Евро-2024. 1/8 финала. Италия сыграет со Швейцарией, Германия против Дании

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В Германии стартует плей-офф Евро-2024.

В субботу сборная Италии сыграет в 1/8 финала со Швейцарией, Германия – с Данией.

В воскресенье Англия встретится со Словакией, Испания – с Грузией.

В понедельник Франция сразится с Бельгией, Португалия – со Словенией.

Во вторник Нидерланды будут противостоять Румынии, Австрия – Турции.

Евро-2024

1/8 финала

Швейцария – Италия
Дата проведения
29 июня, 19.00, «Олимпияштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Германия – Дания
Дата проведения
29 июня, 22.00, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Англия – Словакия
Дата проведения
30 июня, 19.00, «Фелтинс-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Испания – Грузия
Дата проведения
30 июня, 22.00, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Франция – Бельгия
Дата проведения
1 июля, 19.00, «Меркур Шпиль-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Португалия – Словения
Дата проведения
1 июля, 22.00, «Дойче банк Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Румыния – Нидерланды
Дата проведения
2 июля, 19.00, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Австрия – Турция
Дата проведения
2 июля, 22.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Евро-2024

Статистика Евро-2024

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

32 комментария
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Сегодня битва двух столиц: Спаллетти против Якина. А там ещё где-то Тедеско ждёт.
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Ну что, вы просили Евро с 16 командами? Вот оно начинается
+6
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Сложно сказать, кто фаворит в паре Швейцария – Италия. Больше даже первые
+5
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Как будто неделю футбола не было, наконец-то)
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Сегодня в меню:
- паста с сыром
- сосиски с датскими булочками
+3
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+2
Ответ DaniiI
Вы вчера Славия Мозырь - Гомель смотрели? )))
Конечно, я же белоруска наполовину))
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Вопреки стандартному мнению что Италия-Швейцария будет скучный матч, я считаю что как раз таки будет наоборот. Италия по идее должна пойти дальше, но хз)
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За Германию и Италию!
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Ответ Ксюша Каблукова
Такого футбола лучше бы и год не было))
Вы вчера Славия Мозырь - Гомель смотрели? )))
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Forza Italia 🇮🇹
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За красивый футбол!
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сегодня топим за Германию и Италию
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За итальянский сыр моцарелла под охлаждённый кьянти 🍷🍾 и датский смерребред под гаммель 🍷🍾
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Форца Италия 💪🏼
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Евро, мы скучали.. Жду более атакующего, огненного футбола, игры в группах, кроме некоторых, разочаровали..
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удачи Италии и Дании
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Пусть победят сильнейшие!
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Германия - Дания‼️ Помню тот самый финал - 1992‼️😵‍💫😬🙃🫣 Может победитель этой пары, станет финалистом или чемпионом Европы⁉️🤔
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Ответ закрыт по беспределу
Сегодня болеем за швейцарцев и датчан. Завтра - за словаков и грузин.
Удачи, брат)) Мы не будем надеяться, как топы, мы будем верить))
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