«МЮ» начал переговоры с де Лигтом. Защитник готов покинуть «Баварию»

«Манчестер Юнайтед» контактирует с Маттейсом де Лигтом.

Журналист Флориан Плеттенберг сообщил, что манкунианцы начали переговоры с представителями защитника. В последние дни они собрали дополнительную информацию о футболисте сборной Нидерландов.

« » готова отпустить его, если получит хорошее предложение. Сам игрок тоже согласен покинуть мюнхенский клуб и допускает трансфер в «МЮ».

При этом клубы пока не начинали обсуждение сделки, контактов не было.

Энди Коул об интересе «МЮ» к де Лигту: «Почему он все время куда-то переходит? Три года в «Ювентусе», два – в «Баварии». Если он такой хороший игрок, зачем бы его продавать?»

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