чем смысл, если собеседник не поймет? Очевидно же затея была вывести Черчесова и потом завести националистов "как так, тренер сборной не знает казахский"
+22
-2
+20
Ответ Spartakus1984
Это еще раз подтверждает,что русофобия в Казахстане стала зашкаливать.
был в Казахстане пару месяцев назад и не встретил даже намека на русофобию, все наоборот очень доброжелательны

просто нужно вести себя нормально - как человек, а не как напыщенный индюк
+30
-11
+19
этот тупой детский нигилизм только смешит. тоже самое в Грузии. принципиально не говорят на русском, хотя понимают. ок, давай на английском..так двух слов не могут связать на английском , олени. в итоге всем неудобно..
+28
-10
+18
Если такое повторится, предпримем другие действия - извинимся, наймем переводчика, будем уважать приглашенного специалиста.
+23
-7
+16
Ответ FilinMD
Журналист не много на себя берет?
Пытается в своей стране задать вопрос на своём языке главному тренеру своей сборной 🧐 что он делает неправильно❓когда Хиддинк или Капелло тренировали сборную России разве журналистам было запрещено задавать вопросы на русском языке❓🤔
+51
-35
+16
Важный какой
+20
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+15
«Один палка, две струна, я - хозяин вся страна!»
+14
-1
+13
Журналист много на себя взял. По-хорошему не подпускать больше его на прессухи.
+17
-5
+12
Ответ Птюч
Оба человека знают русский язык, но зачем то один говорит на своем родном, а второй его не понимает. По мнению местных Алёш, никакой провокации 🤷
По словам Черчесова он и казахский знает.
+14
-3
+11
я, как гражданин Казахстана, с журналистом не согласен. Русский язык в Казахстане - язык межнационального общения. Если ты знаешь русский - обратись к человеку на русском, не нужно выпячивать казахский - Черчесов его не знает. Либо обращайся на английском, либо на русском. Как по мне, проще на русском обратитьься к человеку из России. Нам не нужен переводчик, чтобы разговарить с людьми из России, и не надо разжигать межнациональную рознь. Я очень надеюсь, что этому блогеру вправят мозги.

Тем, кто живет в казахстане да, желательно все таки казахский знать на каком то уровне, но Черчесов в Казахстане не живет, приехал недавно, зачем это все вообще?
+12
-2
+10
Ответ Аслан Мендыгалиев
Почему то при Адиеве не было проблем. Может дело в человеке?
Я понимаю, что журналист твой земляк, но здесь же на лицо провокация от него, сперва на пресс-конференции, где после первого вопроса стало понятно, что футбольная федерация не пригласила профессионального переводчика на официальное мероприятие и можно было продолжить на русском, исходя из того, что журналист им владеет, второе это уже данное интервью, где какой то колхозник прощает главного тренера сборной, вдумайся просто, вина оказывается Саламыча, что не было переводчика, а не вашей футбольной федерации, фу колхозники с комплексами неполноценности
+11
-2
+9
Ответ Spartakus1984
Казах в себя поверил.Какую ошибку?Ты чучундра провокатор.
Погугли кто такая Тогжан Кожалиева и что она говорит. И там таких, вбивающих клин, хватает.
+9
-1
+8
Мерзкий казахский провокатор
+13
-5
+8
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