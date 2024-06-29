«Зенит» предлагает хавбеку «Торино» Иличу 3 млн евро в год и готов увеличить сумму, чтобы убедить игрока сборной Сербии (Tuttosport)

Теги Зенит Торино премьер-лига Россия серия А Италия Сборная Сербии по футболу возможные трансферы Иван Илич Футбол

«Зенит» готов платить Ивану Иличу 3 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб готов заплатить за сербского полузащитника 25 млн евро. «Торино» готов продать игрока и надеется, что он согласится на трансфер. Окончательное решение будет зависеть от футболиста.

По данным Tuttosport, «Зенит» предлагает 23-летнему полузащитнику 3 миллиона евро в год после налогов и готов увеличить сумму, если игрок не согласится на эти условия. 

В прошедшем сезоне Илич провел 31 матч в Серии А, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами. Он также принял участие в Евро-2024 в составе сборной Сербии, сыграв во всех трех матчах группового этапа.

Полная статистика 23-летнего игрока доступна здесь.

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28 комментариев
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Руководство Зенита, думает, что они в еврокубках, до сих пор участвуют, там уже игроков на два состава набрали, и всё мало.
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Для Зенита нет Первого в истории Газпром убытка - и причём в 700 млрд. Рублей(!).
Да насрать :)
Понизят налоги для Газпром за счёт других налогоплательщиков )))
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При убытках более 0.5 трл руб не профильный актив продолжает засыпать игроков деньгами
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По итогам 2023 года «Газпром» получил чистый убыток по МСФО впервые за 25 лет. Он составил 629,1 млрд рублей, а выручка группы снизилась на 27%, до 8,54 трлн рублей.

Уровень газификации России за 2023 год вырос на 0,8 процентных пункта и достиг 73,8%.

То есть убыточная компания, в стране, где не у всех есть газ, спонсирует "Зенит"...

"Зенит" - газовая опухоль российского футбола.
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Зачем без ЛЧ эта покупка? У Зенита после покупки Горшкова Волкова Глушенкова и так состав усилился, что в следующем сезоне Динамо или Спартаку даже не подобраться к ним.
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этот конвейер не остановить, даже если в составе будет 50 игроков....АГЕНТАМ И ЕЖЕ СНИМИ КУШАТЬ ХОЧЕТСЯ,НОВЫЕ МАШИНЫ ,ДОМА ПОКУПАТЬ, поэтому какая разница сколько человек в составе, конвейер нельзя останавливать.Даже если зенит один в лиге будет играть.
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Ответ Denchik 1980 23
этот конвейер не остановить, даже если в составе будет 50 игроков....АГЕНТАМ И ЕЖЕ СНИМИ КУШАТЬ ХОЧЕТСЯ,НОВЫЕ МАШИНЫ ,ДОМА ПОКУПАТЬ, поэтому какая разница сколько человек в составе, конвейер нельзя останавливать.Даже если зенит один в лиге будет играть.
"Иже с ними". Еже снимать не буду.
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У кого то звёздная лихорадка.
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Ответ Spartakus1984
Не уж то зенит,готовится к групповому этапу ЛЧ?
зенит готовится к эпохальной исторической победе на ЛЧ
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Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
ну посмотри
там в атаке места нет,на некоторые позиции по 3 игрока
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Ответ a.k.a. DRAGON0928
Кто шарио за него, топ?
Какая разница? Он все равно не перейдет и никто его не продаст за 25 млн.
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Ответ Спартак сила
Сколько коптеров можно купить на 25 лямов и тепловизоров?
Сколько километров газопровода можно проложить по России? Сколько больниц отремонтировать? Сколько лекарств закупить дорогих для больниц?
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Ну Илич запомнился на Евро...яркое выступление )) Как и у всей сборной Сербии...)
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Не уж то зенит,готовится к групповому этапу ЛЧ?
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Сколько коптеров можно купить на 25 лямов и тепловизоров?
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Скоро места в раздевалке "Газпром Арены" закончатся Надо будет перепланировку делать для расширения
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Коронное дополнение к заявлению - готов увеличить сумму)) Интересно, в случае пред соглашения они прийдут к этому пункту))
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