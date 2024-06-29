Казахстанский журналист о конфликте с Черчесовым: «Прощаю ему эту ошибку. Если такое повторится, предпримем другие действия»

Казахстанский журналист заявил, что простил Станислава Черчесова за недовольство.

Ранее главный тренер сборной Казахстана выразил недовольство из-за вопроса на казахском языке во время пресс-конференции.

«В этот раз данный эпизод можно воспринять как шутку. Нет людей, которые не ошибаются. Я прощаю ему эту ошибку.

Если же такое повторится и в следующий раз, то мы предпримем другие действия», – сказал казахстанский журналист и блогер Нурсултан Курман.

«По-осетински можно тебе отвечать?» Черчесов вскипел после вопроса на казахском

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