Михаил Мамиашвили: «Если наши недоброжелатели не хотят, чтобы мы где-то присутствовали, то надо костьми лечь, но быть там»

Теги сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили ФСБР ТАСС Борьба

Михаил Мамиашвили высказался об участии россиян в международных соревнованиях.

«Если наши «партнеры» категорически не хотят, чтобы мы что-то делали и где-то участвовали, то разве это не знак, что нам так и надо делать?

Но если принимать решение и двигаться в какую-то сторону, то каждый шаг должен быть сделан в интересах страны.

Если для страны через инструмент, которым является спорт, это интересно, то надо использовать ситуацию. Даже если для этого нужно переступить через собственные амбиции и хотелки.

Повторюсь, если наши недоброжелатели не хотят, чтобы мы где-то присутствовали, то надо костьми лечь, но быть там», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России. 

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11 комментариев
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Он же пять минут назад - президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили назвал мужественным поступком решение Федерации дзюдо России не отправлять дзюдоистов на Олимпийские игры в Париже☝🏻🤢 ‎"Ну, на хер! - Отец. - Ну ты видел, видел?."🤣🤣🤣🤣🤣
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Какая же у некоторых людей богатая коллекция обуви. Хоть каждый день новую пару носи.
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Живём назло, участвуем назло, едим назло, пьем назло, воюем назло.
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Территория других стран видимо тоже считается.
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Скажи это дзюдоистам и пловцам!
+2
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Странная логика
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Ответ Виктор Иванович
Живём назло, участвуем назло, едим назло, пьем назло, воюем назло.
И даже русские мы - другим странам на зло!)))
+1
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