«Тампа» обменяла Сергачева в «Юту» на Мозера, Гики и выбор под 199-м номером на драфте-2024 и пик во 2-м раунде драфта-2025
Михаил Сергачев покидает «Тампу».
«Тампа-Бэй» обменяла 26-летнего российского защитника в «Юту» на защитника Яниса Мозера, нападающего Конора Гики, а также два пика на драфте НХЛ – выбор под 199-м номером в этом году и выбор во 2-м раунде в 2025-м.
Сергачев провел в «Тампе» семь сезонов, отыграв 475 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрав 257 (48+209) очков.
В плей-офф в его активе 100 матчей и 34 (9+25) балла. Он дважды выиграл Кубок Стэнли с «Лайтнинг» (2020, 2021 годы).
Кэпхит Сергачева по текущему контракту – 8,5 млн долларов. Он действует до завершения сезона-2030/31.
Сейчас получили Мозера, который похуже, но за 3-4 млн 3-4 года еще поиграет
Гики - имеет потенциал первого центра, при худшем варианте, будет крепким 2-3 центром и ближайшие 3 года будет играть на контракте новичка.
Продлят Стэмкоса 5 на 5 скорее всего, так как и Жанно скинули, плюс еще 8-9 млн остается на усиление
https://www.nhl.com/news/topic/free-agency/tampa-bay-lightning-steven-stamkos-free-agency-contract-update
видимо, проводит генеральную уборку, чтобы костяк Василевский - Кучеров - Хэдман зацепили ещё одну чашку. у Сергачёва был очень тяжёлый контракт, на который он не играл.
Юте нужен известный защитник в топ-2, в том числе, чтобы сразу показать амбиции. Сергачев - хороший вариант для этого. Дорого, конечно, но платежка позволяет.
Тампе нужно расчистить платежку, но при этом неплохо бы получить готовых к НХЛ игроков на небольших контрактах с потенциалом роста. Гики и Мозер подходят.
Беспокоит только здоровье Сергачева и слишком низкий пик.
Говорили же что Стамескин на рынок, думаю с рынка хотят кого то ,но кого Стивенсона? Фогеле? Гюнцель?