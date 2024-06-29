Хвича не принял предложение «Наполи» о контракте на 5 млн евро в год с последующим повышением до 7 млн. Вингер Грузии приостановил переговоры до окончания Евро
Хвича Кварацхелия отказался продлить контракт с «Наполи».
По данным Corriere dello Sport, итальянский клуб предложил грузинскому полузащитнику новый контракт на сумму 5 млн евро в год с учетом бонусов до 2029 года. Зарплата вингера будет расти в течение следующих сезонов и превысит 7 млн евро в последние годы соглашения. Также в контракт могут включить пункт об отступных.
«Наполи» организовал встречу между президентом клуба Аурелио Де Лаурентиса, главным тренером Антони Конте и агентом Кварацхелии. По итогам переговоров Хвича не дал согласия на продление соглашения с клубом.
Игрок пока сосредоточен на выступлении в составе сборной Грузии на чемпионате Европы и хочет дождаться второй запланированной встречи с руководством «Наполи» после Евро-2024. Кроме того, ранее сообщалось об интересе «ПСЖ» к игроку.
Завтра сборная Грузии сыграет с командой Испании в 1/8 финала чемпионата Европы.
Напомним, ранее агент Хвичи заявил о желании футболиста покинуть «Наполи». Неаполитанцы отреагировали: «Кварацхелия не продается».
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
А этот... Ну нормальный краек, но не Мбаппе же. Да и не Доку и не Ямал, если уж о дриблинге. Не Фоден, и не Грилиш. Ну и совсем не КДБ, если о понимании игры.
Хоть 1:5 , а он забьет и сделает пару-тройку ярких проходов !
И дело в шляпе ))
Футбол - командная игра
Какое они место заняли, 8-е?
Второй сезон он трудный самый )))
P.S. Так и хочется добавить из песни :
А я в Тбилиси домой хочу
Я так давно не видел маму )