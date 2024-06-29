Драфт НХЛ-2024. «Сан-Хосе» выбрал Чернышова под 33-м номером, «Колорадо» – Набокова под 38-м, «Каролина» – Артамонова под 50-м

Клубы НХЛ выбирают хоккеистов на драфте в раундах со 2-го по 7-й.

В Лас-Вегасе проходят со второго по седьмой раунды драфта НХЛ.

В состоявшемся вчера первом раунде « » выбрал канадского форварда Макклина Селебрини под общим первым номером. Также были задрафтованы 4 россиянина: «Монреаль» взял форварда Ивана Демидова под пятым номером, «Нью-Джерси» – защитника Антона Силаева под 10-м, «Нэшвилл» – форварда Егора Сурина под 22-м, «Калгари» – форварда Матвея Гридина под 28-м.

Драфт НХЛ-2024

Раунды 2-7

Выбранные российские игроки:

Второй раунд

33. «Сан-Хосе» – н Игорь Чернышов (« »);

38. « » – в (« »);

49. «Нью-Джерси» – в Михаил Егоров («Омаха», USHL);

50. «Каролина» – н. Никита Артамонов («Торпедо»);

Третий раунд

84. «Калгари» – в Кирилл Зарубин (АКМ)

97. «Флорида» – з Матвей Шуравин (ЦСКА)

Четвертый раунд

115. «Айлендерс» – в Дмитрий Гамзин (ЦСКА)

Пятый раунд

Шестой раунд

Седьмой раунд