Драфт НХЛ-2024. «Сан-Хосе» выбрал Чернышова под 33-м номером, «Колорадо» – Набокова под 38-м, «Каролина» – Артамонова под 50-м
Клубы НХЛ выбирают хоккеистов на драфте в раундах со 2-го по 7-й.
В Лас-Вегасе проходят со второго по седьмой раунды драфта НХЛ.
В состоявшемся вчера первом раунде «Сан-Хосе» выбрал канадского форварда Макклина Селебрини под общим первым номером. Также были задрафтованы 4 россиянина: «Монреаль» взял форварда Ивана Демидова под пятым номером, «Нью-Джерси» – защитника Антона Силаева под 10-м, «Нэшвилл» – форварда Егора Сурина под 22-м, «Калгари» – форварда Матвея Гридина под 28-м.
Драфт НХЛ-2024
Раунды 2-7
Выбранные российские игроки:
Второй раунд
33. «Сан-Хосе» – н Игорь Чернышов («Динамо»);
38. «Колорадо» – в Илья Набоков («Металлург»);
49. «Нью-Джерси» – в Михаил Егоров («Омаха», USHL);
50. «Каролина» – н. Никита Артамонов («Торпедо»);
Третий раунд
84. «Калгари» – в Кирилл Зарубин (АКМ)
97. «Флорида» – з Матвей Шуравин (ЦСКА)
Четвертый раунд
115. «Айлендерс» – в Дмитрий Гамзин (ЦСКА)
Пятый раунд
Шестой раунд
Седьмой раунд