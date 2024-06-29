«МЮ» начал переговоры с де Лигтом. Защитник готов покинуть «Баварию»
«Манчестер Юнайтед» контактирует с Маттейсом де Лигтом.
Журналист Флориан Плеттенберг сообщил, что манкунианцы начали переговоры с представителями защитника. В последние дни они собрали дополнительную информацию о футболисте сборной Нидерландов.
«Бавария» готова отпустить его, если получит хорошее предложение. Сам игрок тоже согласен покинуть мюнхенский клуб и допускает трансфер в «МЮ».
При этом клубы пока не начинали обсуждение сделки, контактов не было.
Энди Коул об интересе «МЮ» к де Лигту: «Почему он все время куда-то переходит? Три года в «Ювентусе», два – в «Баварии». Если он такой хороший игрок, зачем бы его продавать?»
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Ща еще де Лигта и Киммиха сбагрят, наберут шлака из АПЛ, и можно смело ЛЧ брать 😎
Реальность - выкидывают как мешок.
А как же скауты МЮ, которые отказались от него в свое время из-за того, что делигт "склонен к набору веса"?
А самое интересное из всего этого - сам себе правду придумал и как байку это всем стремишься рассказать