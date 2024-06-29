Хвича не принял предложение «Наполи» о контракте на 5 млн евро в год с последующим повышением до 7 млн. Вингер Грузии приостановил переговоры до окончания Евро

Хвича Кварацхелия отказался продлить контракт с «Наполи».

По данным Corriere dello Sport, итальянский клуб предложил грузинскому полузащитнику новый контракт на сумму 5 млн евро в год с учетом бонусов до 2029 года. Зарплата вингера будет расти в течение следующих сезонов и превысит 7 млн евро в последние годы соглашения. Также в контракт могут включить пункт об отступных.

« » организовал встречу между президентом клуба , главным тренером и агентом . По итогам переговоров Хвича не дал согласия на продление соглашения с клубом.

Игрок пока сосредоточен на выступлении в составе сборной Грузии на чемпионате Европы и хочет дождаться второй запланированной встречи с руководством «Наполи» после Евро-2024. Кроме того, ранее сообщалось об интересе «ПСЖ» к игроку.

Завтра сборная сыграет с командой Испании в 1/8 финала чемпионата Европы.

Напомним, ранее агент Хвичи заявил о желании футболиста покинуть «Наполи». Неаполитанцы отреагировали: «Кварацхелия не продается».

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