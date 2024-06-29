Михаил Мамиашвили: «Если наши недоброжелатели не хотят, чтобы мы где-то присутствовали, то надо костьми лечь, но быть там»

Михаил Мамиашвили высказался об участии россиян в международных соревнованиях.

«Если наши «партнеры» категорически не хотят, чтобы мы что-то делали и где-то участвовали, то разве это не знак, что нам так и надо делать?

Но если принимать решение и двигаться в какую-то сторону, то каждый шаг должен быть сделан в интересах страны.

Если для страны через инструмент, которым является спорт, это интересно, то надо использовать ситуацию. Даже если для этого нужно переступить через собственные амбиции и хотелки.

Повторюсь, если наши недоброжелатели не хотят, чтобы мы где-то присутствовали, то надо костьми лечь, но быть там», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России.