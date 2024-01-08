Евро-2024. 1/8 финала. Италия сыграет со Швейцарией, Германия против Дании

В Германии стартует плей-офф Евро-2024.

В субботу сборная сыграет в 1/8 финала со Швейцарией, – с Данией.

В воскресенье встретится со Словакией, – с Грузией.

В понедельник сразится с Бельгией, Португалия – со Словенией.

Во вторник Нидерланды будут противостоять Румынии, Австрия – Турции.

Евро-2024

1/8 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Евро-2024

Статистика Евро-2024

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?