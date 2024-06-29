«Тампа» обменяла Сергачева в «Юту» на Мозера, Гики и выбор под 199-м номером на драфте-2024 и пик во 2-м раунде драфта-2025

Теги переходы Тампа-Бэй НХЛ Драфт НХЛ Михаил Сергачев Янис Мозер Конор Гики Юта Хоккей

Михаил Сергачев покидает «Тампу».

«Тампа-Бэй» обменяла 26-летнего российского защитника в «Юту» на защитника Яниса Мозера, нападающего Конора Гики, а также два пика на драфте НХЛ – выбор под 199-м номером в этом году и выбор во 2-м раунде в 2025-м.

Сергачев провел в «Тампе» семь сезонов, отыграв 475 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрав 257 (48+209) очков. 

В плей-офф в его активе 100 матчей и 34 (9+25) балла. Он дважды выиграл Кубок Стэнли с «Лайтнинг» (2020, 2021 годы).

Кэпхит Сергачева по текущему контракту – 8,5 млн долларов. Он действует до завершения сезона-2030/31.

163 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Правильно понимаю, что в том числе ради Стэмкоса Тампа отдала 26-летнего защитника, который ещё год назад шёл почти с 1 очком за игру и считался преемником Хедмана?
+135
-11
+124
ИИХФ уже сообщила, что Юта бесплатна отдала Гики и пики?
+83
-5
+78
Для Тампы - топовый обмен, Сергачев не играл на 8,5 млн, при всей моей симпатии к нему, ему переплатили ляма 3
Сейчас получили Мозера, который похуже, но за 3-4 млн 3-4 года еще поиграет
Гики - имеет потенциал первого центра, при худшем варианте, будет крепким 2-3 центром и ближайшие 3 года будет играть на контракте новичка.
Продлят Стэмкоса 5 на 5 скорее всего, так как и Жанно скинули, плюс еще 8-9 млн остается на усиление
+68
-13
+55
На первого номера он не тянул и расти перестал—вместо этого по интервью ходит и майками торгует. Может, призадумается теперь.
+34
-2
+32
Ответ Дима Миронов
Агент нормально кинул Сергачева можно было запрет на обмен и в первый год прописать)
Запрет на обмен действует только с 27 лет
+31
0
+31
Брисбуа признал свою ошибку. При живом Хэдмане давать такой контракт Сергачеву было уже глупо.
+27
-1
+26
Шок.
+25
-2
+23
Ответ Ava89
Зачем этот обмен Юте?
Им надоело быть Аризоной во всех смыслах.
+23
0
+23
Ответ Максим Федер
Правильно понимаю, что в том числе ради Стэмкоса Тампа отдала 26-летнего защитника, который ещё год назад шёл почти с 1 очком за игру и считался преемником Хедмана?
На приемника Хелдмана он никогда не тянул
+24
-1
+23
Ну все поняли, что Хедмана из Миши не получается. Поэтому решили продлить Хедмана и может ещё на кого-нибудь хватит, на Гюнтцеля того же
+25
-2
+23
Ответ Максим Федер
Правильно понимаю, что в том числе ради Стэмкоса Тампа отдала 26-летнего защитника, который ещё год назад шёл почти с 1 очком за игру и считался преемником Хедмана?
нет, Стамкоса точно не будет в команде. буквально вчера Брисбуа сказал. после этого обмена мне очевидно, что Стивен тоже уходит.

https://www.nhl.com/news/topic/free-agency/tampa-bay-lightning-steven-stamkos-free-agency-contract-update

