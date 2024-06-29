«Зенит» предлагает хавбеку «Торино» Иличу 3 млн евро в год и готов увеличить сумму, чтобы убедить игрока сборной Сербии (Tuttosport)
«Зенит» готов платить Ивану Иличу 3 миллиона евро в год.
Ранее сообщалось, что петербургский клуб готов заплатить за сербского полузащитника 25 млн евро. «Торино» готов продать игрока и надеется, что он согласится на трансфер. Окончательное решение будет зависеть от футболиста.
По данным Tuttosport, «Зенит» предлагает 23-летнему полузащитнику 3 миллиона евро в год после налогов и готов увеличить сумму, если игрок не согласится на эти условия.
В прошедшем сезоне Илич провел 31 матч в Серии А, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами. Он также принял участие в Евро-2024 в составе сборной Сербии, сыграв во всех трех матчах группового этапа.
Полная статистика 23-летнего игрока доступна здесь.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Да насрать :)
Понизят налоги для Газпром за счёт других налогоплательщиков )))
Уровень газификации России за 2023 год вырос на 0,8 процентных пункта и достиг 73,8%.
То есть убыточная компания, в стране, где не у всех есть газ, спонсирует "Зенит"...
"Зенит" - газовая опухоль российского футбола.
там в атаке места нет,на некоторые позиции по 3 игрока