Германия – Дания. 1:0 – Хавертц забил с пенальти на 53-й. Онлайн-трансляция

Сборная Германии играет с Данией в 1/8 финала Евро-2024.

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом тайме из-за грозы и града игра была прервана на 35-й минуте, пауза продлилась 25 минут.

В начале первого тайма гол забил немецкий защитник , а в начале второго тайма – защитник датчан . Судья отменил оба взятия ворот – из-за фола и офсайда соответственно.

Через несколько минут арбитр назначил пенальти за игру рукой Андерсена. На 53-й счет с точки открыл игрок «Арсенала» .

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

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