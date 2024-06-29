Германия – Дания. 1:0 – Хавертц забил с пенальти на 53-й. Онлайн-трансляция

Теги Сборная Германии по футболу Сборная Дании по футболу Евро-2024 Майкл Оливер Йоаким Андерсен Кай Хавертц Нико Шлоттербек онлайны Футбол

Сборная Германии играет с Данией в 1/8 финала Евро-2024.

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом тайме из-за грозы и града игра была прервана на 35-й минуте, пауза продлилась 25 минут.

В начале первого тайма гол забил немецкий защитник Нико Шлоттербек, а в начале второго тайма – защитник датчан Йоаким Андерсен. Судья Майкл Оливер отменил оба взятия ворот – из-за фола и офсайда соответственно.

Через несколько минут арбитр назначил пенальти за игру рукой Андерсена. На 53-й счет с точки открыл игрок «Арсенала» Кай Хавертц.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

Германия – Дания 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
29 июня, 22.00, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 53, пенальти Хавертц.
ГерманияНойер, Рюдигер, Шлоттербек, Раум, Кроос, Гюндоган (Фюллькруг, 65), Андрих (Джан, 64), Киммих, Хавертц, Сане, Мусиала.
ДанияШмейхель, Ба, Вестергор, Кристенсен, Андерсен, Мэле, Дилэйни, Эриксен, Хейбьерг, Ольсен, Хейлунд.
Предупреждения:
Ба (57), Мэле (60).

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260 комментариев
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Опять бьющий пенальти игрок полностью остановился перед ударом
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Судья скотина, убил игру!
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Отобрали гол чистый и тут же прибили левым пенальти. Первый раз такой цирк наблюдаю)))
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Убийство датчан...
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+23
Что за шлак? В правилах же ясно написано про расстояние между бьющим и рукой противника. Там меньше метра было, убрать нереально же.
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Ну остановился же при ударе!
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Опять остановился при пенальти, почему такое до сих пор не запрещают (хотя правило есть).
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Дело не в дожде, а в ударе молнии на территории стадиона. В том же американском футболе, это единственная причина для переноса игры.
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Ну Хавертц ведь полностью остановился перед ударом.
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"Не давайте мяч Сане, он играет против нас" - Киммих
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Позорище. Просто позорище германии.
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+15
Даже смотреть не хочется это позорище🤦
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+15
Как же сложно слушать комментатора который не футбол комментирует а рассказывает истории
+16
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+14
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+15
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+14
Чистый гол забрали и немцам дают пенальти через минуту, нельзя же немцев обижать. Как же. Где английское судейство, там сплошной цирк.
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+14
Ответ Kyle Cumiskey
Опять бьющий пенальти игрок полностью остановился перед ударом
Это ужасно бесит, я не слышал, чтобы отменяли запрет на остановку. При этом каждый второй так делает, зато вратарю с линии нельзя выходить, бред
+14
0
+14
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+20
-7
+13
Ну каковы подачи Тони Крооса. Просто услада для глаз после кошмарных навесов игроков сборной Италии.
+14
-3
+11
Пенальти за касание пальца. Историческая х***я.
+12
-2
+10
Это называется "тащить за уши"
+10
-1
+9
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+10
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+9
Ответ Михаил Блинов
Там молния ударила прямо прямо в громоотвод на стадионе.
громоотвод для этого и нужен как бы
+9
0
+9
Ещё один "заторможенный" пенальти 😏 И снова арбитру всё равно...
+8
0
+8
Ответ charly001
Как же сложно слушать комментатора который не футбол комментирует а рассказывает истории
Выскажу общее мнение, как же сложно слушать комментаторов с Мэтча ТэВэ..... Всех....
+9
-1
+8
Все что сегодня датчане забьют все отменят,тут и так понятно что хозяев за уши тянуть будут
+10
-2
+8
Что за херня ?! Хавертц полностью!!!! остановился при пробитии пенальти и потом снова побежал !! По правилам это фол 100% !! За уши тащят немцев в 1/4 финала !!!
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-4
+7
Ответ Скрытый пользователь
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Там гроза сильнейшая
+9
-2
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Ахаха, немцы построили стадион с душем)
+8
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Левый пенальти.
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