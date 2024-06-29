«МЮ» начал переговоры с де Лигтом. Защитник готов покинуть «Баварию»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Маттейс де Лигт Футбол

«Манчестер Юнайтед» контактирует с Маттейсом де Лигтом.

Журналист Флориан Плеттенберг сообщил, что манкунианцы начали переговоры с представителями защитника. В последние дни они собрали дополнительную информацию о футболисте сборной Нидерландов.

«Бавария» готова отпустить его, если получит хорошее предложение. Сам игрок тоже согласен покинуть мюнхенский клуб и допускает трансфер в «МЮ».

При этом клубы пока не начинали обсуждение сделки, контактов не было.

Энди Коул об интересе «МЮ» к де Лигту: «Почему он все время куда-то переходит? Три года в «Ювентусе», два – в «Баварии». Если он такой хороший игрок, зачем бы его продавать?»

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24 комментария
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А Упамекано опять в основу получается?... Адекватность руководства нового всё более сомнительной становится.
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по рукам пошёл, а казалось после Аякса великая карьера ждёт
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
А Упамекано опять в основу получается?... Адекватность руководства нового всё более сомнительной становится.
После назначения Компани о какой адекватности речь?
Ща еще де Лигта и Киммиха сбагрят, наберут шлака из АПЛ, и можно смело ЛЧ брать 😎
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+11
Ответ Burel
Помню, фаны Байерна мне отчаянно втирали, что этот увалень - супертоп на 15 лет вперед, а я уверял, что второй холодильник: Магуайр 2.0. Я оказался прав
Может быть и не супер топ, но однозначно можно назвать топом. Лучший защитник Баварии последних 2ух лет.
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+10
Очень медлительный и тяжелый он для АПЛ, атакуя на пространстве, соперники будут его не замечать как холодильника
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Ответ Burel
Помню, фаны Байерна мне отчаянно втирали, что этот увалень - супертоп на 15 лет вперед, а я уверял, что второй холодильник: Магуайр 2.0. Я оказался прав
Чуваку 24 года), лол.
+6
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+5
Аякс Тен Хаг-Ювентус-Бавария-МЮ Тен Хаг.
+8
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+4
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
А Упамекано опять в основу получается?... Адекватность руководства нового всё более сомнительной становится.
Упамекано не считая нескольких.привозов хороший защитник все таки
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Через пару лет после перехода де Лигта в МЮ - "Маттейс де Лигт готов покинуть МЮ"..
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зачем Де Лигт, если есть Макгвайр - такой же слоупок, исключительно для низкой линии 🤷‍♂️
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Если за 50 млн купят, а не оверпрайс, то может стать отличным приобретением на годы вперед
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Казалось, станет новым лидером в Баварии.

Реальность - выкидывают как мешок.
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Тен Хаг вообще знает, что бывают ещё футболисты не из Аякса?! 😁
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Какой же мощный бренд у МЮ. Это уже лет 10 не топ-клуб, а к ним до сих пор кто только не едет.
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Так он же расположен к полноте …?
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...удивительно, вспоминаю его в Аяксе в матчах ЛЧ. Тогда казалось, что лучше - не бывает. Затем я за ним не следил. Что с ним не так? Ведь ему - всего ничего. 24 года - это расцвет
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С Магой будут одновременно играть? 2 медленных шкафа/холодильника. Мощщщно.

А как же скауты МЮ, которые отказались от него в свое время из-за того, что делигт "склонен к набору веса"?
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Волейболист и Тен Хаг бабки поднимут на этом трансфере
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Ответ Pucheslav
Упамекано не считая нескольких.привозов хороший защитник все таки
Ну пусть МЮ его лучше забирает и ленточкой обернут)
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
А Упамекано опять в основу получается?... Адекватность руководства нового всё более сомнительной становится.
Там азиатская пара защитников будет. Есть ощущение, что станут железными основными на лет 5.
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Бавария не продаст его дешевле 70, они с голоду не умирают. Такой рынок - за Брентвейта Эвертон просит 70, за Забарного Борнмут - вообще 90. Так шта Берраде, когда он выйдет на работу, без денег можно не тратить своего времени
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Ответ Burel
Помню, фаны Байерна мне отчаянно втирали, что этот увалень - супертоп на 15 лет вперед, а я уверял, что второй холодильник: Магуайр 2.0. Я оказался прав
Коммент уже не зашел несколько раз, но ты все равно упорно продолжаешь его писать дальше
А самое интересное из всего этого - сам себе правду придумал и как байку это всем стремишься рассказать
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