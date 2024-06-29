«Тампа» обменяла Сергачева в «Юту» на Мозера, Гики и выбор под 199-м номером на драфте-2024 и пик во 2-м раунде драфта-2025

Михаил Сергачев покидает «Тампу».

« » обменяла 26-летнего российского защитника в «Юту» на защитника , нападающего Конора Гики, а также два пика на драфте НХЛ – выбор под 199-м номером в этом году и выбор во 2-м раунде в 2025-м.

провел в «Тампе» семь сезонов, отыграв 475 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрав 257 (48+209) очков.

В плей-офф в его активе 100 матчей и 34 (9+25) балла. Он дважды выиграл Кубок Стэнли с «Лайтнинг» (2020, 2021 годы).

Кэпхит Сергачева по текущему контракту – 8,5 млн долларов. Он действует до завершения сезона-2030/31.