видимо, проводит генеральную уборку, чтобы костяк Василевский - Кучеров - Хэдман зацепили ещё одну чашку. у Сергачёва был очень тяжёлый контракт, на который он не играл.
+23
-2
+21
Хедману в этом году исполняется 34 года, Макдоне уже исполнилось 35. Высокого номера на драфте нет и не предвидится. Вопрос, с кем ТБЛ собирается играть в линии обороны через 2-3 года?
+20
-2
+18
Ответ Максим Федер
Правильно понимаю, что в том числе ради Стэмкоса Тампа отдала 26-летнего защитника, который ещё год назад шёл почти с 1 очком за игру и считался преемником Хедмана?
Ок в этом сезоне в обороне был просто ужасен, да и в атаке не так блистал как раньше.
+32
-14
+18
Ответ rusbash14
Хедману в этом году исполняется 34 года, Макдоне уже исполнилось 35. Высокого номера на драфте нет и не предвидится. Вопрос, с кем ТБЛ собирается играть в линии обороны через 2-3 года?
С Мозером
+16
0
+16
Хм. Посмотрим, конечно, но сейчас выглядит как вин-вин.
Юте нужен известный защитник в топ-2, в том числе, чтобы сразу показать амбиции. Сергачев - хороший вариант для этого. Дорого, конечно, но платежка позволяет.
Тампе нужно расчистить платежку, но при этом неплохо бы получить готовых к НХЛ игроков на небольших контрактах с потенциалом роста. Гики и Мозер подходят.
Беспокоит только здоровье Сергачева и слишком низкий пик.
+15
0
+15
Я так понимаю был запрет на Аризону, а про Юту ни слова)
+14
-1
+13
Ответ Максим Федер
Правильно понимаю, что в том числе ради Стэмкоса Тампа отдала 26-летнего защитника, который ещё год назад шёл почти с 1 очком за игру и считался преемником Хедмана?
Да
+16
-3
+13
Ответ Febanacci-88
Для Тампы - топовый обмен, Сергачев не играл на 8,5 млн, при всей моей симпатии к нему, ему переплатили ляма 3 Сейчас получили Мозера, который похуже, но за 3-4 млн 3-4 года еще поиграет Гики - имеет потенциал первого центра, при худшем варианте, будет крепким 2-3 центром и ближайшие 3 года будет играть на контракте новичка. Продлят Стэмкоса 5 на 5 скорее всего, так как и Жанно скинули, плюс еще 8-9 млн остается на усиление
Согласен компенсации хорошая Мозер в хорошей компании может сыграть и на уровне Сергачева, Гики надо подождать но потенциал первораундника
Говорили же что Стамескин на рынок, думаю с рынка хотят кого то ,но кого Стивенсона? Фогеле? Гюнцель?
+12
0
+12
Ответ Alext
Ща матч ТВ смотрю, ведущая новостей говорит ютУ с ударением на 2 слоге. Это какое же днище там работает..
Она просто фанатка Боно😅
+11
0
+11
браво брисбуа. сам себя загнал в угол этим контрактом, сам и решил эту проблему. особенно после травмы Миши. всей тампе в гараж к кучу на тренировку.
+10
-1
+9
Тампа молодцы, избавились от большого контракта, который всегда в ИР
+21
-12
+9
Ща матч ТВ смотрю, ведущая новостей говорит ютУ с ударением на 2 слоге. Это какое же днище там работает..
+10
-3
+7
Ответ Lemazer
Это ж надо было такой контракт забрать. Перспективный Гм у Юты
А что его сдерживает? Аризона до пола не могла добить даже, там места ещё на 5 таких контрактов
+7
0
+7
Ответ DEMETRIOUS JOHNSON
Запрет на обмен действует только с 27 лет
Будем знать
+8
-1
+7
Ответ Ava89
Зачем этот обмен Юте?
ну Сергачев у них первым защитником на контракте стал этим летом, до него никого не было
+6
0
+6
Ответ Why always me?!
Молодец, Брисбуа! Понял что переплатил Сергачеву и вовремя скинул тяжёлый контракт. Парню реально повезло оказаться в Тампе и наиграть за счёт элитных партнёров большой контракт. Погоду в Тампе делают другие ребята. В Монреале он бы таких денег не получил.
Два кубка, супер контракт. У Сергачева уже получилась мега классная карьера относительно его игрового уровня
+7
-1
+6
Ответ devic33
Тампа молодцы, избавились от большого контракта, который всегда в ИР
Он до прошлого сезона игр почти не пропускал, о чем ты вообще
+7
-1
+6
Я так понимаю, это публичное признание ошибки, что за Сергача сильно переплатили в прошлом году
+7
-1
+6
Ответ Вадим Абдуллин
ИИХФ уже сообщила, что Юта бесплатна отдала Гики и пики?
Пики точены?
+5
0
+5
Ответ vulturecrow
некоторые ещё лет 5 так петросянить будут.
Нуу, я в Юте только Стоктона там знаю с Меллоуном и Хорнасиком😁
+7
-2
+5
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий