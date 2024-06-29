Германия – Дания. 1:0 – Хавертц забил с пенальти на 53-й. Онлайн-трансляция
Сборная Германии играет с Данией в 1/8 финала Евро-2024.
Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
В первом тайме из-за грозы и града игра была прервана на 35-й минуте, пауза продлилась 25 минут.
В начале первого тайма гол забил немецкий защитник Нико Шлоттербек, а в начале второго тайма – защитник датчан Йоаким Андерсен. Судья Майкл Оливер отменил оба взятия ворот – из-за фола и офсайда соответственно.
Через несколько минут арбитр назначил пенальти за игру рукой Андерсена. На 53-й счет с точки открыл игрок «Арсенала» Кай Хавертц.
Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 29 июня, 22.00, «Сигнал Идуна Парк»
- Гол:
- 1:0 – 53, пенальти Хавертц.
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Германия –
Нойер, Рюдигер, Шлоттербек, Раум, Кроос, Гюндоган (Фюллькруг, 65), Андрих (Джан, 64), Киммих, Хавертц, Сане, Мусиала.
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Дания –
Шмейхель, Ба, Вестергор, Кристенсен, Андерсен, Мэле, Дилэйни, Эриксен, Хейбьерг, Ольсен, Хейлунд.
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