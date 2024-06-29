«Зенит» предлагает хавбеку «Торино» Иличу 3 млн евро в год и готов увеличить сумму, чтобы убедить игрока сборной Сербии (Tuttosport)

«Зенит» готов платить Ивану Иличу 3 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб готов заплатить за сербского полузащитника 25 млн евро. « » готов продать игрока и надеется, что он согласится на трансфер. Окончательное решение будет зависеть от футболиста.

По данным Tuttosport, « » предлагает 23-летнему полузащитнику 3 миллиона евро в год после налогов и готов увеличить сумму, если игрок не согласится на эти условия.

В прошедшем сезоне провел 31 матч в Серии А, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами. Он также принял участие в Евро-2024 в составе сборной , сыграв во всех трех матчах группового этапа.

Полная статистика 23-летнего игрока доступна здесь.

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