Хвича не принял предложение «Наполи» о контракте на 5 млн евро в год с последующим повышением до 7 млн. Вингер Грузии приостановил переговоры до окончания Евро

Теги серия А Италия Наполи Сборная Грузии по футболу Аурелио Де Лаурентис Антонио Конте Евро-2024 Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия отказался продлить контракт с «Наполи».

По данным Corriere dello Sport, итальянский клуб предложил грузинскому полузащитнику новый контракт на сумму 5 млн евро в год с учетом бонусов до 2029 года. Зарплата вингера будет расти в течение следующих сезонов и превысит 7 млн евро в последние годы соглашения. Также в контракт могут включить пункт об отступных.

«Наполи» организовал встречу между президентом клуба Аурелио Де Лаурентиса, главным тренером Антони Конте и агентом Кварацхелии. По итогам переговоров Хвича не дал согласия на продление соглашения с клубом. 

Игрок пока сосредоточен на выступлении в составе сборной Грузии на чемпионате Европы и хочет дождаться второй запланированной встречи с руководством «Наполи» после Евро-2024. Кроме того, ранее сообщалось об интересе «ПСЖ» к игроку. 

Завтра сборная Грузии сыграет с командой Испании в 1/8 финала чемпионата Европы. 

Напомним, ранее агент Хвичи заявил о желании футболиста покинуть «Наполи». Неаполитанцы отреагировали: «Кварацхелия не продается». 

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

58 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
После разгрома в 1/8 посговорчивей станет
+76
-13
+63
В итоге останется у разбитого корыта
+54
-12
+42
Ответ Beast
Закончился
Завтра вечером уже будет свободен от Евро)
+49
-7
+42
Да понятно, что Хвиче нужно переходить в топ-клуб Испании или Англии. С Наполи все понятно было по прошлого сезону, чемпионство останется единственным приятным воспоминанием ближайшие несколько лет.
+30
-5
+25
Ответ Unico
Комментарий скрыт
Мамука, сдавайся, ты спалился.
+28
-3
+25
Жадность сгубит его…
+16
-4
+12
Не, ну а чо все так возбуждаются то? Ну забил он Портам из убойной позиции. Вон Нико Италию затерзал - это да.
А этот... Ну нормальный краек, но не Мбаппе же. Да и не Доку и не Ямал, если уж о дриблинге. Не Фоден, и не Грилиш. Ну и совсем не КДБ, если о понимании игры.
+13
-2
+11
Ответ Владимир Георгиев
Завтра вечером уже будет свободен от Евро)
Хвича Освобождённый
+11
-1
+10
Ответ ZaharPetrovicUralez
После разгрома в 1/8 посговорчивей станет
А что ему разгром ?
Хоть 1:5 , а он забьет и сделает пару-тройку ярких проходов !
И дело в шляпе ))
+15
-6
+9
Ответ T622222
Жадность сгубит его…
дело не в деньгах, а в том, что в Наполи очень хреново обстоит с трансферами на выход
+11
-3
+8
Ответ Cristiano Ronaldo
Не факт, что он потянет уровень Англии и Испании, там не будет таких тепличных условий как в Наполи, где даже Кальехон выдавал сумасшедшую статистику
А что Кальехон? Вполне хороший футболист, который вышел на свой пик там. У него даже в Мадриде прозвище было «Кальегол»
+8
-1
+7
Послезавтра поговорим, - добавил Хвича.
+5
0
+5
Хвича перерос Наполи, надо идти на повышение. ПСЖ отличный вариант.
+6
-2
+4
Хочет в Лиге чемпионов играть
+4
0
+4
Ответ Cearvm
Да понятно, что Хвиче нужно переходить в топ-клуб Испании или Англии. С Наполи все понятно было по прошлого сезону, чемпионство останется единственным приятным воспоминанием ближайшие несколько лет.
Не факт, что он потянет уровень Англии и Испании, там не будет таких тепличных условий как в Наполи, где даже Кальехон выдавал сумасшедшую статистику
+8
-4
+4
Ответ Владимир Георгиев
В итоге останется у разбитого корыта
То есть продлит контракт с Наполи? Ведь стадион Сан-Паулу -- это в чистом виде разбитое корыто
+3
0
+3
7 уже сейчас должно быть, потому что изначально контракт был дешёвый, а выхлоп был сильный от Хвичи. Жадный Наполи
+8
-5
+3
Один день осталось подождать.
+2
0
+2
Ответ Cristiano Ronaldo
Не факт, что он потянет уровень Англии и Испании, там не будет таких тепличных условий как в Наполи, где даже Кальехон выдавал сумасшедшую статистику
Серия А очень сложный чемпионат , особенно для игроков атаки, в Испании и Англии ему легче забивать будет
+2
0
+2
Ответ Unico
Комментарий скрыт
Смешной дурачок
+3
-1
+2
Ответ Spiker1606
Комментарий скрыт
Так там весь Наполи показал
Футбол - командная игра
Какое они место заняли, 8-е?
+2
0
+2
Ответ Spiker1606
Комментарий скрыт
Я тоже так считаю , но до конца быть уверен не могу !
Второй сезон он трудный самый )))
P.S. Так и хочется добавить из песни :
А я в Тбилиси домой хочу
Я так давно не видел маму )
+2
0
+2
Вот это понты
+2
0
+2
Ответ Антоша Спирин
Не, ну а чо все так возбуждаются то? Ну забил он Портам из убойной позиции. Вон Нико Италию затерзал - это да. А этот... Ну нормальный краек, но не Мбаппе же. Да и не Доку и не Ямал, если уж о дриблинге. Не Фоден, и не Грилиш. Ну и совсем не КДБ, если о понимании игры.
Это все разные игроки, чего Хвичу с ними сравнивать, ну разве что с Грилишем можно, по позиции, так у того ценник 100 лимонов, если кто забыл.
+2
0
+2
Ответ Биомеханоид
Хвича Освобождённый
😁
+1
0
+1
Закончился
+5
-4
+1
Ответ ZaharPetrovicUralez
После разгрома в 1/8 посговорчивей станет
он руку роналду жал - там другой уровень уже
+1
0
+1
Ответ T622222
Жадность сгубит его…
Ты а курсах, что происходит в Наполи?
+2
-1
+1
Ответ Unico
Хвича перерос Наполи, надо идти на повышение. ПСЖ отличный вариант.
Осталось дело за малым, чтобы ПСЖ за него заплатил ровно столько, сколько требует Наполи, а они видимо не хотят этого делать, ибо считают что он столько не стоит...
+1
0
+1
Ответ Иван Шуткин
7 уже сейчас должно быть, потому что изначально контракт был дешёвый, а выхлоп был сильный от Хвичи. Жадный Наполи
изначально контракт был более чем достойным для кота в мешке
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий