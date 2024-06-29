Драфт НХЛ-2024. «Сан-Хосе» выбрал Чернышова под 33-м номером, «Колорадо» – Набокова под 38-м, «Каролина» – Артамонова под 50-м

Теги Металлург Мг ЦСКА Торпедо Нью-Джерси Каролина Флорида Калгари Колорадо Сан-Хосе НХЛ Драфт НХЛ Динамо Илья Набоков Игорь Чернышов Никита Артамонов АКМ Матвей Шуравин Хоккей

Клубы НХЛ выбирают хоккеистов на драфте в раундах со 2-го по 7-й.

В Лас-Вегасе проходят со второго по седьмой раунды драфта НХЛ. 

В состоявшемся вчера первом раунде «Сан-Хосе» выбрал канадского форварда Макклина Селебрини под общим первым номером.  Также были задрафтованы 4 россиянина: «Монреаль» взял форварда Ивана Демидова под пятым номером, «Нью-Джерси» – защитника Антона Силаева под 10-м, «Нэшвилл» – форварда Егора Сурина под 22-м, «Калгари» – форварда Матвея Гридина под 28-м.

Драфт НХЛ-2024

Раунды 2-7

Выбранные российские игроки:

Второй раунд

33. «Сан-Хосе» – н Игорь Чернышов («Динамо»);

38. «Колорадо» – в Илья НабоковМеталлург»);

49. «Нью-Джерси» – в Михаил Егоров («Омаха», USHL);

50. «Каролина» – н. Никита Артамонов («Торпедо»);

Третий раунд

 84. «Калгари» – в Кирилл Зарубин (АКМ)

97. «Флорида» – з Матвей Шуравин (ЦСКА)

Четвертый раунд

115. «Айлендерс» – в Дмитрий Гамзин (ЦСКА)

 

Пятый раунд

 

Шестой раунд

 

Седьмой раунд

89 комментариев
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Сергачева в Юту обменяли вот это новость)
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+30
Колорадо ОЧЕНЬ хороший вариант для набокова!
+10
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+10
Ответ Serh08
Сергачева в Юту обменяли вот это новость)
Ну теперь на Стэмкоса хватит денег.
+7
0
+7
Ответ Serh08
Сергачева в Юту обменяли вот это новость)
бомба .
+6
0
+6
Чернышев в Сан-Хосе, Набоков в Колорадо
+6
0
+6
Артамонов в Каролине. Классика от унитазов.
+6
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+6
Бомба. Сергачева обменяли в Юту
+5
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Ответ special_k
Да ладно бы адекватно обменяли. Но ведь на мешок шайб трейданули.
Вообще то обмен в пользу Тампы, расчистили платёжку, получили одного из лучших защитников Юты взамен, Гики надо ещё посмотреть но был драфт в 1 раунде. А вот Сергачев после травм ещё неизвестно заиграет или нет
+5
0
+5
Ответ Sergejs K
А где можно глянуть онлайн драфт 2-7 раунды?
вк PRO NHL
+4
0
+4
Ответ Serh08
Сергачева в Юту обменяли вот это новость)
может теперь Стэммера удержат
+4
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+4
Шуравин во Флориде
+4
0
+4
Итого на жанно Тампа потратила: первый пик, два вторых, третий, два четверых и пятый. Переплюнуть будет очень тяжело)
+4
0
+4
Ответ Космический Котик
Логан Томпсон - в Вашингтоне. За 83-й пик сейчас и 3-й в следующем году.
Кража века топоря за копейки
+3
0
+3
Маленстин в Баффало за 43 пик
+3
0
+3
Ответ makar gusev
Мало Вашикам одного Протаса. Теперь два будет…
Будет дуэт братьев белорусов как с Костицами)
+3
0
+3
Монреаль взял Койву) красиво
+3
0
+3
Мало Вашикам одного Протаса. Теперь два будет…
+3
0
+3
Юта выменяла Марино у НДД и выбор в 5-м раунде 2024 (изначально принадлежавший Колорадо), отдав дьяволам пики 2-го раунда 2024 (выменяли у вашиков и дьяволы выбрали под ним Михаила Егорова) и пик 2-го раунда 2025 (изначально принадлежавший Эдмонтону)
+2
0
+2
Ну хоть хватило ума у Брисбуа исправить ошибку.
+2
0
+2
Труба - в Детройте.
+2
0
+2
Закинули версию , что Тампа под Генцеля чистится . посмотрим .
+2
0
+2
Питтсбург выменял Хейза и пик 2-го раунда 2025 у Сент-Луиса в обмен на будущие договорённости.
+2
0
+2
Питсбург продолжает укреплять состав молодым 32-летним Хейсом. В следующем сезоне ОБЯЗАТЕЛЬНО пошумят в плей-офф. На фоне трейдов Вашиков Манджипане и Дюбуа прям усиление
+2
0
+2
Логан Томпсон - в Вашингтоне. За 83-й пик сейчас и 3-й в следующем году.
+2
0
+2
Там Сергача махнули в Аризону, ой Юту ))
+2
0
+2
Юта выменяла Сергачёва у Тампы, отдав взамен Яниса Мозера, Конора Гики (11-й номер драфта-2022) и свои пики 7-го раунда 2024 (199-й выбор) и 2-го раунда 2025
+2
0
+2
Ответ Serh08
Сергачева в Юту обменяли вот это новость)
И Жано в ЛА :)
+2
0
+2
Ответ Serh08
Сергачева в Юту обменяли вот это новость)
И верно сделали, скинули непомерно дорогущий БАллаСТ
+3
-1
+2
Ответ Белый офицер
Там Сергача махнули в Аризону, ой Юту ))
И правильно сделали
+3
-1
+2
Пошли обмены. Caps слил клинкам Маленстайна за 43 выбор.
+2
0
+2
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