Евро-2024. 1/8 финала. Италия сыграет со Швейцарией, Германия против Дании
В Германии стартует плей-офф Евро-2024.
В субботу сборная Италии сыграет в 1/8 финала со Швейцарией, Германия – с Данией.
В воскресенье Англия встретится со Словакией, Испания – с Грузией.
В понедельник Франция сразится с Бельгией, Португалия – со Словенией.
Во вторник Нидерланды будут противостоять Румынии, Австрия – Турции.
Евро-2024
1/8 финала
- Дата проведения
- 29 июня, 19.00, «Олимпияштадион»
- Дата проведения
- 29 июня, 22.00, «Сигнал Идуна Парк»
- Дата проведения
- 30 июня, 19.00, «Фелтинс-Арена»
- Дата проведения
- 30 июня, 22.00, «РейнЭнергиШтадион»
- Дата проведения
- 1 июля, 19.00, «Меркур Шпиль-Арена»
- Дата проведения
- 1 июля, 22.00, «Дойче банк Парк»
- Дата проведения
- 2 июля, 19.00, «Альянц-Арена»
- Дата проведения
- 2 июля, 22.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
- паста с сыром
- сосиски с датскими булочками